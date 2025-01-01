сегодня



JOSEY SCOTT о нынешнем составе SALIVA



JOSEY SCOTT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о нынешнем составе SALIVA и о единственном выступлении с группой в 2022 году, когда он спел с ними три песни:



«Это был и правда по-настоящему особенный момент. Я понятия не имел, насколько особенным он будет. Я думал, что подобных концертов, которые мы проведем вместе, будет еще много. Никогда не знаешь, когда кто-то покинет этот мир. Никто из нас не знает, когда наша карточка будет вытащена из игры. Итак, я был горд тем, что у меня был такой момент с [гитаристом-основателем SALIVA] Уэйном Суинни [который умер шесть месяцев спустя в возрасте 59 лет], этот последний, интимный момент. Потому что это очень интимно — играть музыку на сцене с парнем. И делать то, что мы делали вместе на протяжении многих лет, видеть то, что мы видели, и делиться тем, чем мы делились, было просто волшебным, позитивным, прекрасным путешествием. И отдать дань уважения этому с Уэйном Суинни было таким благословением и таким удовольствием. И я буду хранить это в своем сердце до своего последнего дня на этой земле. Снова отдавать дань уважения тому, что каждый вечер с новыми ребятами [в моей нынешней сольной группе] — это тоже благословение».



На вопрос, какие у него сейчас отношения с Bobby, Josey ответил:



«Я не разговаривал с ним со времени празднования в честь Уэйна Суинни [оно состоялось в апреле 2023 года в музыкальной помещении Lafayette в Мемфисе, штат Теннесси]. Я как-то не очень задумываюсь об этом».



Когда ведущий отметил, что это "странная ситуация" — видеть, как Scott исполняет песни SALIVA под своим именем, а нынешняя версия SALIVA продолжает записываться и гастролировать без каких-либо оригинальных участников, Josey согласился:



«Да. Это мое имя. Это название придумал я. Все было бы по-другому, если бы в свое время его придумал другой участник группы, и мы бы подумали: "О, да. Это классное название. Мы должны выбрать твое имя". Это моя детище из "славных времен". Так что это немного более личное. Это почти не отличается от песни, которую я написал, или чего-то в этом роде. Это просто очень близко моей душе, и это бренд. Мне немного грустно, что бренд используется не так, как мне бы хотелось. Но, эй, у каждого свой путь, и каждый делает все по-своему. Вот почему мы платим юристам».







