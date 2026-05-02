2 май 2026



Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!»



BOBBY AMARU, неожиданно вернувшегося из России, спросили, а как там:



«Это стало открытием. Это было невероятно. Честно, я даже не могу это нормально объяснить. Потому что в детстве я смотрел домашние видео PANTERA. Помнишь их тот легендарный сет в Москве — вроде в ’91 или около того — когда там полмиллиона человек? И я тогда думал: “Боже, как вообще играть перед такой толпой?” Так что у меня Россия всегда ассоциировалась с этим — с Moscow Music Peace Festival ’89, с METALLICA, с Monsters Of Rock. Я никогда не думал, что сам там окажусь. А потом мы решились.



И некоторые начали меня за это гнобить. Типа: “Ты поддерживаешь войну” и всё такое. А я вообще не про политику. Реально. Я — про музыку. И у меня было такое чувство… Потому что другие группы отменяли туры — объявляли и отменяли. Мне писали: “Чувак, тебя задержат, продержат 10 часов, отберут телефон, будет полный трэш”, — и всё это начинало напрягать. Но мы прилетели — прошли таможню минут за десять. Всё чётко, визы в порядке. Жили в пятизвёздочных отелях. Рестораны — топ. Сервис — топ. Люди — максимально вежливые. Они любят американскую музыку. Они просто любят музыку. Они дико поддерживают — там реальные фанаты, чувак. Такое ощущение, будто я, блин, Justin Bieber. Это было безумие. Они встречали нас на вокзале и всё такое. Это было ровно так, как ты об этом мечтаешь — и даже лучше. Реальность открыла мне глаза. И ни одного разговора о политике. Они пришли за музыкой, и мы приехали ради музыки и ради фанатов».



Развивая тему того, как его и остальных участников SALIVA приняли в России, Bobby продолжил:



«Это было невероятно. Люди могут говорить что угодно. Пока ты сам туда не поедешь — ты ничего не знаешь. А я тебе говорю: это отличные люди. Реально. У нас не было ни одной проблемы. Ни одной. Мы уже ждали, что сейчас кого-то ограбят или что-то случится — а тут бац и ничего. Наоборот, это было как глоток свежего воздуха. Потому что смотришь на всё, что происходит в Америке… То в новостях, то в соцсетях — какие-то инциденты, попытки прорыва на мероприятия и прочее — а там ничего такого. Люди просто… любят друг друга».



Amaru добавил:



«Я не гражданин России. Я там не живу — я живу здесь, в США. Так что я могу говорить только о своём опыте. И когда я сравниваю, разница в том, что люди там понимают: да, какие-то вещи случаются на уровне государства, но они не позволяют этому разрушать их жизнь, их отношения, их повседневность. Они просто живут своей жизнью. Торговые центры — отличные, люди ходят, покупают. И еда, чувак… еда была просто невероятная. Самые свежие овощи, всё максимально качественное. Это было круто».



После того как ведущий выразил надежду, что больше американских групп «последуют этому примеру» и поедут выступать в Россию, Bobby сказал:



«Думаю, да. Некоторые группы, которые собирались ехать, в итоге отменили — и они писали мне, потому что знали, что мы уже там. Спрашивали: “Как там? Что происходит? Нам нужно знать”. И я понимаю это, потому что у этой ситуации есть разные стороны. Кто-то не хочет ехать, если считает, что это поддержка чего-то. Но, опять же, я не гражданин этой страны, я там не живу. Я просто хочу играть для людей, которые любят рок-н-ролл. Для людей, которым не всё равно. И они пришли — и им не всё равно».







+6 -2



( 24 ) просмотров: 2802

