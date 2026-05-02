*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
2 май 2026 : 		 Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!»

8 апр 2026 : 		 Новое видео SALIVA

20 янв 2026 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA назвал любимые туры

6 ноя 2025 : 		 Бывший вокалист SALIVA вновь цепляется в нынешнему

20 окт 2025 : 		 Видео с текстом от бывшего вокалиста SALIVA

18 окт 2025 : 		 Бывший вокалист HINDER в новом видео SALIVA

11 окт 2025 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA вновь прицепился к сменщику

9 окт 2025 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA ответил нынешнему двумя песнями

9 сен 2025 : 		 BRAD STEWART ответил бывшему из SALIVA

6 сен 2025 : 		 Вокалист SALIVA ответил бывшему вокалисту SALIVA

6 сен 2025 : 		 JOSEY SCOTT: «BOBBY AMARU — это не SALIVA!»

2 сен 2025 : 		 JOSEY SCOTT о нынешнем составе SALIVA

29 июл 2025 : 		 Новое видео SALIVA

14 фев 2025 : 		 Новое видео SALIVA

1 фев 2025 : 		 Новое видео SALIVA

18 янв 2025 : 		 SALIVA обновляют альбом

5 ноя 2024 : 		 Почему SALIVA решили продолжать

1 ноя 2024 : 		 Новая песня SALIVA

5 окт 2024 : 		 Участники SALIVA о вводе зрителей в заблужение

5 июл 2024 : 		 SALIVA переиздадут альбом

6 июн 2024 : 		 JOSEY SCOTT надеется еще выступить как SALIVA

30 май 2024 : 		 SALIVA готовят новинки

25 май 2024 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA о новом проекте

5 янв 2024 : 		 SALIVA получили бонусы от "On The Road Again"

9 окт 2023 : 		 Вокалист SALIVA: «Уэйн был очень душевным»

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления JOSEY SCOTT'S SALIVA
Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!»



BOBBY AMARU, неожиданно вернувшегося из России, спросили, а как там:

«Это стало открытием. Это было невероятно. Честно, я даже не могу это нормально объяснить. Потому что в детстве я смотрел домашние видео PANTERA. Помнишь их тот легендарный сет в Москве — вроде в ’91 или около того — когда там полмиллиона человек? И я тогда думал: “Боже, как вообще играть перед такой толпой?” Так что у меня Россия всегда ассоциировалась с этим — с Moscow Music Peace Festival ’89, с METALLICA, с Monsters Of Rock. Я никогда не думал, что сам там окажусь. А потом мы решились.

И некоторые начали меня за это гнобить. Типа: “Ты поддерживаешь войну” и всё такое. А я вообще не про политику. Реально. Я — про музыку. И у меня было такое чувство… Потому что другие группы отменяли туры — объявляли и отменяли. Мне писали: “Чувак, тебя задержат, продержат 10 часов, отберут телефон, будет полный трэш”, — и всё это начинало напрягать. Но мы прилетели — прошли таможню минут за десять. Всё чётко, визы в порядке. Жили в пятизвёздочных отелях. Рестораны — топ. Сервис — топ. Люди — максимально вежливые. Они любят американскую музыку. Они просто любят музыку. Они дико поддерживают — там реальные фанаты, чувак. Такое ощущение, будто я, блин, Justin Bieber. Это было безумие. Они встречали нас на вокзале и всё такое. Это было ровно так, как ты об этом мечтаешь — и даже лучше. Реальность открыла мне глаза. И ни одного разговора о политике. Они пришли за музыкой, и мы приехали ради музыки и ради фанатов».

Развивая тему того, как его и остальных участников SALIVA приняли в России, Bobby продолжил:

«Это было невероятно. Люди могут говорить что угодно. Пока ты сам туда не поедешь — ты ничего не знаешь. А я тебе говорю: это отличные люди. Реально. У нас не было ни одной проблемы. Ни одной. Мы уже ждали, что сейчас кого-то ограбят или что-то случится — а тут бац и ничего. Наоборот, это было как глоток свежего воздуха. Потому что смотришь на всё, что происходит в Америке… То в новостях, то в соцсетях — какие-то инциденты, попытки прорыва на мероприятия и прочее — а там ничего такого. Люди просто… любят друг друга».

Amaru добавил:

«Я не гражданин России. Я там не живу — я живу здесь, в США. Так что я могу говорить только о своём опыте. И когда я сравниваю, разница в том, что люди там понимают: да, какие-то вещи случаются на уровне государства, но они не позволяют этому разрушать их жизнь, их отношения, их повседневность. Они просто живут своей жизнью. Торговые центры — отличные, люди ходят, покупают. И еда, чувак… еда была просто невероятная. Самые свежие овощи, всё максимально качественное. Это было круто».

После того как ведущий выразил надежду, что больше американских групп «последуют этому примеру» и поедут выступать в Россию, Bobby сказал:

«Думаю, да. Некоторые группы, которые собирались ехать, в итоге отменили — и они писали мне, потому что знали, что мы уже там. Спрашивали: “Как там? Что происходит? Нам нужно знать”. И я понимаю это, потому что у этой ситуации есть разные стороны. Кто-то не хочет ехать, если считает, что это поддержка чего-то. Но, опять же, я не гражданин этой страны, я там не живу. Я просто хочу играть для людей, которые любят рок-н-ролл. Для людей, которым не всё равно. И они пришли — и им не всё равно».




2 май 2026
Altair21
Ну про политику это всегда: что не скажи в любом случае окажешься говноедом и смешают с говном, это прям 100%. Так что да, хорошо когда музыка объединяет людей, а не наоборот как в последнее время.
2 май 2026
Corpsegrinder04
Не едут не из за предрассудков . Все давно уже прекрасно знают и понимают, что медведи с автоматами по улицам не ездят на мотоциклах.
Не едут из за того, что их начинают отменять на других западных площадках. Из за этого Элефсон с Мальмстином соскочили.
А приезжают группы, которые особо не популярны и не востребованы. Такие как Эктоморф, Садист, или вот эти вот Saliva . Ну или совсем везде забытые и любимые только на постсоветском пространстве типа Onyx. У них концерт должен быть 3 мая.
2 май 2026
m
mohnatiy
Corpsegrinder04, дико плюсую. Едут либо негры, про которых в США никто и слыхам не слыхивал, либо заказыватели жён, которые у себя на родине зашкварились по полной программе.
2 май 2026
С
СтаканМарьиванны
Corpsegrinder04, по такой же аналогии во всякие мухосрански едут пенкины с ариями, рукамивверх и чижами. Вышедшая в тираж нафталиновая говнина, которую на периферии с удовольствием схавают.
3 май 2026
WahrandPhain
СтаканМарьиванны, пенкина с арией я бы посмотрел, как на брудершафт поют) и как трясет фанатов в зале
3 май 2026
father
СтаканМарьиванны, не совсем корректные примеры, Ария и Руки вверх сейчас собирают ебанистически огромные площадки. Насчёт Пенкина хз, это наверное Корпси больше в теме
3 май 2026
I
Inhuman
father, пенкин в Питере тоже дохрена собирает
2 май 2026
kircore
В концлагерях вообще безопасно и преступность довольно низкая. О политике тоже стараются не говорить лишний раз.
2 май 2026
Lord Iscariah
kircore, и концерты стабильные.
3 май 2026
I
Inhuman
Lord Iscariah, и еда вкусная, и торговые центры хорошие
3 май 2026
kircore
Lord Iscariah, лагерная самодеятельность. Весёлые конкурсы навроде Интервидения.
2 май 2026
IJzerklompje
На стильном, модном и молодёжном ресурсе "Reddit" комментарии с яростным осуждением использования ИИ-афиши получают гораздо больше голосов, чем с осуждением выступления в России, например. Так что такие-сякие подвижки консенсуса в этом плане таки є.
2 май 2026
F
Fo0x
Хорошо, что США никаких войн сейчас не ведёт... Хотя... погодите-ка...
2 май 2026
Вашингтон Ирвинг
Fo0x, войн нет, только операции
2 май 2026
N
Nicht Von Hier
А чел точно в России был? И если да, то можно в неё как-то попасть?
3 май 2026
V
Vareg
Nicht Von Hier, таким как ты - точно нет) контроль не пройдёте в аэропорту и снова вернётесь штурмовать берег Тисы)
4 май 2026
N
Nicht Von Hier
Vareg, фига ты остряк! Гордишься собой, небось?
3 май 2026
E
Evil Dmitry
Молодец! Помню, когда началась война и отменился концерт Emperor в Москве, то Ихсан написал на Фейсбуке пост обливающий нашу страну помоями. Я ответил ему в коментарии, что задача музыканта распространять музыку, объединяя людей, а не влезать туда, особенно, если не знаешь всей предистории. Пожелал ему также, чтобы его нога никогда не ступила на русскую землю. Ну а какие помои Нергал на нас вылил.... тут ничего писать не стал. Эту тварь просто пристрелить надо.
4 май 2026
YNWA
Evil Dmitry, про Ишана не знал, спасибо.
Нергал, конечно, пидр знатный. Помню как в инсте он там ёбнулся совсем в 22-ом. Потом как сучка всё потёр.
3 май 2026
Corpsegrinder04
Накидайте хитов от Пенкина. Чё у него там качового есть.
3 май 2026
kircore
Corpsegrinder04, "Странное чувство", "Не друзья, не любимые", "Иногда", "За пеленой дожжя"
4 май 2026
P
Petrovich Sexyy
Болгары восхитились!
