сегодня



Вокалист SALIVA: «Каждый раз, когда меняется вокалист, появляются хейтеры»



Bobby Amaru в недавнем интервью поговорил об опыте замены оригинального вокалиста SALIVA:



«Полагаю, это одновременно и благословение, и проклятие, потому что каждый раз, когда меняется вокалист, всегда будут сомневающиеся, хейтеры и всё такое. Но сейчас прошло уже 15 лет, и мне кажется, группа очень сильно эволюционировала. И я по-прежнему отдаю должное тому, какой была чем группа в начале 2000-х и чего тогда добилась. Но я также считаю, что группы развиваются, составы меняются; люди уходят — по каким угодно причинам. И бренд может двигаться дальше. Особенно сегодня, благодаря Интернету.



Мне кажется, без Интернета такие вещи были бы невозможны. Потому что вы же помните: раньше, когда группы меняли вокалиста, а MTV и радио еще реально что-то значили, люди будто сразу ставили на группе крест. Но сейчас, когда есть Интернет, соцсети и всё остальное, ты можешь находить новых фанатов. И можешь заново достучаться до старых, потому что твои песни постоянно у них перед глазами — они могут их увидеть или услышать в любой момент».



Amaru добавил, что смена вокалиста в рок-группах редко срабатывает. Он объяснил:



«Я видел MÖTLEY CRÜE с John'ом Corabi [в 1994 году], и мне очень нравится тот [одноименный] альбом MÖTLEY CRÜE. И самое безумное, что в Интернете, когда я вижу что-то про эту пластинку, я вообще не встречаю негативных комментариев. Все пишут: „Чувак, это лучший альбом MÖTLEY CRÜE. Обожаю его“. Все постоянно говорят про эту запись. Но где всё это было в 1994-м или 1995-м, когда группе нужна была эта поддержка, а они ее так и не получили? Но это ведь не значит, что они не сделали хороший альбом или не пытались развиваться и двигаться дальше. Просто тогда была совершенно другая эпоха — власть MTV, власть лейблов и всё такое.



Мне кажется, сегодня очень много групп с другими вокалистами, чувак. Это стало гораздо более обычным явлением, чем раньше — вот о чем я говорю. И даже когда я пришел в коллектив в 2011-м, это всё еще воспринималось немного странно. Такое было странное время. Помню, как я пришел в группу — там Dave [Novotny, бас], Wayne [Swinny, гитара] и Paul [Crosby, барабаны] — и мы начали гастролировать. И они часто выговаривались насчет бывшего вокалиста и всего остального, а я в основном просто слушал. И я их понимал, реально понимал. Но были моменты, когда я думал: „Может, мне, б$$$ь, просто свалить отсюда?“ А потом… неблагоприятная обстановка, чувак. Ты просто преодолеваешь всё это — и хейтеров, и все проблемы — и двигаешься дальше. И в итоге всё опять сводится к рок-н-роллу, к музыке и любви к этому делу. А не к драме и всей этой херне. Ну да, такое всегда будет, но, полагаю, это часть профессии. Я просто стараюсь избегать драмы, потому что не люблю весь этот негатив. Это слишком токсичная энергия».







+0 -0



просмотров: 71

