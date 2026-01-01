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LYNCH MOB работают над новым альбомом



GEORGE LYNCH поговорил в недавнем интервью о многочисленных сменах состава в его многолетнем проекте LYNCH MOB, особенно среди вокалистов:



«Ну, причины для смены музыкантов всегда были разными. Но чаще всего люди просто двигались дальше. LYNCH MOB — не настолько большая группа, чтобы можно было удерживать людей в составе на всю жизнь и ожидать такой преданности. Через две недели у меня один концерт — разовое выступление. Обычно я такого не делаю. А потом до конца июля, кажется, у меня вообще не будет концертов, ну или будет всего несколько. Конечно, иногда мы работаем гораздо активнее, но когда в графике такие огромные дыры, очень трудно удерживать людей на этом уровне. Правда трудно. Всем нам приходится заниматься чем-то ещё. Все мои музыканты играют в других группах, участвуют в других проектах. Они ставят этот проект в приоритет или стараются это делать, но я не могу ожидать от них стопроцентной преданности... Даже не преданности, а того, что они будут отказываться от другой работы».



George также рассказал о решении назвать новый концертный альбом LYNCH MOB «The Final Ride». Эта пластинка выходит вслед за тем, что позиционировалось как девятый и «последний» студийный альбом группы — «Dancing With The Devil», выпущенный в ноябре прошлого года.



«Ну да, я мог бы сейчас придумать какую-нибудь красивую ложь, чтобы это звучало логично, но да — предполагалось, что это будет последний альбом. А потом я снова передумал. Но знаете что? Подавайте на меня в суд. Менять своё мнение не запрещено. Я понимаю, что мы, наверное, первая группа в истории, которая объявила о завершении карьеры, а потом передумала. Никто ведь никогда раньше такого не делал. Наверное, мы первые, да? KISS ведь такого никогда не делали. Никто такого не делал. Да, вообще никто.



Такое случается постоянно. Ты говоришь: «Ну всё, пора вешать шпоры на гвоздь», если можно так выразиться. А потом проходит месяц, и ты такой: «Ну ладно...» Газонов для стрижки не так уж много, понимаете, о чём я? Потом всё равно нужно чем-то заниматься».



Lynch также подтвердил, что у LYNCH MOB есть предварительные планы записать новый студийный альбом в обозримом будущем.



«На данный момент у меня готово примерно полторы песни. Одна уже практически закончена, а над второй ещё нужно поработать. Так что пока я продвинулся не очень далеко. Но как только появится импульс, всё пойдёт быстрее. В последние годы я старался работать очень быстро, но на этот раз так делать не собираюсь. Я хочу не спешить. И действительно хочу сосредоточиться на том, чтобы каждая песня была отличной, чтобы не было филлеров и треков, которые хочется пропустить».



Говоря о музыкальном направлении нового материала LYNCH MOB, George заявил:



«Это не будет похоже на первый альбом. Думаю, это будет... скажем так, немного ближе к миру ALICE IN CHAINS. Не то чтобы это будет звучать как ALICE IN CHAINS, но скорее в той стороне, чем в стороне DOKKEN. Альбом «Wicked Sensation» был тяжелее второго альбома. Потом мы попытались стать более отполированными, более радиоформатными, более похожими на DOKKEN, и, по-моему, это не слишком хорошо сработало. Так что теперь мы будем склоняться к более тяжёлому звучанию.



Сейчас я занимаюсь тем, что ищу грувы и риффы и просто пытаюсь быть Tony Iommi — сочинять отличные мерзкие риффы и убойные грувы, которые будут цеплять людей. А когда это получится, тогда материал отправится вокалисту, и он уже сделает свою часть работы».







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