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*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Stephen Pearcy

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JOEL HOEKSTRA о выступлениях со STEPHEN PEARCY



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JOEL HOEKSTRA недавно гостил в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", где его спросили о том, какого ему играть в команде STEPHEN PEARCY:

«Это оказалось очень классным опытом. Конечно, в тех классических песнях RATT потрясающие гитарные партии. Да и ребята отличные. Stephen всегда очень хорошо ко мне относился, и именно он связался со мной по поводу этих концертов — по крайней мере, на этот год. График у нас довольно легкий — по-моему, всего около восьми совместных выступлений в этом году. Всё идет замечательно. Stephen — отличный мужик. Мне действительно очень нравится с ним работать».

Говоря о том, как он подошел к исполнению материала, который изначально записал гитарист RATT Warren'a DeMartini, Joel сказал:

«Если честно, мой год к тому моменту уже был расписан практически полностью, когда появились эти концерты. Поэтому главной мыслью было: "Так, а когда я вообще успею всё это выучить?" За три недели до первого выступления у меня в работе было что-то около 75 других песен. Просто какое-то безумие.

Поэтому сначала я сосредоточился на том, чтобы выучить основные соло и, разумеется, сами песни, а в некоторых местах оставил пространство для импровизации и добавил что-то свое. Но по мере того как концерты идут, я всё больше стараюсь оттачивать материал и отдавать должное всем партиям DeMartini. Warren — безусловно, один из величайших гитаристов той эпохи, и если бы я сам был фанатом, то хотел бы услышать именно те самые соло. Так что сейчас я всё больше и больше довожу их до ума».

После того как ведущий "Trunk Nation" Eddie Trunk заметил, что Hoekstra, вероятно, исполняет классику RATT так же безупречно, как в свое время играл материал NIGHT RANGER и WHITESNAKE, Joel ответил:

«Да, именно в этом, по сути, и заключается такая работа. Если я сам прихожу на концерт как фанат, мне хочется услышать эти песни максимально близко к оригиналу. А уже потом интересно посмотреть, как новый музыкант справится с этой задачей.

Конечно, на нынешнем этапе карьеры мне всё больше нравится играть именно по-своему. Поэтому для меня так важны, например, альбомы JOEL HOEKSTRA'S 13 — сейчас вышел новый, а всего их уже четыре. До этого я записал еще три инструментальных пластинки. То есть у меня уже семь собственных альбомов, и мне кажется, за это время у меня сформировался свой собственный гитарный почерк. Хочется верить, что именно он стал важной частью того, что можно назвать моим творческим наследием, а не только работа сессионного музыканта.

Но при этом мне по-прежнему нравится выходить на сцену в роли такого "наемного игрока", играть с другими людьми. Мне нравится быть частью группы. Даже если это недолгая история. Например, я какое-то время играл с ACCEPT — там тоже пришлось выучить огромное количество материала. Таких проектов в моей жизни было немало, и мне нравится примерять на себя разные роли.

Мне кажется, это делает тебя более сильным музыкантом. Недавно Tracii Guns написал отличный пост: мол, не стоит недооценивать разбор чужих стилей игры — это здорово помогает расти как гитаристу. И он абсолютно прав. Конечно, можно всю жизнь играть только в своей манере. Но в какой-то момент в ней становится слишком комфортно. А такие проекты заставляют выйти из зоны комфорта и всерьез разобраться в том, как играет другой человек. Для музыканта это очень полезно. Тем более что мне всегда очень нравился стиль Warren DeMartini. Он реально великий гитарист».




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