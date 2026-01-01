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*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Вокалист L.A. GUNS о новом имидже



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PHIL LEWIS в недавнем интервью поговорил о своем новом образе, недавно удивившем поклонников после того, как он расстался со своей знаменитой длинной шевелюрой и сделал очень короткую стрижку.

«Забавно, потому что я вспоминаю конец 80-х, на нас и все группы голливудской сцены того времени, и понимаю, что мы, черт возьми, выглядели одинаково. У всех были одинаковые прически, одинаковая одежда, и при этом каждый заявлял, что он индивидуальность. Мол: "Нет, мы личности". Но это было не так. Это была униформа. Все одевались одинаково, говорили одинаково, вели себя одинаково. Сейчас, когда я смотрю старые афиши групп, которым так и не удалось пробиться, это кажется невероятно скучным.

Перенесемся в наши дни. В этом году мы играли в Whisky на Новый год, а потом пару месяцев у нас не было концертов. Я вернулся домой, посмотрел на себя в зеркало и подумал: "Эти волосы… Надо либо подстричься, либо покраситься, потому что седины становится все больше. Может, сделать пробор слева? Справа? Посередине? Зачесать назад? Или вперед?" А потом просто сказал себе: "Да пошло оно все". И сбрил их полностью. Вообще все, к чертовой матери!

Честно говоря, я давно собирался это сделать, просто так сложились обстоятельства. Подумал: "Ну и ладно. Начну все с нуля". К счастью, с февраля волосы уже успели отрасти и теперь живут своей жизнью. Я вообще ничего с ними не делаю.

Я не планировал перестать красить волосы или отказаться от попыток укладывать их так, чтобы они выглядели пышнее. Просто это оказалось невероятно освобождающим чувством. Мне больше не нужно, черт возьми, об этом беспокоиться. И волосы отлично отрастают. Tracii Guns'у очень нравится моя новая прическа, да и 99 процентов наших поклонников тоже. Правда, некоторые самые преданные фанаты из Южной Америки считают, что "он продался, просто состарился". Да и пошли они к черту. Я им так и говорю. И наши поклонники тоже ставят их на место.

Вот и все. Я больше никогда не буду красить волосы. Больше не собираюсь делать вид, что мне 30. Этот этап позади. То же самое касается и одежды. У меня до сих пор есть все эти кожаные вещи, заклепки и прочая атрибутика. Но, если честно, мне это уже наскучило. Пусть этим занимается Alice Cooper! А я просто хочу быть самим собой».




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