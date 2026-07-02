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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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DragonForce

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ALISSA WHITE-GLUZ о сотрудничестве с DRAGONFORCE



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ALISSA WHITE-GLUZ в недавнем интервью поговорила о том, как оказалась в DRAGONFORCE:

«Я была удивлена, что для людей это стало сюрпризом, потому что мы думали, что все знали. Вот почему мы сняли видео, чтобы таким образом сказать: "Слухи правдивы", потому что мы думали, что люди уже поняли, что это происходит. Мы вместе проводили время. Люди фотографировали нас вместе уже несколько месяцев. Мы были удивлены, что никто об этом не знал. [Смеётся].

Это здорово, потому что DRAGONFORCE — это группа, которая действительно работает над тем, чтобы каждый вечер устраивать шоу отличного качества, вплоть до того, что Сэм создаёт декорации для сцены, а Герман вникает в тонкости всех технологий. И они не просто прогуливаются по сцене, что-нибудь играют и уходят за кулисы. Все очень увлечены процессом. И я тоже всегда была такой, потому что я сама работала в театре. Я много лет проработала в театре, где была режиссёром-постановщиком и сценографом-оформителем, и мне это нравилось. И вот я оказалась рядом с людьми, которым не всё равно — им важно, чтобы освещение выглядело хорошо, им важно, чтобы реквизит был на месте, им важно, чтобы зрители отлично проводили время, — я тоже очень внимательно отношусь к деталям, и это действительно здорово — быть рядом с другими людьми, такими же, как я. Так что с точки зрения соответствия энергетики это на самом деле очень хорошее решение. А ещё DRAGONFORCE по-своему сверхтяжёлые. Они тяжёлые, потому что очень быстрые. [Смеётся]. Это сродни силовым тренировкам для каждого музыканта на сцене. Барабанщик, вокалист, басист, гитарист — всё время в напряжении. [Смеётся]. Мы выходим на сцену, и я говорю себе: "Сделай один вдох перед выходом на сцену, потому что следующие 45 минут ты не сможешь дышать". Это тяжело. Это непросто. Так что очень здорово, что я могу выплёскивать такую мощную энергию, но в другой форме».

На вопрос о том, каково это — переключиться и вложить душу в новый проект, как её недавно созданная группа BLUE MEDUSA, после десяти лет в ARCH ENEMY, она ответила:

«Это здорово. И я по-прежнему буду выступать с одной из самых известных металл-групп, как вы только что сказали. Я буду в составе DRAGONFORCE на всех этих концертах. Так что в этом плане ничего особо не изменилось. Но здорово, что у меня появилось время... Я хочу сказать, что у меня никогда особо не было свободного времени, но теперь у меня его больше, и я могу полностью посвятить себя BLUE MEDUSA, потому что это мой главный проект. Мне нравится музыка, которую мы создаём, и очень вдохновляет возможность создавать музыку, которая мне нравится и которой я по-настоящему горжусь, без компромиссов. Так что это здорово».
«Я была удивлена, что для людей это стало сюрпризом, потому что мы думали, что все знали. Вот почему мы сняли видео, чтобы таким образом сказать: "Слухи правдивы", потому что мы думали, что люди уже поняли, что это происходит. Мы вместе п. Люди фотографировали нас вместе уже несколько месяцев. Мы были удивлены, что никто об этом не знал». [Смеётся]




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2 июл 2026
Corpsegrinder04
Люди фотографировали нас вместе уже несколько месяцев. Мы были удивлены, что никто об этом не знал. [Смеётся]
Так люди и не следят за Дрэгонфорсом, потому что группа после ухода двух основных авторов песен превратилась в сраньё. Судя буклетам ,вьетнамец там за всю историю группы написал 10% песен , остальное держалось на Леклере, Пружанове и Тотмане. Первых двух в группе уже нет, а третий исписался. Вокалисты там чисто на птичьих правах, так шваль расходная, сегодня один, завтра другой. Это не Хэтфилд или Дикинсон. Да и нынешний вокалист "переписанным" оказался. По паспорту подросток, а на деле уже за 60 , глухой, слепой и весь больной.
Поэтому соску взяли исключительно для пиара загнивающего ансамбля, чтобы продлить его жалкое существование ещё на несколько лет.
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