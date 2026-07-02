ALISSA WHITE-GLUZ о сотрудничестве с DRAGONFORCE

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все новости группы
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Международный
18 окт 2023 :
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Новое видео DRAGONFORCE
14 сен 2023 :
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Новое видео DRAGONFORCE
12 сен 2023 :
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Как DRAGONFORCE попали на Napalm
16 авг 2023 :
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DRAGONFORCE завершают работу над альбомом
12 авг 2023 :
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DRAGONFORCE на NAPALM RECORDS
22 мар 2023 :
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В бассейне с DRAGONFORCE
3 мар 2023 :
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FRÉDÉRIC LECLERCQ: «Я ушёл из DRAGONFORCE, потому что не был там счастлив»
24 дек 2022 :
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Гитарист DRAGONFORCE: «Мы хотели, чтобы у нас все было длиннее!»
12 дек 2022 :
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DRAGONFORCE завершили сочинение
30 ноя 2022 :
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Новое видео DRAGONFORCE
5 апр 2022 :
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Гитарист DRAGONFORCE: «Новый альбом будет весёлым!»
25 мар 2022 :
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Гитарист DRAGONFORCE заявил, что группа сочинила много музыки
26 окт 2021 :
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Новое видео DRAGONFORCE
27 авг 2021 :
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Новое видео DRAGONFORCE
19 май 2021 :
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Гитарист DRAGONFORCE проходит прослушивание в STEEL PANTHER
5 апр 2021 :
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Гитарист DRAGONFORCE и FIVE FINGER DEATH PUNCH обсуждают дро...
28 фев 2021 :
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Песня AMON AMARTH за десять минут от DRAGONFORCE
10 фев 2021 :
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Гитарист MEGADETH в стриме гитариста DRAGONFORCE
21 дек 2020 :
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Гитарист DRAGONFORCE о том, что все, кто играет быстро, просто дзюбонаты
29 ноя 2020 :
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Песня ANARANTHE за десять минут от DRAGONFORCE
30 окт 2020 :
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Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH за пять минут от DRAGONFORCE
10 сен 2020 :
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Гитаристы DRAGONFORCE: «Песня NIGHTWISH за десять минут»
12 авг 2020 :
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Гитарист DRAGONFORCE о
дроч... с супердроч... визите виртуоза MICHAEL ANGELO BATIO
23 июн 2020 :
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У DRAGONFORCE почти готов новый альбом
13 апр 2020 :
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Гитарист DRAGONFORCE: «Мы уже работаем над материалом»
10 мар 2020 :
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Видео с выступления DRAGONFORCE
8 мар 2020 :
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DRAGONFORCE отыграли первое шоу с временным ударником
3 мар 2020 :
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Барабанщик DRAGONFORCE попал в больницу
6 фев 2020 :
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DRAGONFORCE выступили с ALICIA VIGIL
2 фев 2020 :
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Гитарист DRAGONFORCE: «Frédéric Leclercq никогда не угорал по пауэру»
17 янв 2020 :
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ALICIA VIGIL в DRAGONFORCE
3 окт 2019 :
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Видео с выступления DRAGONFORCE
2 окт 2019 :
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Новый альбом DRAGONFORCE доступен для прослушивания
30 сен 2019 :
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Видео с выступления DRAGONFORCE на TwitchCon 2019
26 сен 2019 :
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Кавер-версия хита из фильма Титаник от DRAGONFORCE
25 сен 2019 :
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Превью всех треков из нового альбома DRAGONFORCE
23 сен 2019 :
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Новое видео DRAGONFORCE
28 авг 2019 :
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Новое видео DRAGONFORCE
22 авг 2019 :
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Видео с последнего выступления басиста DRAGONFORCE
14 авг 2019 :
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DRAGONFORCE расстались с басистом
31 июл 2019 :
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Подробности о новом альбоме DRAGONFORCE
5 июн 2019 :
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DRAGONFORCE сводят новый диск
5 апр 2019 :
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Фрагмент нового материала DRAGONFORCE
3 мар 2019 :
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Песня DRAGONFORCE "Through The Fire And Flames" собрала более 100 млн просмотров на YouTube
28 окт 2018 :
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DRAGONFORCE приступили к записи альбома
7 авг 2018 :
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Новый альбом DRAGONFORCE может выйти осенью
8 июн 2018 :
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Видео с выступления DRAGONFORCE
21 сен 2017 :
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Новое видео DRAGONFORCE
2 авг 2017 :
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DRAGONFORCE получили золото
3 июл 2017 :
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Вокалист DRAGONFORCE чудом избежал увечий
19 май 2017 :
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Трейлер нового альбома DRAGONFORCE
15 май 2017 :
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Новое видео DRAGONFORCE
13 апр 2017 :
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Новая песня DRAGONFORCE
31 мар 2017 :
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Новая песня DRAGONFORCE
24 мар 2017 :
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Гитарист DRAGONFORCE о кавер-версии DEATH
18 мар 2017 :
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DRAGONFORCE записали 12-минутный эпик
9 фев 2017 :
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Детали нового альбома DRAGONFORCE
8 фев 2017 :
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Обложка нового альбома DRAGONFORCE
27 янв 2017 :
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DRAGONFORCE завершают работу над альбомом
3 авг 2016 :
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PelleK выступил с DRAGONFORCE
8 июл 2016 :
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Гитарист DRAGONFORCE: «BABYMETAL привлекают тех, кто не слушает металл, в металл»
4 июл 2016 :
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Басист DRAGONFORCE о новом материале
1 июн 2016 :
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Сборник лучшего от DRAGONFORCE
15 мар 2016 :
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10-летний мальчик исполняет песню DRAGONFORCE
2 янв 2016 :
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DRAGONFORCE не сочиняют только быстрые песни
2 дек 2015 :
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Басист DRAGONFORCE: «В Париже погиб мой друг»
10 июл 2015 :
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Фрагмент нового DVD DRAGONFORCE
1 июл 2015 :
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Трейлер нового DVD DRAGONFORCE
13 июн 2015 :
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BABYMETAL присоединились на сцене к DRAGONFORCE
24 май 2015 :
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Обложка и трек-лист нового DVD DRAGONFORCE
23 май 2015 :
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Новый DVD DRAGONFORCE выйдет в июле
18 апр 2015 :
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DRAGONFORCE представили гитару, на которой можно играть под водой
2 апр 2015 :
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DRAGONFORCE пригласили на российские концерты
20 мар 2015 :
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Видео с выступления DRAGONFORCE
12 фев 2015 :
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DRAGONFORCE выпустят DVD в июле
8 фев 2015 :
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Гитарист DRAGONFORCE утверждает, что соло - не главное в их музыке
29 ноя 2014 :
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Басист DRAGONFORCE не считает, что рок мёртв
7 авг 2014 :
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Кавер-версия JOHNNY CASH'a от DRAGONFORCE
18 июн 2014 :
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Новое видео DRAGONFORCE
7 июн 2014 :
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DRAGONFORCE расстались с ударником
31 мар 2014 :
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Новый альбом DRAGONFORCE выйдет в августе
14 апр 2013 :
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Профессиональное видео c выступления DRAGONFORCE
12 апр 2013 :
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DRAGONFORCE начнут запись в мае
6 дек 2012 :
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DRAGONFORCE приглашают на концерты
10 окт 2012 :
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Видео с выступления DRAGONFORCE
11 сен 2012 :
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Новое видео DRAGONFORCE
27 апр 2012 :
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Видео с выступления DRAGONFORCE
4 апр 2012 :
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Новое видео DRAGONFORCE
31 мар 2012 :
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Новая песня DRAGONFORCE
19 фев 2012 :
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Новая песня DRAGONFORCE
3 фев 2012 :
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Подробности о новом альбоме DRAGONFORCE
13 янв 2012 :
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DRAGONFORCE закончили работу над новым альбомом
6 дек 2011 :
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Бывший вокалист DRAGONFORCE работает над новым проектом
23 окт 2011 :
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DRAGONFORCE исполнили два новых трека
12 сен 2011 :
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Бывший вокалист DRAGONFORCE возвращается с новым проектом
2 мар 2011 :
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DRAGONFORCE объявили имя нового вокалиста
19 авг 2010 :
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Семпл с концертного альбома DRAGONFORCE
24 июн 2010 :
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DRAGONFORCE выпустят концертный альбом
7 май 2010 :
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Еще один кандидат в DRAGONFORCE
5 май 2010 :
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Вокалист KYLE MICHAELS прошёл прослушивание в DRAGONFORCE
9 мар 2010 :
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DRAGONFORCE подтвердили уход вокалиста
9 мар 2010 :
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DRAGONFORCE расстались с вокалистом?
19 ноя 2009 :
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DRAGONFORCE переиздадут два первых альбома
15 ноя 2009 :
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DRAGONFORCE отменили все концерты в 2010 году
13 май 2009 :
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DRAGONFORCE отложили визит в Латинскую Америку
20 мар 2009 :
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Переиздание альбома "Valley Of The Damned" DRAGONFORCE выйдет в мае
21 янв 2009 :
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Ранние альбомы DRAGONFORCE будут переизданы
11 июл 2008 :
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DRAGONFORCE: новый клип в сети
4 июл 2008 :
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DRAGONFORCE: новая песня в сети
2 июл 2008 :
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DRAGONFORCE: обложка нового альбома в сети
10 июн 2008 :
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Детали нового альбома DRAGONFORCE
3 окт 2007 :
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DRAGONFORCE: переиздание альбома "Valley Of The Damned" отложено
7 авг 2007 :
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Дебютный альбом DRAGONFORCE будет переиздан
2 фев 2007 :
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DRAGONFORCE: специальное издание 'Inhuman Rampage' в марте
1 фев 2007 :
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Автограф-сессия DRAGONFORCE
29 янв 2007 :
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Гитарист DRAGONFORCE сыграл вместе с легендарными гитаристами
22 май 2006 :
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Опубликовано видеоинтервью с Herman`ом Li (DRAGONFORCE)
10 ноя 2005 :
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DRAGONFORCE: новая композиция в сети
12 окт 2005 :
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DRAGONFORCE: новый альбом в январе
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ALISSA WHITE-GLUZ о сотрудничестве с DRAGONFORCE
ALISSA WHITE-GLUZ в недавнем интервью поговорила о том, как оказалась в DRAGONFORCE:
«Я была удивлена, что для людей это стало сюрпризом, потому что мы думали, что все знали. Вот почему мы сняли видео, чтобы таким образом сказать: "Слухи правдивы", потому что мы думали, что люди уже поняли, что это происходит. Мы вместе проводили время. Люди фотографировали нас вместе уже несколько месяцев. Мы были удивлены, что никто об этом не знал. [Смеётся].
Это здорово, потому что DRAGONFORCE — это группа, которая действительно работает над тем, чтобы каждый вечер устраивать шоу отличного качества, вплоть до того, что Сэм создаёт декорации для сцены, а Герман вникает в тонкости всех технологий. И они не просто прогуливаются по сцене, что-нибудь играют и уходят за кулисы. Все очень увлечены процессом. И я тоже всегда была такой, потому что я сама работала в театре. Я много лет проработала в театре, где была режиссёром-постановщиком и сценографом-оформителем, и мне это нравилось. И вот я оказалась рядом с людьми, которым не всё равно — им важно, чтобы освещение выглядело хорошо, им важно, чтобы реквизит был на месте, им важно, чтобы зрители отлично проводили время, — я тоже очень внимательно отношусь к деталям, и это действительно здорово — быть рядом с другими людьми, такими же, как я. Так что с точки зрения соответствия энергетики это на самом деле очень хорошее решение. А ещё DRAGONFORCE по-своему сверхтяжёлые. Они тяжёлые, потому что очень быстрые. [Смеётся]. Это сродни силовым тренировкам для каждого музыканта на сцене. Барабанщик, вокалист, басист, гитарист — всё время в напряжении. [Смеётся]. Мы выходим на сцену, и я говорю себе: "Сделай один вдох перед выходом на сцену, потому что следующие 45 минут ты не сможешь дышать". Это тяжело. Это непросто. Так что очень здорово, что я могу выплёскивать такую мощную энергию, но в другой форме».
На вопрос о том, каково это — переключиться и вложить душу в новый проект, как её недавно созданная группа BLUE MEDUSA, после десяти лет в ARCH ENEMY, она ответила:
«Это здорово. И я по-прежнему буду выступать с одной из самых известных металл-групп, как вы только что сказали. Я буду в составе DRAGONFORCE на всех этих концертах. Так что в этом плане ничего особо не изменилось. Но здорово, что у меня появилось время... Я хочу сказать, что у меня никогда особо не было свободного времени, но теперь у меня его больше, и я могу полностью посвятить себя BLUE MEDUSA, потому что это мой главный проект. Мне нравится музыка, которую мы создаём, и очень вдохновляет возможность создавать музыку, которая мне нравится и которой я по-настоящему горжусь, без компромиссов. Так что это здорово».
«Я была удивлена, что для людей это стало сюрпризом, потому что мы думали, что все знали. Вот почему мы сняли видео, чтобы таким образом сказать: "Слухи правдивы", потому что мы думали, что люди уже поняли, что это происходит. Мы вместе п. Люди фотографировали нас вместе уже несколько месяцев. Мы были удивлены, что никто об этом не знал». [Смеётся]
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Так люди и не следят за Дрэгонфорсом, потому что группа после ухода двух основных авторов песен превратилась в сраньё. Судя буклетам ,вьетнамец там за всю историю группы написал 10% песен , остальное держалось на Леклере, Пружанове и Тотмане. Первых двух в группе уже нет, а третий исписался. Вокалисты там чисто на птичьих правах, так шваль расходная, сегодня один, завтра другой. Это не Хэтфилд или Дикинсон. Да и нынешний вокалист "переписанным" оказался. По паспорту подросток, а на деле уже за 60 , глухой, слепой и весь больной.
Поэтому соску взяли исключительно для пиара загнивающего ансамбля, чтобы продлить его жалкое существование ещё на несколько лет.