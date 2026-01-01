сегодня



DRAGONFORCE отыграли первое шоу с новой вокалисткой



Alissa White-Gluz (ex-ARCH ENEMY) дебютировала в составе DRAGONFORCE на фестивале Welcome To Rockville.



Из-за продолжающихся проблем со слухом и шумом в ушах, которые всё больше мешают ветерану DRAGONFORCE Marc Hudson'у участвовать в гастролях, он не появился на сцене вместе с группой на фестивале Welcome To Rockville.



DRAGONFORCE прокомментировали: «Это не было внезапным решением, а чем-то, с чем [Marc] справлялся за кулисами в течение довольно долгого времени. После тщательного обдумывания стало ясно, что небольшой перерыв — лучший шаг для его здоровья и восстановления в долгосрочной перспективе.



Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждали возможности увидеть [Marc'a] на сцене снова вместе с Alissa, но не беспокойтесь. Мы готовим новую музыку с ним и Alissa'ой. А пока Billy подменит его на следующих двух концертах.



Спасибо за вашу любовь и поддержку!»







+0 -0



просмотров: 144

