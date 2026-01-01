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Новое видео CORROSION OF CONFORMITY



"Baad Man", новое видео группы CORROSION OF CONFORMITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Good God / Baad Man", выпущенного третьего апреля на Nuclear Blast:



Album 1



01. Good God? / Final Dawn

02. You Or Me

03. Gimme Some Moore

04. The Handler

05. Bedouin's Hand

06. Run For Your Life



Album 2



07. Baad Man

08. Lose Yourself

09. Mandra Sonos

10. Asleep On The Killing Floor

11. Handcuff County

12. Swallowing The Anchor

13. Brickman

14. Forever Amplified







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