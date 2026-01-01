Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 87
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 52
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 87
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 52
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
[= ||| все новости группы



*

The Dead Daisies

*



15 июл 2026 : 		 JOHN CORABI опять ушел из THE DEAD DAISIES

15 июл 2026 : 		 JOHN CORABI не знает, является ли участником THE DEAD DAISIES

2 июл 2026 : 		 GLENN HUGHES выступил с THE DEAD DAISIES: Профессиональное видео

3 июн 2026 : 		 GLENN HUGHES выступил с THE DEAD DAISIES

23 мар 2026 : 		 Концертный релиз THE DEAD DAISIES выйдет весной

15 ноя 2025 : 		 Концертное видео THE DEAD DAISIES

17 июл 2025 : 		 Концертное видео THE DEAD DAISIES

16 июн 2025 : 		 BRENT FITZ поедет в тур с THE DEAD DAISIES

10 июн 2025 : 		 Видео с текстом от THE DEAD DAISIES

6 июн 2025 : 		 Документальный ролик от THE DEAD DAISIES

26 апр 2025 : 		 Кавер-версия JOHN LEE HOOKER от THE DEAD DAISIES

16 мар 2025 : 		 Видео полного выступления THE DEAD DAISIES

28 фев 2025 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

14 фев 2025 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

29 дек 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

20 дек 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

27 ноя 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

21 ноя 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

14 ноя 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

20 окт 2024 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

28 сен 2024 : 		 REB BEACH рад помочь THE DEAD DAISIES

30 авг 2024 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

3 авг 2024 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

26 июн 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

20 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от THE DEAD DAISIES

12 май 2024 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN CORABI не знает, является ли участником THE DEAD DAISIES



zoom
JOHN CORABI, выпустивший в апреле на Frontiers Music Srl свой новый сольный альбом "New Day", рассказал в недавнем интервью, есть ли у него планы продолжить запись и гастрольную деятельность с THE DEAD DAISIES.

«Честно говоря, я и сам не знаю, потому что понятия не имею, что сейчас вообще происходит с этой группой. Мы с Michael'ом Devin'ом сидим и просто чешем репу.

В прошлом году, когда я сообщил менеджменту THE DEAD DAISIES, что подписал контракт с Frontiers и собираюсь записывать сольный альбом, они ответили: "Отлично". А потом менеджер сказал: "Знаешь что? Мы вообще решили взять годичный перерыв. David Lowy поедет проводить время с отцом. Так что действуй. У тебя целый год, чтобы закончить пластинку и заняться ее продвижением".

И вдруг мы оказываемся в туре, а потом неожиданно выясняется, что они дают концерт с Glenn'ом Hughes'ом. Кстати, я его просто обожаю, так что не ищите здесь никакого скрытого смысла. Я очень люблю Glenn'а.

Но дальше выходит еще интереснее. Они выпускают концертный альбом, записанный во время нашего последнего тура. Причем релиз выходит буквально через неделю после моего. И я такой: "Я вообще перестал понимать, что происходит".

Мы с Michael'ом теперь сидим и думаем: "Мы вообще все еще работаем в THE DEAD DAISIES или уже нет?" Честно, понятия не имею, что происходит.

Но, если честно, я не переживаю. Думаю: "Ну и ладно. Будь что будет". Сейчас я очень доволен тем, чем занимаюсь, и действительно горжусь альбомом, который только что выпустил».

Между тем THE DEAD DAISIES анонсировали еще одно шоу с Glenn'ом Hughes'ом второго октября в The Canyon Club, Agoura Hills, California.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 72

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом