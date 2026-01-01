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JOHN CORABI не знает, является ли участником THE DEAD DAISIES



JOHN CORABI, выпустивший в апреле на Frontiers Music Srl свой новый сольный альбом "New Day", рассказал в недавнем интервью, есть ли у него планы продолжить запись и гастрольную деятельность с THE DEAD DAISIES.



«Честно говоря, я и сам не знаю, потому что понятия не имею, что сейчас вообще происходит с этой группой. Мы с Michael'ом Devin'ом сидим и просто чешем репу.



В прошлом году, когда я сообщил менеджменту THE DEAD DAISIES, что подписал контракт с Frontiers и собираюсь записывать сольный альбом, они ответили: "Отлично". А потом менеджер сказал: "Знаешь что? Мы вообще решили взять годичный перерыв. David Lowy поедет проводить время с отцом. Так что действуй. У тебя целый год, чтобы закончить пластинку и заняться ее продвижением".



И вдруг мы оказываемся в туре, а потом неожиданно выясняется, что они дают концерт с Glenn'ом Hughes'ом. Кстати, я его просто обожаю, так что не ищите здесь никакого скрытого смысла. Я очень люблю Glenn'а.



Но дальше выходит еще интереснее. Они выпускают концертный альбом, записанный во время нашего последнего тура. Причем релиз выходит буквально через неделю после моего. И я такой: "Я вообще перестал понимать, что происходит".



Мы с Michael'ом теперь сидим и думаем: "Мы вообще все еще работаем в THE DEAD DAISIES или уже нет?" Честно, понятия не имею, что происходит.



Но, если честно, я не переживаю. Думаю: "Ну и ладно. Будь что будет". Сейчас я очень доволен тем, чем занимаюсь, и действительно горжусь альбомом, который только что выпустил».



Между тем THE DEAD DAISIES анонсировали еще одно шоу с Glenn'ом Hughes'ом второго октября в The Canyon Club, Agoura Hills, California.







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