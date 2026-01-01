Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 52
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 52
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
[= ||| все новости группы



*

The Dead Daisies

*



15 июл 2026 : 		 JOHN CORABI опять ушел из THE DEAD DAISIES

15 июл 2026 : 		 JOHN CORABI не знает, является ли участником THE DEAD DAISIES

2 июл 2026 : 		 GLENN HUGHES выступил с THE DEAD DAISIES: Профессиональное видео

3 июн 2026 : 		 GLENN HUGHES выступил с THE DEAD DAISIES

23 мар 2026 : 		 Концертный релиз THE DEAD DAISIES выйдет весной

15 ноя 2025 : 		 Концертное видео THE DEAD DAISIES

17 июл 2025 : 		 Концертное видео THE DEAD DAISIES

16 июн 2025 : 		 BRENT FITZ поедет в тур с THE DEAD DAISIES

10 июн 2025 : 		 Видео с текстом от THE DEAD DAISIES

6 июн 2025 : 		 Документальный ролик от THE DEAD DAISIES

26 апр 2025 : 		 Кавер-версия JOHN LEE HOOKER от THE DEAD DAISIES

16 мар 2025 : 		 Видео полного выступления THE DEAD DAISIES

28 фев 2025 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

14 фев 2025 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

29 дек 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

20 дек 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

27 ноя 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

21 ноя 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

14 ноя 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

20 окт 2024 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

28 сен 2024 : 		 REB BEACH рад помочь THE DEAD DAISIES

30 авг 2024 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

3 авг 2024 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

26 июн 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

20 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от THE DEAD DAISIES

12 май 2024 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN CORABI опять ушел из THE DEAD DAISIES



zoom
THE DEAD DAISIES опубликовали 14 июля следующее сообщение:

«Нам стало известно, что John Corabi решил покинуть группу THE DEAD DAISIES.

Мы хотели бы искренне поблагодарить John'a за его невероятный вклад в развитие группы на протяжении многих лет и пожелать ему только успехов в сольной карьере и во всех его будущих начинаниях».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 110

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом