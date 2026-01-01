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Лидер SKILLET: «Страдать — не стыдно»
JOHN COOPER в недавнем интервью рассказал о том, что вдохновило его на текст нового сингла SKILLET «Scream», вышедшего 10 июля.
«Я назвал эту песню Scream не просто так. И не только ее — весь предстоящий релиз из шести треков, пожалуй, станет самым откровенным материалом, который мы выпускали за долгое время. Он получился очень эмоциональным и посвящен тем тяжелым моментам, с которыми сталкивается каждый из нас.
Думаю, большинство людей сразу понимают, о чем эта песня. Хотя я видел комментарии вроде: "Какое это имеет отношение к Иисусу? Здесь нет христианского послания". И об этом тоже можно поговорить. Но, если честно, смысл песни большинству совершенно очевиден.
Все мы проходим через испытания. Кто-то переживает больше, кто-то меньше. Но когда страдание приходит в твою жизнь, обычно ты его не ждешь. Именно тогда и становится ясно, из чего ты сделан. В церкви легко хлопать в ладоши, говорить: "Аминь! Меня ничто не сломит". Но потом приходит беда. Это может быть предательство, горе, потеря близкого человека. Не дай Бог, если у твоего ребенка обнаружат рак. Это могут быть зависимость, депрессия — что угодно.
Scream — именно об этом состоянии. Иногда вокруг столько шума, что ты словно оказываешься в ловушке внутри самого себя, среди всего этого хаоса. Кто-то действительно кричит, но у многих людей, которые сталкиваются с проблемами психического здоровья, этот крик беззвучный. Он остается внутри. И проявляется по-разному: через зависимость, алкоголизм, депрессию или желание просто запереться в комнате и никого не видеть.
Для меня эта песня очень личная. За последние пару лет в моей жизни произошло многое, и я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но пишу именно из этого опыта. Мы с Korey пережили тяжелый период — предательство, ложь, вещи, которые говорили обо мне, ситуации, когда почва буквально ушла из-под ног. Мы никогда не думали, что с нами может случиться нечто подобное.
Из-за всего этого я сам начал бороться с внутренним хаосом и растерянностью так, как не боролся уже десятилетиями. Это вылилось в депрессию и другие вещи, которых я совершенно не ожидал. Я думал, что давно оставил все это позади, но (смеется), "черный пес" вернулся.
Поэтому мне захотелось написать об этом открыто. Мне кажется, людям, которые проходят через подобные события, важно понимать, что они не одни. Особенно это касается церкви. Там мы часто испытываем стыд, если признаемся в подобных переживаниях. Но страдать — не стыдно. Я хочу, чтобы люди знали: нормально сказать: "Да, я столкнулся с депрессией", или: "Мне было очень тяжело".
Иногда возникает чувство: "Наверное, у меня недостаточно веры". Или: "Настоящий христианин не должен в таком признаваться". Кто-то скажет: "Разве ты не знаешь, что Иисус умер за тебя? Он решает все проблемы". Я действительно верю, что Иисус умер за меня и что Он — Князь мира. Но это не означает, что ты никогда не будешь страдать или всегда идеально справишься со своими испытаниями. И Бог достаточно силен, чтобы выдержать такой разговор. Он способен принять и это.
Кому-то песня может показаться очень злой, но для меня дело вовсе не в злости. Этот крик — скорее первый признак того, что во мне еще есть жизнь и что я продолжаю бороться. Мы не собираемся сдаваться.
Когда проходишь через такую "темную ночь души", в голове появляются мысли, которые совсем не похожи на тебя самого. Ты ловишь себя на них и думаешь: "Боже, я что, схожу с ума?"
Поэтому этот крик для меня означает совсем другое: я знаю, что моя жизнь имеет значение. Я знаю, что Бог может мне помочь. И я не позволю этому победить меня. Вот о чем Scream. На самом деле это крик сопротивления».
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