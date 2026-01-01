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RIKKI ROCKETT: «Десять лет без рака»



RIKKI ROCKETT опубликовал сообщение относительно состояния здоровья:



«В 2015 году я пошел к ЛОР-врачу, потому что уже проходил второй курс антибиотиков, пытаясь вылечить больное горло. В тот же день мне сделали эндоскопию, и вскоре поставили диагноз — рак головы и шеи III стадии (рак горла), плоскоклеточная карцинома. Я начал трехмесячный интенсивный курс лечения: лучевая терапия пять дней в неделю и еженедельная химиотерапия. После этого оставалось только ждать еще три месяца, чтобы узнать, сработало ли лечение.



Побочные эффекты были просто безумными. Я потерял 30% массы тела, не мог есть твердую пищу, горло болело круглосуточно, я постоянно чувствовал усталость, оно опухло, а после лучевой терапии остались ожоги. Волосы на голове я сохранил, но из-за ожога на затылке пришлось коротко подстричься. На бороде тоже появилась выжженная полоска, поэтому я ее сбрил.



Через три месяца мой диагноз изменился с третьей стадии на четвертую. Лечение не помогло. Мне предложили операцию по удалению языка, но, будучи тем еще упрямцем, я отказался. Вместо этого мне удалось попасть в клиническое исследование нового метода лечения — иммунотерапии. Его возглавляли доктор Ezra Cohen и доктор Sandip Patel из онкологического центра Moores Cancer Center при UCSD в Сан-Диего. Эти люди стали для меня настоящей опорой, как и координатор исследования Tony Le.



Первая неделя была невероятно тяжелой — сплошные обследования. План лечения выглядел так: инфузия раз в три недели, две таблетки в день и каждые девять недель — МРТ, ПЭТ и КТ. Меня заранее предупредили не паниковать, если на первых снимках опухоли покажутся больше.



В первый день я провел в больнице семь часов под капельницами. Первая ночь была страшной. Я остался в Сан-Диего, язык распух так сильно, что я решил — могу задохнуться. Я позвонил доктору Cohen'у, а он ответил: «Это значит, что лечение работает!»



Через девять недель пришло время первых контрольных обследований. Никогда в жизни я так не нервничал. Если бы этот метод не сработал, меня ждали бы новые курсы химиотерапии, облучения и, скорее всего, операция. В тот день рядом со мной была TC — тогда еще моя девушка, а теперь жена. Она была рядом со мной всегда.



Ассистент посмотрела снимки, и я осторожно спросил: «Ну как?» Она ответила: «Вообще-то очень даже неплохо». В этот момент вошел доктор Cohen и сказал: «Это почти чудо. Опухоли уменьшились на 90%».



Спустя две недели я остановил машину, чтобы сплюнуть. Это уже стало привычкой. На землю упало нечто, словно из фильма Evil Dead. Я сразу позвонил врачу: «Доктор Cohen, кажется, я только что выплюнул свою опухоль!»



Мое участие в исследовании было рассчитано на два года. Но все закончилось через девять месяцев — всего через 18 недель после начала лечения меня признали свободным от рака. Исследование пришлось прекратить, потому что во время него у меня обнаружили еще один вид онкологии — хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ). Меня сняли с иммунотерапии и назначили препарат Gleevec. Уже через два месяца показатели почти обнулились, а спустя еще два года рак исчез полностью.



И всего лишь благодаря таблетке.



Доктор Jamieson до сих пор остается моим главным врачом, и она потрясающий специалист. Слава богу, ХМЛ считается одной из наиболее поддающихся контролю форм рака. Я до сих пор принимаю по таблетке в день, чтобы болезнь не возвращалась. Сейчас она тоже находится в ремиссии.



Друзья, я победил два вида рака!



Я проходил через инфузионный центр и видел людей, которые получали препарат, бывший экспериментальным для меня, а теперь ставший стандартным лечением. Тогда я понял, что являюсь частью чего-то гораздо большего, чем все, что когда-либо делал. Это было достижение не только врачей, не только мое и моей семьи — это было важно для всего мира. Мне посчастливилось стать одним из тех, кому выпал этот шанс.



Я не пытаюсь приписать себе какие-то заслуги — я просто благодарен за эту возможность. Мне довелось выступать перед врачами, учеными и людьми, которые искали новые способы борьбы с болезнью. Это было значимее всего, что я когда-либо сделал с POISON. Я стал частью настоящего чуда.



Сегодня исполняется ровно десять лет с того дня, как я победил рак. И это всего за день до дня рождения моего сына. Мы будем праздновать вместе. Вся эта история подробно рассказана в моей книге, которая скоро выйдет. Писать ее было очень тяжело.



Берегите себя. Мой рак был вызван ВПЧ, и сегодня именно этот вирус является основной причиной подобных заболеваний у людей моего возраста и моложе. То же касается и женщин — он является главной причиной рака шейки матки.



Если вам когда-нибудь придется столкнуться с чем-то подобным, заботьтесь о себе. Продолжайте заниматься спортом, находите силы встать, принять душ и выглядеть настолько хорошо, насколько можете. Не бойтесь обратиться к психологу. Поставьте себя на первое место — только тогда вы сможете помогать другим.



Спасибо всем моим врачам. И отдельное, вечное спасибо TC!»







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