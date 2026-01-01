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Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
[= ||| все новости группы



*

Fozzy

*



29 июл 2026 : 		 Новое видео FOZZY

4 июн 2026 : 		 Вокалист FOZZY: «Если бы мы не были отличной рок-н-ролльной группой с хорошими песнями, нас бы не было спустя 25 лет»

12 май 2026 : 		 Видео с выступления FOZZY

2 май 2026 : 		 Новая песня FOZZY

2 фев 2026 : 		 FOZZY планируют сингл на весну

24 сен 2025 : 		 FOZZY исполнили хит Оззи

14 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от FOZZY

10 июл 2025 : 		 Новое видео FOZZY

28 апр 2025 : 		 Как рестлинг помог лидеру FOZZY

22 апр 2025 : 		 FOZZY думают о новом треке

17 апр 2025 : 		 Новая песня FOZZY

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления FOZZY

7 окт 2024 : 		 Лидер FOZZY о 25-летии коллектива

30 авг 2024 : 		 FOZZY сыграли на Уэмбли

18 июл 2024 : 		 Вокалист FOZZY: «Нам пришлось пахать в два раза сильнее ради уважения»

31 мар 2024 : 		 Вокалист FOZZY: «Люди уже не так активно смотрят клипы»

4 ноя 2023 : 		 FOZZY не хотят больше альбомов

26 окт 2023 : 		 Новое видео FOZZY

23 окт 2023 : 		 FOZZY исполнили новую песню

21 окт 2023 : 		 Лидер FOZZY о удобстве цифровой эпохи

19 окт 2023 : 		 Новая песня FOZZY

9 окт 2023 : 		 Гитарист FOZZY: «Bruce настоящий человечище!»

29 авг 2023 : 		 FOZZY выступили на "AEW All In"

28 май 2023 : 		 Видео с выступления FOZZY

21 мар 2023 : 		 FOZZY готовят новый сингл

23 янв 2023 : 		 Гитарист FOZZY хвалит JOHNNY ANDREWS'а
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|||| сегодня

Новое видео FOZZY



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"I Know Evil", новое видео FOZZY, доступно для просмотра.




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