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Лидер DEVILDRIVER: «Два года назад они нашли опухоль у меня в голове»



Фронтмен DEVILDRIVER и COAL CHAMBER Dez Fafara впервые публично рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми борется уже почти два года. Именно они стали причиной отмены американского тура COAL CHAMBER в 2024 году после внезапного приступа головокружения и потери сознания.



«Эта история с вертиго реально выбила меня из колеи. Был отличный субботний день. Я каждый день наматывал километры на беговой дорожке, и вдруг совершенно неожиданно началось сильнейшее головокружение. Оно практически вывело меня из строя почти на год. Мне сделали кучу МРТ и всевозможных обследований, пытаясь понять, какого черта происходит».



По словам Dez'a, он намеренно не рассказывал о своем состоянии раньше, чтобы это не повлияло на концертные планы и деловые договоренности.



«О таком не хочется говорить до того, как бронируешь туры, подписываешь контракты или собираешься ехать на гастроли. Но уже больше года, а может, почти два года, мы живем с тем, что у меня обнаружили опухоль в голове.



Врачи вызывают меня на обследование каждые шесть месяцев. Она должна немного увеличиться, чтобы операцию можно было провести безопасно, потому что сейчас вмешательство слишком рискованно. Если удалить ее на нынешней стадии, я могу потерять речь и столкнуться с массой других осложнений.



Кстати, я впервые вообще кому-либо об этом рассказываю.



Поэтому каждые полгода прохожу обследование. Я практикую интервальное голодание, а прямо сейчас нахожусь на четвертом дне полного голодания. Никогда не чувствуешь себя лучше, чем когда пьешь только соки и тому подобное. Такое ощущение, будто можешь видеть сквозь стены. Думаю, именно это не дает опухоли расти.



Пару месяцев назад я снова прошел обследование, и врач сказал: "Послушай, она даже немного уменьшилась. Такого мы еще не видели". Я ответил: "Думаю, во многом это благодаря молитвам". И еще правильному питанию, голоданию. Я не ем много углеводов, почти не употребляю сахар и, разумеется, совсем не пью алкоголь. Вот так я и живу».



Вспоминая день, когда все началось, Dez рассказал:



«Не знаю, сталкивался ли кто-нибудь с вертиго, но это случилось в субботу днем. Я побежал наверх по лестнице, а потом просто отключился. Очнулся уже на полу — жена хлопала меня по лицу, пытаясь привести в чувство. Когда я пришел в себя, все вокруг вращалось. Потом меня уже везли в машине скорой помощи.



Самое смешное было то, что парень из скорой оказался моим поклонником. Он сказал: "Dez, было круто побывать у тебя дома. Я огромный фанат". А меня тем временем вывозили на каталке. Я ответил: "Брат, очень рад, что ты фанат. Только сделай одолжение — дай мне что-нибудь, чтобы прекратилось это чертово вращение".



Он ввел мне препарат через капельницу, но это не помогло. Спрашивает: "Все еще кружится?" Я отвечаю: "Да. Лучше дай ведро". Он говорит: "Брат, не знаю. Давай сначала довезем тебя до больницы".



Все жизненные показатели у меня тогда были нестабильными. Мне сделали компьютерную томографию головы, после чего врач сказал: "Есть хорошие новости. Думаю, с вертиго мы разобрались, и, скорее всего, это больше не повторится. Но я хочу кое-что тебе показать".



Он показал снимок моей головы, и я увидел опухоль. Я спросил: "Что это?"



Он ответил: "У тебя опухоль в голове".



Следующим этапом стало обследование, чтобы выяснить, злокачественная она или нет. Все это происходило накануне Рождества».



Самым тяжелым моментом стало ожидание результатов анализа.



«Жена сказала: "Поехали". Мы приехали в клинику, мне сделали обследование. Никогда не забуду ту маленькую китаянку — ростом, наверное, метр пятьдесят. Она сказала: "Через пятнадцать минут я уже буду знать результат".



Когда она вышла, я сказал жене: "Не разговаривай со мной. Просто опусти голову. Нам нужно очень сильно помолиться". Потом врач вернулась и сказала: "У меня хорошие новости. Опухоль доброкачественная".



Черт, я вскочил с места и так обрадовался, что поднял ее на руки. Она была в полном шоке. Я тут же извинился, жена тоже стала перед ней извиняться и сказала: "Простите его, он просто сейчас очень эмоционален". А я добавил: "Да черт возьми, конечно, я эмоционален! У меня опухоль в голове, но она не раковая. Отлично. Значит, мы справимся с этой хреновиной".



После этого началась бесконечная череда врачей и обследований. Именно это и выбило меня из жизни примерно на полтора года».



Отвечая на вопрос, действительно ли врачи продолжают ждать, пока опухоль увеличится, прежде чем оперировать, Dez подтвердил:



«Да. Она находится возле челюсти, чуть выше, рядом со слюнной железой. Врачи говорят: "Она должна стать больше, прежде чем мы рискнем туда лезть". Потому что операция может повлиять на способность моргать, улыбаться и даже разговаривать».



Несмотря на это, музыкант уверен, что сможет избежать операции.



«Я настроен так: я заставлю ее исчезнуть. Сам. С помощью питания, голодания и позитивного мышления. Она исчезнет. Следующее обследование у меня будет в феврале или марте. И она станет еще меньше. А потом исчезнет совсем. Точка.



После третьего МРТ врач сказал: "Это невероятно, но опухоль действительно немного уменьшилась". Я спросил: "А бывало, чтобы такие опухоли исчезали сами?"



Он ответил: "Нет. Обычно я удаляю их хирургически, когда это становится безопасно". Тогда я ему возразил: "Она исчезнет". Он только ответил: "Ну... хорошо".



А я добавил: "Вот увидите. Это станет новым случаем для ваших медицинских учебников". Если сам не будешь так относиться к жизни, ничего не получится».



Dez признался, что именно в тот период ему одновременно пришлось пережить и расставание со своим многолетним гитаристом DEVILDRIVER. По словам музыканта, сейчас он решил рассказать обо всем открыто, потому что считает, что поклонники должны знать правду.



«Я захотел поделиться этим, потому что до сих пор никому ничего не рассказывал. Думаю, люди должны знать, через что я прохожу. Конечно, теперь эта история разлетится по новостям, и все поймут, с чем я борюсь.



Но нет — я не собираюсь отменять туры. Я выступлю в Австралии этим летом. Я выйду на сцену в августе. Ничто меня не остановит».



По словам Dez'a, врачи уверяют, что приступ вертиго больше не повторится.



«Доктор сказал, что такое обычно случается только один раз — организм больше не допустит подобного. Звучит странно, но это правда. И знаете что? Если бы не тот приступ, я бы никогда не узнал об опухоли, пока, возможно, не стало бы слишком поздно.



Когда в голове происходит что-то подобное, организм буквально заставляет тебя обратить на это внимание. Это как если бы заболела нога из-за перелома — ты идешь делать рентген и понимаешь, в чем проблема.



Со мной произошло то же самое. Только иначе я никогда бы об этом не узнал. Это был сильнейший удар. Доктор показал снимок и сказал: "Вот это опухоль".



По размеру она выглядит примерно как монета достоинством в четвертак, хотя на самом деле ближе к десятицентовой монете. Сейчас она уже немного уменьшилась. И она исчезнет. Я сам заставлю ее исчезнуть.



Давайте поговорим через год — увидите. Я уже сказал врачу: "Готовьте своих коллег и открывайте учебники. С этой историей покончено. Она исчезнет". И, кстати, голодание действительно может этому помочь».







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