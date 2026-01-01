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Лидер DEVILDRIVER опроверг сообщения об «опухоли мозга» и «раке мозга»



Фронтмен DEVILDRIVER и COAL CHAMBER Dez Fafara выступил с официальным разъяснением после того, как ряд музыкальных изданий ошибочно сообщил, что у него обнаружена опухоль мозга или рак мозга.



Недавно Dez стал гостем «The Garza Podcast», где рассказал, что почти два года назад врачи обнаружили у него опухоль в голове, которая должна увеличиться в размерах, прежде чем ее можно будет безопасно удалить. Он также уточнил, что опухоль является доброкачественной, расположена чуть выше линии челюсти, рядом со слюнной железой, и, к удивлению врачей, постепенно уменьшается.



После того как некоторые сайты неверно интерпретировали его слова и написали, будто опухоль находится в мозге, Dez опубликовал заявление:



«ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, ПОТОМУ ЧТО ПРЕССА ВСЕ ПЕРЕПУТАЛА!



Несколько дней назад я рассказал, что последние два года борюсь с одной проблемой.



У МЕНЯ НЕТ ОПУХОЛИ МОЗГА. У МЕНЯ НЕТ РАКА МОЗГА, как уже успели написать некоторые. Вот именно в этом и заключается проблема интернета!



У меня доброкачественная опухоль слюнной железы, а не мозга.



Теперь, когда мы это прояснили, давайте поговорим подробнее.



Два года назад, в субботу днем, перед подготовкой к туру у меня внезапно случился приступ головокружения. Я потерял сознание. Когда пришел в себя, все вокруг вращалось. Меня увезли на скорой прямо в отделение неотложной помощи. После множества обследований и очень долгого дня меня отправили на МРТ, где и обнаружили опухоль.



То головокружение было сигналом организма: "Эй, тебе нужно кое-что проверить".



В канун Рождества 2024 года мне сделали биопсию — ввели большую иглу сбоку лица, возле уха, и взяли образцы ткани. Можете представить, насколько это было стрессово. Примерно через двадцать минут врач вернулся и сказал, что опухоль не является злокачественной. Поверьте, это было лучшее рождественское известие, которое только можно было получить».



По словам Dez'a, опухоль находится в очень сложном месте, поэтому врачи не могут удалить ее до тех пор, пока она не станет больше.



«Во время последнего обследования (я прохожу его каждые девять месяцев) выяснилось, что она не выросла. Более того, есть ощущение, что она даже немного уменьшилась. Кроме самого факта ее существования, она никак не влияет на мою повседневную жизнь, мои выступления или пение. Просто я знаю, что она есть.



Но расположена она очень деликатно. Сейчас операция была бы слишком рискованной, потому что эта область связана с мимическими нервами — улыбкой, морганием и другими функциями лица».



Музыкант также рассказал о своем отношении к происходящему:



«Я веду исключительно здоровый образ жизни. И мой настрой такой: я заставлю эту штуку уменьшиться и исчезнуть. Такое уже случалось, и если это возможно, значит, я тоже смогу. Меня спросили: "Почему ты решил рассказать об этом именно сейчас?"



Ответ очень простой. Уже тридцать лет сообщество тяжелой музыки, вся наша металл-семья, всегда была рядом со мной. Так сколько можно скрывать что-то от собственной семьи?



Все это время я нес этот груз практически в одиночку — знали только самые близкие. Но теперь я хочу сказать людям: никогда не сдавайтесь и не позволяйте трудностям сломить вас. Наоборот, сохраняйте позитивный настрой, боритесь и двигайтесь вперед. И, поверьте, чувство юмора тоже очень помогает».



После того как в 2021 году COVID-19 едва не стоил ему жизни, Dez открыто рассказывал о последствиях болезни. Именно осложнения после перенесенной инфекции стали причиной отмены выступления DEVILDRIVER на фестивале Bloodstock Open Air в Великобритании в 2023 году из-за воспаления нижней части сердца.







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