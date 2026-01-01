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Барабанщик WARRANT рассказал о проблемах со здоровьем



Барабанщик WARRANT Steven Sweet рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться за последние годы, включая борьбу с раком предстательной железы.



«С раком уже всё позади. Его больше нет. Мне диагностировали рак простаты. Врачи сказали, что он умеренно прогрессирующий — не самый опасный вариант, но и не безобидный. Что-то среднее. К счастью, выяснилось, что опухоль была локализована. Она оставалась только в простате и не успела распространиться дальше, поэтому я решил полностью удалить простату хирургическим путем.



Когда мужчине удаляют простату, тебе, конечно, рассказывают о последствиях, но ты по-настоящему не осознаешь, что это значит, пока сам через это не пройдешь. Ты не понимаешь, как это повлияет на твою жизнь и что вообще изменится.



После такой операции многое зависит от того, удастся ли сохранить нервные окончания. Именно в этом и заключается главная сложность. Нервы буквально окружают простату, и хирургам приходится очень аккуратно отделять их, чтобы удалить орган. Если удается сохранить нервы, сохраняется и эректильная функция.



Есть и другая особенность, о которой тебе вроде бы тоже говорят, но понять ее заранее невозможно. Простата работает как клапан — она регулирует мочеиспускание, помогает удерживать мочу. Когда ее больше нет, приходится заново учиться контролировать всё другими мышцами. Это очень странное ощущение.



И еще одна особенность — оргазм больше не сопровождается эякуляцией. Никаких последствий, никакой уборки — в этом даже есть свои плюсы. Просто испытываешь удовольствие, и всё. Но ощущения всё равно другие. Нет того привычного чувства, которое раньше проходило через всё тело».



По словам Steven'a, именно эти изменения стали для него самыми заметными последствиями операции.



«Конечно, всё это меркнет по сравнению с тем, что рак вообще может убить. Именно поэтому я и решил полностью удалить простату. Я не хотел оставлять ни малейшего шанса болезни вернуться. И не хотел проходить тяжелое лечение с серьезными побочными эффектами, которое при этом не гарантировало бы стопроцентного результата.



Но этим всё не закончилось. Через две недели после удаления простаты мне сделали еще одну операцию по фиксации позвоночника. Я решил: раз уж лечиться, то сразу разобраться со всем. Если бы врачи разрешили, я бы вообще сделал обе операции одновременно. Но из-за наркоза и особенностей восстановления этого сделать было нельзя.



С 2018 года у меня были и другие проблемы со здоровьем, но, к счастью, уже не связанные с раком».



На вопрос, как он чувствует себя сейчас, Steven ответил:



«В целом всё неплохо. Хотя я умею хорошо делать вид, что всё отлично. На самом деле внутри я уже понемногу разваливаюсь. У меня по-прежнему серьезные проблемы с плечами, сильный артрит кистей. Два года назад мне заменили тазобедренный сустав. Что еще?.. Всё время что-то появляется. Недавно я порвал сухожилие бицепса, и теперь мышца буквально наполовину висит на руке. Такое ощущение, что этому просто нет конца».



Несмотря на это, Sweet не собирается прекращать играть.



«Я буду играть столько, сколько смогу. Боль меня уже не пугает так, как раньше.



Порванный бицепс, кстати, восстановить уже невозможно. Сухожилие оторвалось в верхней части, возле плечевого сустава. Это произошло потому, что плечо у меня настолько изношено, что кости постоянно терлись о сухожилие и постепенно его перетирали. В итоге я просто закрыл дверцу посудомоечной машины — и оно лопнуло.



Операцию делать уже поздно, потому что ткани осталось слишком мало, чтобы всё вернуть на место. Но, что удивительно, на моей игре это вообще не сказалось. Когда врач сказал мне об этом, я был невероятно рад.



John Elway выиграл два Супербоула с порванным бицепсом. Так что если смог он, смогу и я. Если ответить прямо — я буду играть до тех пор, пока физически смогу. А сейчас мне кажется, что это будет продолжаться всегда. Я не собираюсь останавливаться».



Хотя рак предстательной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин и занимает второе место среди причин смертности от рака, при своевременном выявлении он также считается одной из наиболее успешно поддающихся лечению форм этого заболевания.



В среднем примерно каждый седьмой мужчина в течение жизни сталкивается с диагнозом «рак предстательной железы».







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