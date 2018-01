17 мар 2014



Делюкс-издания первых трех альбомов LED ZEPPELIN выйдет в июне Третьего июня Atlantic/Swan Song выпустят первые три делюкс-издания альбомов LED ZEPPELIN: "Led Zeppelin", "Led Zeppelin II" и "Led Zeppelin III", которые будут содержать ремастированные версии оригинальных альбомов, снабженные рядом ранее неопубликованных бонус-треков.



"Материал на бонус-дисках - это портал в то время, когда мы записывали эти альбомы" - говорит Page. "Это подборка, показывающая процесс работы, включающая предварительные миксы, альтернативные версии, сопроводительный и новый материал, который был записан в то время."



"Led Zeppelin", "Led Zeppelin II" и "Led Zeppelin III" будут доступны:





на обычном CD в разворотном футляре.



делюкс-издание на двойном диске: ремастированный альбом и второй диск с ранее неопубликованным материалом



одиночный винил, 180-гр, упакованный также, как и оригинальные винилы



делюкс-издание на виниле с бонус-диском, содержащим дополнительный материал



цифровой вариант (альбом и бонуса)



супер-делюкс-издание:



ремастированные альбомы на CD под винил

бонус-материал в разворотном конверте

ремастированный альбом на 180-гр виниле с оригинальным оформлением первых изданий

бонус-материал на 180-гр виниле

высококачественное аудио в цифровом виде 96kHz/24 bit. (концертные треки 48kHz/24 bit).

книга в твердом переплете с более чем 70-страницами с ранее неопубликованными фотографиями и памятными вещами

высококачественный отпечаток оригинальных обложке, первые 30 000 снабженные личным номером

"Led Zeppelin" будет содержать реплику оригинального Atlantic press kit.









Первый альбом будет в качестве бонуса содержать запись ранее никогда не выпускавшегося выступления группы 10 октября 1969 года в Olympia Theatre, Paris, содержащее, в частности, 15-минутную версию "Dazed And Confused".



Бонуса на "Led Zeppelin II" дадут возможность поклонникам впервые заглянуть в то, как создавался этот альбом, услышать пять альтернативных миксов песен, вошедших в эту запись, черновики "Thank You" и "Living Loving Maid (She's Just A Woman)", и ранее неопубликованный трек "La La".



Бонуса на "Led Zeppelin III" также предоставят возможность узнать, как создавалась эта запись, а также дадут шанс впервые услышать "Jennings Farm Blues" (инструментальный предшественник "Bron-Yr-Aur Stomp"), "Bathroom Sound" (инструментальную версию "Out On The Tiles"), и классический блюзовый номер "Keys To The Highway/Trouble In Mind".



"Led Zeppelin":



01. Good Times Bad Times

02. Babe I'm Gonna Leave You

03. You Shook Me

04. Dazed And Confused

05. Your Time Is Gonna Come

06. Black Mountain Side

07. Communication Breakdown

08. I Can't Quit You Baby

09. How Many More Times



Companion Audio Disc: Live At The Olympia - Paris, France October 10, 1969



01. Good Times Bad Times/Communication Breakdown

02. I Can't Quit You Baby

03. Heartbreaker

04. Dazed And Confused

05. White Summer/Black Mountain Side

06. You Shook Me

07. Moby Dick

08. How Many More Times



"Led Zeppelin II":



01. Whole Lotta Love

02. What Is And What Should Never Be

03. The Lemon Song

04. Thank You

05. Heartbreaker

06. Living Loving Maid (She's Just A Woman)

07. Ramble On

08. Moby Dick



Companion Audio Disc



01. Whole Lotta Love

02. What Is And What Should Never Be

03. Thank You

04. Heartbreaker

05. Living Loving Maid (She's Just A Woman)

06. Ramble On

07. Moby Dick

08. La La

09. Bring It On Home



"Led Zeppelin III":



01. Immigrant Song

02. Friends

03. Celebration Day

04. Since I've Been Loving You

05. Out On The Tiles

06. Gallows Pole

07. Tangerine

08. That's The Way

09. Bron-Y-Aur Stomp

10. Hats Off To (Roy) Harper



Companion Audio Disc



01. The Immigrant Song

02. Friends

03. Celebration Day

04. Since I've Been Loving You

05. Bathroom Sound

06. Gallows Pole

07. That's The Way

08. Jennings Farm Blues

09. Keys To The Highway/Trouble In Mind







+0 -0



( 1 )





просмотров: 2555