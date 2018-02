сегодня



JIMMY PAGE о возможности новых концертов LED ZEPPELIN В недавнем интервью Planet Rock у Jimmy Page'a спросили, есть ли шансы, что группа LED ZEPPELIN ещё даст какие-то концерты:



«Я сильно в этом сомневаюсь. Просто посмотрите на факты: мы уже отметили десять лет с момента прошлого концерта, когда мы договорились на единственный серьёзный концерт, и только это и было сделано за такой огромный срок, так что я сильно сомневаюсь, что будет ещё что-то. Я искренне считаю, что время уже прошло».



Также Page сказал, что поклонников ждёт множество релизов в ближайшее десятилетие:



«Я не буду раскрывать карты, но будут кое-какие записи. И они отличаются от всего того, что было. Это другой взгляд по сравнению с "How The West Was Won" или "The Song Remains The Same". Я с нетерпением жду момента, когда люди это услышат. Много материала будет выпущено, серия релизов. Я бы сказал, что все они будут выходить в течение лет десяти. Так что ждите».











