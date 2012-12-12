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*Led Zeppelin*



28 фев 2018 : 		 Новый сингл LED ZEPPELIN выйдет весной

15 фев 2018 : 		 JIMMY PAGE о возможности новых концертов LED ZEPPELIN

2 фев 2018 : 		 Иллюстрированная книга о LED ZEPPELIN выйдет осенью

28 янв 2018 : 		 LED ZEPPELIN на арфах

25 янв 2018 : 		 Переиздание LED ZEPPELIN выйдет весной

22 дек 2017 : 		 Книга о LED ZEPPELIN выйдет в 2018

27 сен 2017 : 		 Дети о LED ZEPPELIN

20 июн 2017 : 		 Барабанщик LED ZEPPELIN удостоен памятной таблички

5 май 2017 : 		 LED ZEPPELIN не выступят на DESERT TRIP

11 апр 2017 : 		 Песня LED ZEPPELIN в трейлере к будущему фильму о Торе

9 фев 2017 : 		 10 худших песен LED ZEPPELIN

22 дек 2016 : 		 Адвокат, который участвовал в деле против LED ZEPPELIN, заявил, что судьи сговорились отстранить его от юридической практики

25 сен 2016 : 		 Успехи в чартах LED ZEPPELIN

22 сен 2016 : 		 JIMMY PAGE: «С LED ZEPPELIN ещё не покончено»

16 сен 2016 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN о новой версии BBC Sessions

15 сен 2016 : 		 Новое видео LED ZEPPELIN

14 сен 2016 : 		 Нереализованный трек LED ZEPPELIN

8 сен 2016 : 		 Нереализованный трек LED ZEPPELIN

26 авг 2016 : 		 Нереализованный трек LED ZEPPELIN

12 авг 2016 : 		 Трейлер к делюкс-изданию LED ZEPPELIN

29 июл 2016 : 		 Фрагмент нового концертного релиза LED ZEPPELIN

22 июл 2016 : 		 Расширенная версия LED ZEPPELIN "BBC Sessions" выйдет осенью

24 июн 2016 : 		 LED ZEPPELIN выиграли суд

21 июн 2016 : 		 LED ZEPPELIN отказались от 14 миллионов за два новых концерта

21 июн 2016 : 		 Музыканты LED ZEPPELIN просят судью вынести решение по делу о плагиате

16 июн 2016 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN дал показания в суде

27 май 2016 : 		 Участники LED ZEPPELIN согласились прийти в суд

19 май 2016 : 		 Участников LED ZEPPELIN могут принудить к появлению в суде

4 май 2016 : 		 Дело по слушанию LED ZEPPELIN вновь отложено

28 апр 2016 : 		 LED ZEPPELIN могут потерять один доллар по делу о плагиате

26 апр 2016 : 		 Участники LED ZEPPELIN "спрятались"

21 апр 2016 : 		 OZZY OSBOURNE и члены LED ZEPPELIN среди самых богатых музыкантов Англии

17 апр 2016 : 		 KOBE BRYANT побил рекорд LED ZEPPELIN

12 апр 2016 : 		 LED ZEPPELIN не смогли избежать суда

4 апр 2016 : 		 Дата слушания по делу LED ZEPPELIN

29 фев 2016 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN: «Я не слышал песни SPIRIT»

10 фев 2016 : 		 Суд по плагиату LED ZEPPELIN состоится в мае

5 фев 2016 : 		 Музыкантов LED ZEPPELIN допросили по делу о плагиате

31 янв 2016 : 		 DAVE LOMBARDO исполняет LED ZEPPELIN

15 ноя 2015 : 		 Музыканты LED ZEPPELIN, R.E.M.исполнили кавер-версию LED ZEPPELIN

29 июл 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома LED ZEPPELIN "Coda"

28 июл 2015 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN: «Смерть Джона стала огромной потерей для всех»

16 июл 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома LED ZEPPELIN "Coda"

1 июл 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома LED ZEPPELIN "In Through The Out Door"

21 июн 2015 : 		 MADONNA исполняет LED ZEPPELIN

18 июн 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома LED ZEPPELIN "Presence"

8 июн 2015 : 		 Новая песня LED ZEPPELIN

4 июн 2015 : 		 Переиздания LED ZEPPELIN выйдет в июле

26 май 2015 : 		 LED ZEPPELIN отрицают какие-либо сходства в “Stairway To Heaven”

1 апр 2015 : 		 Интерактивное видео LED ZEPPELIN

26 фев 2015 : 		 Переиздание LED ZEPPELIN штурмует чарты

12 фев 2015 : 		 Предварительный микс "Trampled Under Foot" LED ZEPPELIN

5 фев 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании 'Physical Graffiti' LED ZEPPELIN

21 янв 2015 : 		 Предварительный микс "Houses Of The Holy" LED ZEPPELIN

12 янв 2015 : 		 Новое переиздание LED ZEPPELIN выйдет в феврале

25 ноя 2014 : 		 JIMMY PAGE о реюнионе LED ZEPPELIN

19 ноя 2014 : 		 RICHARD BRANSON: «В истории о реюнионе LED ZEPPELIN нет ни капли правды»

11 ноя 2014 : 		 ROBERT PLANT назвал историю о реюнионе LED ZEPPELIN "фуфлом"

10 ноя 2014 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN отклонил предложение о более чем 500 млн фунтов за реюнион группы

5 ноя 2014 : 		 PHIL COLLINS назвал реюнион LED ZEPPELIN «катастрофой»

31 окт 2014 : 		 Новое видео LED ZEPPELIN

29 окт 2014 : 		 JIMMY PAGE объяснил почему LED ZEPPELIN распались

28 окт 2014 : 		 JIMMY PAGE не собирался переписывать историю LED ZEPPELIN новыми ремастерами

17 окт 2014 : 		 Альтернативная версия классики LED ZEPPELIN

11 окт 2014 : 		 Рассказ об издании 'Houses Of The Holy' LED ZEPPELIN

12 сен 2014 : 		 LED ZEPPELIN наняли адвоката *NSYNC

31 авг 2014 : 		 Редкая версия 'Black Dog' LED ZEPPELIN

1 авг 2014 : 		 ROBERT PLANT «разочарован и озадачен» заявлением JIMMY PAGE'а

31 июл 2014 : 		 Новые переиздания LED ZEPPELIN выйдут в октябре

30 май 2014 : 		 Ранее нереализованный трек LED ZEPPELIN

28 май 2014 : 		 Новое видео LED ZEPPELIN

20 май 2014 : 		 Рассказ о делюкс-издании ремастированной версии LED ZEPPELIN "III"

13 май 2014 : 		 Рассказ о делюкс-издании ремастированной версии LED ZEPPELIN "II"

6 май 2014 : 		 Ранняя версия "Whole Lotta Love" LED ZEPPELIN

28 апр 2014 : 		 ROBERT PLANT: «Шансы на реюнион LED ZEPPELIN равны нулю»

23 апр 2014 : 		 Рассказ о делюкс-издании ремастированной версии LED ZEPPELIN "I"

15 апр 2014 : 		 Концертные песни LED ZEPPELIN

11 апр 2014 : 		 Концертные треки от LED ZEPPELIN

17 мар 2014 : 		 Делюкс-издания первых трех альбомов LED ZEPPELIN выйдет в июне

28 янв 2014 : 		 LED ZEPPELIN получили Грэмми

4 янв 2014 : 		 JIMMY PAGE обещает переиздания первых трех альбомов LED ZEPPELIN в 2014

18 дек 2013 : 		 JIMMY PAGE о переизданиях LED ZEPPELIN

16 ноя 2013 : 		 JIMMY PAGE подтвердил, что переиздания альбомов LED ZEPPELIN будут содержать ранее неизданный материал

21 окт 2013 : 		 Robert Plant обнаружил неизданные песни LED ZEPPELIN

15 сен 2013 : 		 В несостоявшемся выступлении LED ZEPPELIN на гала-концерте '12.12.12.' виноват Jimmy Page

8 май 2013 : 		 LED ZEPPELIN отказали Биллу Клинтону

24 апр 2013 : 		 Менеджер Page'a о переизданиях LED ZEPPELIN

22 мар 2013 : 		 LED ZEPPELIN получили награду ECHO

7 мар 2013 : 		 LED ZEPPELIN будут увековечены на Музыкальной Аллее Славы

7 фев 2013 : 		 JIMMY PAGE и JOHN PAUL JONES так и не смогли выбрать вокалиста

1 фев 2013 : 		 LED ZEPPELIN получат награду ECHO

9 янв 2013 : 		 Каталог LED ZEPPELIN может стать доступен online

4 янв 2013 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN подвел итоги года

9 дек 2012 : 		 JIMMY PAGE: "Других концертов LED ZEPPELIN уже не будет"

3 дек 2012 : 		 LED ZEPPELIN получили награду от Барака Обамы за вклад в американскую культуру

27 ноя 2012 : 		 JIMMY PAGE о ремастированных изданиях LED ZEPPELIN

23 ноя 2012 : 		 JIMMY PAGE о реюнионе LED ZEPPELIN'07: "Кое-кто из нас думал, что мы продолжим"

15 ноя 2012 : 		 Книга с аккордами от LED ZEPPELIN

15 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD LED ZEPPELIN

14 ноя 2012 : 		 Реклама нового релиза LED ZEPPELIN

8 ноя 2012 : 		 Rolling Stone выбрали лучшую песню LED ZEPPELIN

3 ноя 2012 : 		 Переиздания LED ZEPPELIN выйдут в 2013

1 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD LED ZEPPELIN

30 окт 2012 : 		 JIMMY PAGE ремастирует каталог LED ZEPPELIN

23 окт 2012 : 		 GENE SIMMONS сказал, что он давал 200 миллионов долларов на реюнион LED ZEPPELIN

16 окт 2012 : 		 Видео полной пресс-конференции LED ZEPPELIN

14 окт 2012 : 		 Интервью участников LED ZEPPELIN на премьере 'Celebration Day'

12 окт 2012 : 		 KIRK HAMMETT: LED ZEPPELIN "были саундтреком моей молодости"

11 окт 2012 : 		 Участники METALLICA, KISS, FOREIGNER посетили премьеру фильма LED ZEPPELIN

9 окт 2012 : 		 JIMMY PAGE "не видит" новых шоу LED ZEPPELIN

6 окт 2012 : 		 Тизер нового DVD LED ZEPPELIN

5 окт 2012 : 		 Виджет от LED ZEPPELIN

29 сен 2012 : 		 Режиссер фильма о LED ZEPPELIN сказал, что никакого реюниона не будет

22 сен 2012 : 		 Видео полной пресс-конференции LED ZEPPELIN

21 сен 2012 : 		 Фрагмент из нового релиза LED ZEPPELIN

13 сен 2012 : 		 Трейлер нового DVD LED ZEPPELIN

13 сен 2012 : 		 "Celebration Day'" LED ZEPPELIN выйдет в прокат

12 сен 2012 : 		 Фрагмент из нового релиза LED ZEPPELIN

11 сен 2012 : 		 Новый ролик на официальном Youtube-канале LED ZEPPELIN

9 сен 2012 : 		 Скоро объявят дату выхода записи реюнион-шоу LED ZEPPELIN

7 сен 2012 : 		 По слухам, концерт LED ZEPPELIN 2007 года выйдет на DVD в ноябре

30 дек 2011 : 		 Шансы увидеть LED ZEPPELIN на открытии Олимпиады в Лондоне невелики

20 ноя 2011 : 		 Альбом LED ZEPPELIN "IV" вернулся в Top 200

5 ноя 2011 : 		 JASON BONHAM: "Реюнион LED ZEPPELIN не случится"

23 дек 2010 : 		 JASON BONHAM надеется на выпуск DVD с реюнион-шоу LED ZEPPELIN

17 окт 2010 : 		 Новая книга "LZ-'75" о LED ZEPPELIN

25 сен 2010 : 		 LED ZEPPELIN возглавили Top 50 гитарных соло

19 сен 2010 : 		 Новый трибьют LED ZEPPELIN выйдет в октябре

24 авг 2010 : 		 PHIL COLLINS: "Я хотел уйти со сцены во время концерта LED ZEPPELIN Live Aid"

23 авг 2010 : 		 ROBERT PLANT: "Выступление на O2 было лучшим шоу LED ZEPPELIN с 1975 года"

15 авг 2010 : 		 JASON BONHAM: «Я был бы рад реюниону LED ZEPPELIN»

8 авг 2010 : 		 Реюнион-шоу LED ZEPPELIN оказалось «слишком тяжёлым» для Robert'a Plant'a

30 июн 2010 : 		 LED ZEPPELIN позаимствовали песню у фолк-исполнителя?

18 апр 2010 : 		 Песню LED ZEPPELIN назвали лучшей

23 мар 2010 : 		 LED ZEPPELIN близки к тому, чтобы стать хэдлайнерами фестиваля DOWNLOAD

30 окт 2009 : 		 John Paul Jones рассказал, почему не состоялся тур

9 янв 2009 : 		 Менеджер Page'a: "LED ZEPPELIN не будет! Все кончено"

8 янв 2009 : 		 Менеджер JIMMY PAGE'a защищает желание записи и турне без PLANT'a

19 дек 2008 : 		 DAVID COVERDALE: "LED ZEPPELIN должны записать альбом"

17 дек 2008 : 		 JEFF BECK разрушает планы реюниона LED ZEPPELIN

29 ноя 2008 : 		 Robert Plant прокомментировал возможность тура LED ZEPPELIN без его участия

19 ноя 2008 : 		 Новый трибьют LED ZEPPELIN выйдет в этом месяце

23 сен 2008 : 		 LED ZEPPELIN без Robert'a Plant'a?

22 сен 2008 : 		 Robert Plant: "LED ZEPPELIN никогда не знали своих фанатов"

20 июн 2008 : 		 Композиция LED Zeppelin "Stairway To Heaven" стоит $572 млн

12 май 2008 : 		 LED ZEPPELIN готовы тряхнуть стариной?

6 май 2008 : 		 LED ZEPPELIN номинированы на награду Mojo

23 апр 2008 : 		 Вышел сборник LED ZEPPELIN

31 мар 2008 : 		 LED ZEPPELIN не спешат выпускать DVD с реюнион-концерта

6 мар 2008 : 		 Robert Plant отказался от мирового турне с LED ZEPPELIN

14 фев 2008 : 		 TODD RUNDGREN: "ROBERT PLANT в LED ZEPPELIN только ради денег"

29 янв 2008 : 		 Реюнион-тур LED ZEPPELIN откладывается до сентября

14 янв 2008 : 		 Средняя цена билета на реюнион LED ZEPPELIN составила $14700

17 дек 2007 : 		 LED ZEPPELIN отыграют три концерта на Madison Square Garden?

14 дек 2007 : 		 Видео с реюнион-концерта LED ZEPPELIN стало настоящим хитом

13 дек 2007 : 		 Продажи бэк-каталога LED ZEPPELIN подскочили в разы

12 дек 2007 : 		 Профессиональный клип с реюниона LED ZEPPELIN

3 дек 2007 : 		 John Paul Johnes и Jimmy Page обсуждают реюнион LED ZEPPELIN

20 ноя 2007 : 		 "Stairway To Heaven" от LED ZEPPELIN попала в Top 40

18 ноя 2007 : 		 LED ZEPPELIN : "Stairway To Heaven" дебютировала в чартах

26 окт 2007 : 		 Комментарии Robert'а Plant'а по поводу реюниона LED ZEPPELIN

10 окт 2007 : 		 Дрязги вокруг концерта LED ZEPPELIN

8 окт 2007 : 		 LED ZEPPELIN: Счастливые обладатели билетов делятся впечатлениями

5 окт 2007 : 		 Реюнион LED ZEPPELIN: а что потом?

13 сен 2007 : 		 LED ZEPPELIN: официальное заявление о концерте?

3 июл 2007 : 		 Robert Plant опроверг слухи о воссоединении LED ZEPPELIN

26 сен 2002 : 		 Фотоальбом LED ZEPPELIN

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Новый сингл LED ZEPPELIN выйдет весной

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Специально ко дню музыкального магазина состоится выход лимитированного сингла LED ZEPPELIN, продюсером которого был Jimmy Page, включающего в себя ранее не публиковавшийся "Sunset Sound Mix" песни "Rock And Roll" и "Olympic Studios Mix" "Friends".

До этого только два микса из серии "Sunset Sound Mix" были доступны широкой публике — это "When The Levee Breaks" на оригинальной пластинке и "Stairway To Heaven", включённая в делюкс-издание 2014 года. "Olympic Studios Mix" "Friends" — это акустическая версия без оркестровки, записанная в ходе работы над третьим альбомом в Headley Grange.





LED ZEPPELIN Announces










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