сегодня



Новый сингл LED ZEPPELIN выйдет весной Специально ко дню музыкального магазина состоится выход лимитированного сингла LED ZEPPELIN, продюсером которого был Jimmy Page, включающего в себя ранее не публиковавшийся "Sunset Sound Mix" песни "Rock And Roll" и "Olympic Studios Mix" "Friends".



До этого только два микса из серии "Sunset Sound Mix" были доступны широкой публике — это "When The Levee Breaks" на оригинальной пластинке и "Stairway To Heaven", включённая в делюкс-издание 2014 года. "Olympic Studios Mix" "Friends" — это акустическая версия без оркестровки, записанная в ходе работы над третьим альбомом в Headley Grange.































+3 -1









просмотров: 885