сегодня



10 худших песен LED ZEPPELIN На сайте CheatSheet.com появилась статья, в которой собраны десять худших песен LED ZEPPELIN. Возглавил список трек из первого альбома "I Can't Quit You Baby", вторая строчка отдана "The Lemon Song", а третья — "Moby Dick".







+0 -1



( 9 ) просмотров: 942