Переиздание LED ZEPPELIN выйдет весной 23 марта Atlantic/Swan Song переиздадут ремастированную версию концертного релиза LED ZEPPELIN "How The West Was Won", работу над которой проводил Jimmy Page. Новый релиз будет доступен в следующих вариантах:



* CD - Remastered audio on three CDs

* Vinyl - Remastered audio on four 180-gram vinyl LPs.

* Blu-Ray Audio - 96kHz/24 bit 5.1 (DTS-HD Master Audio Surround) and stereo mixes (PCM Stereo and DTS-HD Master Audio Stereo).

* Streaming and Digital Download – Remastered audio.

* Super Deluxe Boxed Set

- Remastered audio on three CDs and four 180-gram vinyl LPs.

- DVD of album in Dolby Digital 5.1 Surround and PCM Stereo, plus photo gallery.

- High-def download card of all stereo audio content at 96kHz/24 bit.

- A book filled with rare and previously unpublished photos of the band at each of the concert locations, plus memorabilia and ephemera.

- High-quality print of the original album cover, the first 30,000 of which will be individually numbered.



Основой для этого концертного релиза стали два концерта на Los Angeles Forum и Long Beach Arena 25 и 27 июня 1972 года.



















