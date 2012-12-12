2 фев 2018



Иллюстрированная книга о LED ZEPPELIN выйдет осенью Британское издательство Reel Art Press ответит 50-летие творческой карьеры LED ZEPPELIN выпуском официальной иллюстрированной книги "Led Zeppelin By Led Zeppelin", созданной при участии участников команды. В книгу вошли снимки Jimmy Page'a, Robert'a Plant'a, John'a Paul Jones'a и Джона Бонэма как на сцене, так и вне её, а также яркие момент из студийных сессий. В 368-страничной книге можно найти множество редкий работ и фотографий, часть которых ранее нигде не публиковалась. Выход книги намечен на октябрь.















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