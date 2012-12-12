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Адвокат, который участвовал в деле против LED ZEPPELIN , заявил, что судьи сговорились отстранить его от юридической практики Адвокат, который участвовал в деле против Led Zeppelin, решил обратиться в Верховный суд, чтобы тот рассмотрел его ходатайство.



По данным The Hollywood Reporter, вскоре после того, как рок-группа одержала победу в деле по "Stairway To Heaven", адвокат истца, Francis Malofiy, был отстранён от юридической практики на срок более трёх месяцев. Суд признал Malofiy нарушившим «различные правила поведения» во время судебного процесса о нарушении авторских прав по "Bad Girl" Usher'а — в том числе, он был обвинён в обмане непредставленного в суде соответчика, William'a Guice'a, который подписал письменные показания без консультации с адвокатом.



Malofiy заявил, что он невиновен, а судьи сговорились вынести заключение против него и настаивали на предопределённом отстранении его на три месяца от юридической практики, несмотря на особые рекомендации прокурора о вынесении в частном порядке выговора с наложением соответствующего штрафа.







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