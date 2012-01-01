сегодня



GEOFF TATE : «Разногласия с QUEENSRŸCHE могут быть улажены» В ходе недавнего интервью радиостанции 100.5 FM у вокалиста OPERATION: MINDCRIME Geoff'a Tate'a спросили, считает ли он, что его разногласия с QUEENSRŸCHE могут быть разрешены в один прекрасный момент:



«О да. Я считаю, что... любая проблема, любая ситуация может быть разрешена, это зависит от количества прилагаемых усилий и сил для решения этой проблемы. Так что не сказал бы "никогда не говори никогда", хотя стоп — я ведь уже дважды это сказал? (смеётся)».















+0 -4



просмотров: 418

