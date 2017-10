сегодня



GEOFF TATE отметит юбилей "Operation: Mindcrime" GEOFF TATE в декабре этого года поедет в тур, в котором отметит тридцатилетний юбилей альбома QUEENSRŸCHE "Operation: Mindcrime":



Jan. 11 - Button Factory, Dublin, Ireland

Jan. 12 - The Belfast Empire, Belfast, UK

Jan. 13 - Corporation – Sheffield, UK

Jan. 14 - Muni Arts Centre, Pontypridd, UK

Jan. 15 - The Garage, London, UK

Jan. 16 - Trillians, Newcastle, UK

Jan. 17 - The Robin 2, Bilston, UK

Jan. 18 - G2, Glasgow, UK

Jan. 19 - Yardbirds Rock, Grimsby, UK

Jan. 20 - Rebellion, Manchester, UK

Mar. 22 - Moonlight Music Hall, Diest, Belgium *

Mar. 23 - Neushoorn, Leeuwarden, Netherlands *

Mar. 24 - Le Forum de Vauréal, Vauréal, France *

Mar. 25 - Ninkasi Kao, Lyon, France *

Mar. 27 - Razzmatazz, Barcelona, Spain*

Mar. 28 - Sala Rock City, Almàssera, Spain*

Mar. 29 - Hard Club, Porto, Portugal *

Mar. 30 - RCA Club, Lisbon, Portugal *

Mar. 31 - Sala Arena, Madrid, Spain *

Apr. 01 - Secret Place (Home Of Underground Rock), Montpellier, France *

Apr. 03 - Live Music Club, Trezzo sull'Adda, Italy *

Apr. 04 - Orion, Rome, Italy *

Apr. 05 - Zona Roveri Music Factory, Bologna, Italy *

Apr. 06 - ((szene)) Wien, Vienna, Austria *

Apr. 07 - Babylon Club, Bratislava, Slovakia *

Apr. 08 - Colosseum Music Club, Sokolov, Czech Republic *

Apr. 10 - Barba Negra, Budapest, Hungary *

Apr. 11 - Progresja, Warsaw, Poland *

Apr. 12 - Lido Berlin, Berlin, Germany *

Apr. 13 - Backstage München, Munich, Germany *

Apr. 14 - Konzertfabrik Z7 Bleibt, Pratteln, Switzerland *

Apr. 15 - Baroeg, Rotterdam, Netherlands *

Apr. 17 - The Underworld Camden, London, UK *

Apr. 18 - The Rock'n'Roll Shop, Charmes, France *

Apr. 19 - Turock Open Air, Essen, Germany *

Apr. 20 - Goron, Moscow, Russia *

Apr. 21 - Opera House, St. Petersberg, Russia *



* With ANGRA















