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Новое лирик-видео GEOFF TATE 's OPERATION: MINDCRIME OPERATION: MINDCRIME, группа бывшего вокалиста QUEENSRŸCHE Geoff'a Tate'a, опубликовала лирик-видео на композицию "Under Control", вошедшую в новый альбом "A New Reality", который увидит свет 1 декабря на Frontiers Music Srl.



















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