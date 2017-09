сегодня



GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично GENE SIMMONS доставит лично до дверей вашего дома новый бокс-сет "Gene Simmons: The Vault Experience" с января по декабрь за скромную сумму в 50 000 долларов. Стандартная цена бокса составляет две тысячи долларов. В него входит:



* 150 never-before-released tracks written and performed by Simmons, and featuring notable rock and roll artists, including members of KISS past and present

* Packaged in a massive 12" x 12" x 6" leather-bound commemorative book containing dozens of never-before-seen images of Simmons throughout his 50-year career

* These unreleased tracks are exclusive to "The Vault" and will not be available in other physical or digital configurations

* Limited-edition collectibles including a Gene Simmons non-makeup action figure and an "In Gene We Trust" oversized medallion

* A one-of-a-kind, hand-selected original piece of memorabilia from Gene's personal collection















