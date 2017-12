сегодня



Видеонарезка памятных моментов из жизни Малкольма Янга Видеонарезку памятных фрагментов из жизни Малкольма Янга можно увидеть ниже.



Детали:



"Rocker" (1978-07-15 – Fresno, 1978-10-28 – Colchester).

"Bad Boy Boogie" (1979-10-16 – Towson)

"Go Down"

"Down Payment Blues"

"Thunderstruck" (2000-09-13 – Arizona)

"Problem Child"

"It’s A Long Way To The Top" (1976-07-08 – London)

"Live Wire"

"Rising Power"

"Let There Be Rock" (Malcolm)

"Live Wire" (1976-07-08 London)

"Soul Stripper" (Malcolm)

"Rock N Roll Singer" (Malcolm)

"Hard As A Rock"

"Squealer" solo (Malcolm)













просмотров: 808