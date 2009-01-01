13 янв 2018



Вечер памяти гитариста AC/DC пройдет в феврале 17 февраля, в тот же день, когда в 1975 году AC/DC выпустили дебютный альбом "High Voltage", пройдет вечер памяти Малькольма Янга. В вечере примут участие трибьют-команда WHOLE LOTTA ROSIE, участники Jimmy Barnes band, the Suzi Quatro band, POWDERFINGER и многие другие. Все собранные средства будут отправлены в Dementia Foundation.















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