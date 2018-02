сегодня



Вокалист BEHEMOTH : «Я голоден!» Вокалист BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski сказал, что невероятно вдохновлён на создание нового альбома:



«В настоящий момент вся моя энергия направлена на BEHEMOTH. Я невероятно доволен текстами для нового альбома, и похоже, что большая часть уже готова. Я очень вдохновлён.



Когда я работал над "The Satanist", я выплеснул всю музыку. Я думал что-то из разряда: "Не знаю, осталось ли у меня хоть нота экстремальной музыки". Так что я ушёл в ME AND THAT MAN, и, удивительное дело, вернувшись в пещеру блэка, я креативен как никогда. Я не могу остановиться в создании новых песен! Обычно я почти опустошён [после турового цикла], но сейчас я не просто полностью забит идеями, я ощущаю себя как на наркоте! Я полон энтузиазма. Я голоден!»



Относительно того, что могут поклонники ждать от нового альбома, Nergal ответил:



«"Evangelion" был идеально записанной и звучащей пластинкой, но потом был "The Satanist", и он был другим. Новый будет чем-то ещё, уверен в этом. Так что когда люди говорят мне: "Тебе надо переплюнуть "The Satanist"...", я не нуждаюсь в том, чтобы что-то переплёвывать. Я просто хочу быть уверенным, что мы идём нужным путём в карьере. Мы можем выбрать другое направление ради того, чтобы не топтаться на одном месте».











+5 -5



( 1 )





просмотров: 848