1 окт 2018



Новое видео группы BEHEMOTH "Bartzabel", новое видео группы BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Loved You At Your Darkest", выходящего пятого октября на Nuclear Blast:



01. Solve



02. Wolves Ov Siberia



03. God = Dog



04. Ecclesia Diabolica Catholica



05. Bartzabel



06. If Crucifixion Was Not Enough...



07. Angelvs XIII



08. Sabbath Mater



09. Havohej Pantocrator



10. Rom 5:8



11. We Are The Next 1000 Years



12. Coagvla



























просмотров: 1099