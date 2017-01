сегодня



Новое видео сольного проекта вокалиста BEHEMOTH "My Church Is Black", новое видео проекта ME AND THAT MAN, основанного лидером BEHEMOTH Adam'ом "Nergal" Darski, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР "Songs Of Love And Death", выход которого намечен на 24 марта на Cooking Vinyl.















