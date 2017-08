сегодня



Лидер BEHEMOTH : «У нас полно нового материала» Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski в ходе недавнего интервью рассказал о том, что работа над ME AND THAT MAN спровоцировала жажду к сочинению:



«Я давно не был столь креативным. У нас уже есть десять — двенадцать тем, и ещё куча материала написана, а сейчас я занят текстами. И впервые в нашей карьере мы работаем в турне. Так что с нами мобильная студия, мы обмениваемся идеями, песнями, практикуем, пересматриваем материал из старых демо-записей и стараемся сделать всё идеально».



По словам Adam'a, BEHEMOTH никогда не пытались сочинять в дороге до этого, «потому что просто не шло», указывая на грудь. «А сейчас я испытываю удовольствие просто... Вот к примеру, в полдень мы просто сели, без всякого напряжения и волнения, просто сказали друг другу: "Эй, как насчёт такого? Давайте попробуем сыграть всё вот так. Давайте запишем это. И вернёмся завтра, послушаем и поймём, правильно ли всё сделано или нет". Просто играй определённым образом и... Просто сделай всё возможное, чтобы от подобного получать удовольствие».















