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Лидер BEHEMOTH о разогреве SLAYER: «Да всё путём!» Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski ответил на вопрос о том, как ощущает себя, разогревая SLAYER и LAMB OF GOD:



«Здорово вернуться на позицию, когда нечего терять. Ты выступаешь перед теми, кто, быть может, о тебе и слышали, и там даже есть немного фанатов BEHEMOTH, но основная масса пришла на SLAYER и LAMB OF GOD. И ты тут, чтобы обоср... Ты выходишь на сцену как голодный волк, тебе нечего терять, и ты бьёшься до последнего — смекаете?!



Мы очень агрессивны и сильны, я бы сказал, больше, чем на обычных концертах, когда мы находимся в более комфортных условиях: "Ладно, мы тут хэды. Нам все по кайфу". Смекаете?! Мы считаем: "Это наши люди. Естественно, они будут нас приветствовать и поддерживать. Конечно же, они купят наш мерч". Так что здорово оказаться в положении, когда ты должен за подобное биться и тебе ничего не гарантировано. И это положение сильно меняет отношение, ты вынужден вернуться к тому, что у тебя когда-то было, и ощутить по новой, каково это, как это начинать с нуля. Невероятно захватывающий старт!»















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