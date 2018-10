сегодня



Профессиональное видео BEHEMOTH с Alcatraz Metal Festival 2018 ARTE Concert опубликовали профессионально снятое видео с выступления BEHEMOTH на бельгийском фестивале Alcatraz Metal, который состоялся 12 августа. Видео доступно ниже, а сет-лист выступления выглядел следующим образом:



"Ov Fire And The Void"

"Demigod"

"Ora Pro Nobis Lucifer"

"Conquer All"

"God = Dog"

"Messe Noire"

"Wolves ov Siberia"

"Blow Your Trumpets Gabriel"

"Decade Of Therion"

"At The Left Hand ov God"

"Chant For Eschaton 2000"



Бис:

"O Father O Satan O Sun!"





















