Трейлер нового релиза BEHEMOTH BEHEMOTH опубликовали трейлер к новому DVD/Blu-ray "Messe Noire", выход которого намечен на 13 апреля:



Live Satanist (Warsaw 2016)



01. Blow Your Trumpets Gabriel

02. Furor Divinus

03. Messe Noire

04. Ora Pro Nobis Lucifer

05. Amen

06. The Satanist

07. Ben Sahar

08. In The Absence Ov Light

09. O Father O Satan O Sun!

10. Ov Fire And The Void

11. Conquer All

12. Pure Evil And Hate

13. At The Left Hand Ov God

14. Slaves Shall Serve

15. Chant For Ezkaton 2000



Live Assault (Brutal Assault 2016)



16. Blow Your Trumpets Gabriel

17. Furor Divinus

18. Messe Noire

19. Ora Pro Nobis Lucifer

20. Amen

21. The Satanist

22. Ben Sahar

23. In The Absence Ov Light

24. O Father O Satan O Sun!

25. Ov Fire And The Void

26. Conquer All

27. Chant For Ezkaton 2000



"The Satanist" cinematic archive



28. Blow Your Trumpets Gabriel

29. Messe Noire

30. Ora Pro Nobis Lucifer

31. The Satanist

32. Ben Sahar

33. O Father O Satan O Sun!



CD track listing



Live Satanist (Warsaw 2016)



01. Blow Your Trumpets Gabriel

02. Furor Divinus

03. Messe Noire

04. Ora Pro Nobis Lucifer

05. Amen

06. The Satanist

07. Ben Sahar

08. In The Absence Ov Light

09. O Father O Satan O Sun!



Винил:



Live Satanist (Warsaw 2016)



Side A:



01. Blow Your Trumpets Gabriel

02. Furor Divinus

03. Messe Noire

04. Ora Pro Nobis Luficer



Side B:



01. Amen

02. The Satanist

03. Ben Sahar

04. In The Absence Ov Light



Side C:



01. O Father O Satan O Sun!

02. Ov Fire And The Void

03. Conquer All

04. Pure Evil And Hate



Side D:



01. At The Left Hand Ov God

02. Slaves Shall Serve

03. Chant For Ezkaton 2000















