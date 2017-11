сегодня



У польской полиции есть вопросы к лидеру BEHEMOTH У польской полиции возникли вопросы к лидеру BEHEMOTH по поводу проявления неуважения к одному из государственных символов. По словам Adam'а "Nergal" Darski, полиция считает, что изображение на футболке "The Republic Of The Unfaithful" оскорбляет национальный герб страны.



Государственная символика защищена от публичной профанации и оскорблений. По сообщению Lexology.com, любое публичное изображение, которое может нанести вред или оскорбление, может расцениваться как преступление. Поэтому важно не использовать какой-либо национальный символ (даже если он был обработан художником) таким образом, который можно было бы считать неуважительным или оскорбительным.



Nergal воспользовался социальной сетью, где прокомментировал эти события:



«Ну вот опять. Нахожусь в пути в Гданьск, где меня допросят насчёт дела "The Republic Of The Unfaithful". Вызвали меня и моего "подельника" Maciek'а Manticore Gruszka. Нескольких человек уже допросили, среди которых был специалист по геральдике, заявивший, что это НЕ ПОЛЬСКИЙ ГЕРБ. Увы, но для тех, кто принимает решения в суде, этого не достаточно.



Они ищут козла отпущения? Это что, очередная попытка польского правительства прижать Нергала и тем самым продемонстрировать пример другим? Какой подтекст этих действий, можно узнать? "Не пытайтесь нас об$#^%ть?' Польский герб, как и любые религиозные символы неприкосновенны? "У искусства есть чёткие границы, и ты будешь им подчиняться, Nergal"?



Дикие времена, дикая страна, дикие посылы... Должен заметить, что я НЕ чувствую себя здесь в безопасности, и мне НЕкомфортно, но чувствую ли я себя виноватым? Ёппа, нет, конечно. Чёрт возьми, я приверженец логики, посему ОЧЕВИДНО, что раз у орла НЕТ короны, то это НЕ польский герб. Баста.



Печально, но мы прекратили продажу футболок из-за этого (но эй, это лучшая по продажам в нашем каталоге! Урра!), но что мы должны сделать с теми, у кого есть татушка "The republic of the unfaithful"? Должны ли их арестовать или, может, содрать кожу? Набить что-то сверху? Эти риторические вопросы я оставлю без ответа и буду продолжать делать то, что получается лучше всего: бесить тупых настоящим и искренним искусством, и я НИКОГДА не сдамся в своём праве и свободе это делать!»







