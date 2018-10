сегодня



Рассказ о виниловом издании альбома BEHEMOTH BEHEMOTH опубликовали видео, рассказывающее о виниловой версии нового альбома "I Loved You At Your Darkest", выпущенного пятого октября на Nuclear Blast:



01. Solve



02. Wolves Ov Siberia



03. God = Dog



04. Ecclesia Diabolica Catholica



05. Bartzabel



06. If Crucifixion Was Not Enough...



07. Angelvs XIII



08. Sabbath Mater



09. Havohej Pantocrator



10. Rom 5:8



11. We Are The Next 1000 Years



12. Coagvla





















+2 -1









просмотров: 311