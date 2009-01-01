сегодня



BEHEMOTH сыграют в оригинальном составе на концерте в Варшаве Вместе с лидером BEHEMOTH Adam'ом "Nergal" Darski на концертах 14 и 15 декабря в Варшаве выступят его бывшие коллеги по группе - Adam "Baal Ravenlock" Muraszko (ударные) и Leszek "Les" Dziegielewski (гитара, бас).



В данный момент состав BEHEMOTH не менялся с 2004 года и в него входят: Nergal (вокал и гитара), Patryk "Seth" Sztyber (бэк-вокал и гитара) , Tomasz "Orion" Wróblewski (бас и вокал) и Zbigniew "Inferno" Promiński (ударные).



BEHEMOTH планируют отправиться в студию в конце этого года чтобы начать запись нового альбома, релиз которого планируется 2018 году. До этого фэнам будет представлен большой концертный DVD и альбом, записанный во время тура "The Satanist". Также выйдет видеоклип на один из треков "The Satanist", который будет на DVD.







+2 -0









просмотров: 230

