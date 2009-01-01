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*Behemoth*



27 ноя 2017 : 		 BEHEMOTH сыграют в оригинальном составе на концерте в Варшаве

2 ноя 2017 : 		 У польской полиции есть вопросы к лидеру BEHEMOTH

28 окт 2017 : 		 BEHEMOTH репетируют новый материал

16 авг 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH: «У нас полно нового материала»

7 авг 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH о разогреве SLAYER: «Да всё путём!»

9 июл 2017 : 		 Бывший барабанщик JOB FOR A COWBOY поедет с BEHEMOTH

21 июн 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Цивилизованный мир воюет с радикальным исламом»

31 май 2017 : 		 Новое видео сольного проекта вокалиста BEHEMOTH

10 май 2017 : 		 У BEHEMOTH есть «10—13 идей»

18 мар 2017 : 		 BEHEMOTH готовят "убойный" альбом

14 мар 2017 : 		 Проект лидера BEHEMOTH на польском ТВ

11 мар 2017 : 		 Новое видео сольного проекта вокалиста BEHEMOTH

14 фев 2017 : 		 Новое видео сольного проекта вокалиста BEHEMOTH

14 янв 2017 : 		 Новое видео сольного проекта вокалиста BEHEMOTH

8 янв 2017 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

20 окт 2016 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Никогда не знаешь, когда тебя посетит вдохновение»

24 авг 2016 : 		 BEHEMOTH могут что-то записать в 2017 году

21 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEHEMOTH

9 июн 2016 : 		 Тизер нового проекта лидера BEHEMOTH

4 май 2016 : 		 Лидер BEHEMOTH предупредил, что его грядущий сольник "не для металлистов"

27 апр 2016 : 		 Басист BEHEMOTH заверил фэнов в том, что у группы есть будущее

5 апр 2016 : 		 Новое видео BEHEMOTH

3 апр 2016 : 		 BEHEMOTH в ЮАР

4 мар 2016 : 		 Басист BEHEMOTH клеймит поборы на площадках

28 фев 2016 : 		 Фрагмент нового материала лидера BEHEMOTH

11 фев 2016 : 		 Лидер BEHEMOTH завершает работу над сольным проектом

8 фев 2016 : 		 Видео с выступления BEHEMOTH

14 янв 2016 : 		 Лидер BEHEMOTH: «На новом альбоме может найтись место и для пост-панка»

29 дек 2015 : 		 Лидер BEHEMOTH работает над музыкой для пьесы

14 дек 2015 : 		 Видео с выступления BEHEMOTH

10 дек 2015 : 		 BEHEMOTH целиком исполнят последний альбом

25 ноя 2015 : 		 Тизер нового релиза BEHEMOTH

5 ноя 2015 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Так здорово чувствовать себя живым!»

15 сен 2015 : 		 Новое видео BEHEMOTH

11 сен 2015 : 		 Лидер BEHEMOTH пока не планирует работу над новым альбомом

18 июн 2015 : 		 Новое пиво от BEHEMOTH

10 июн 2015 : 		 BEHEMOTH порвали SWEDEN ROCK FESTIVAL

15 май 2015 : 		 BEHEMOTH на пивзаводе

1 май 2015 : 		 BEHEMOTH выпускают пиво

8 апр 2015 : 		 Новое видео BEHEMOTH

7 апр 2015 : 		 Перед записью нового альбома BEHEMOTH «определённо возьмут паузу»

28 мар 2015 : 		 Фрагмент новой работы лидера BEHEMOTH?

6 мар 2015 : 		 Лидер BEHEMOTH работает над сайд-проектом

11 фев 2015 : 		 Видео с выступления BEHEMOTH

29 янв 2015 : 		 METAL BLADE выпустят официальную биографию BEHEMOTH

29 янв 2015 : 		 Музыканты BEHEMOTH, VENOM, ANNIHILATOR, DESTRUCTION исполняют MOTÖRHEAD

25 дек 2014 : 		 Лидер BEHEMOTH о запрете выступлений

20 дек 2014 : 		 NERGAL: "В музыке BEHEMOTH есть яйца"

18 дек 2014 : 		 Лидер BEHEMOTH назвал Путина "идиотом"

3 дек 2014 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

10 ноя 2014 : 		 Вокалист BEHEMOTH открыл парикмахерский салон

17 окт 2014 : 		 Тизер нового ЕР BEHEMOTH

16 окт 2014 : 		 BEHEMOTH завершили польский тур: видео

7 окт 2014 : 		 Концерт BEHEMOTH в Польше был отменён

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEHEMOTH

22 май 2014 : 		 Группа BEHEMOTH едет домой

22 май 2014 : 		 Решение российсикого суда по делу BEHEMOTH

22 май 2014 : 		 Лидер BEHEMOTH в тюрьме

19 май 2014 : 		 Православные активисты сорвали концерт BEHEMOTH в Новосибирске

8 май 2014 : 		 «Союз православных братств РПЦ» добился запрета выступления польской группы BEHEMOTH во Владивостоке

6 май 2014 : 		 Православные Краснодара против BEHEMOTH

20 фев 2014 : 		 Видео с выступления BEHEMOTH

17 фев 2014 : 		 NERGAL: «Большинство групп называющих себя экстремальными, таковыми не являются»

12 фев 2014 : 		 Видео с выступления BEHEMOTH

4 фев 2014 : 		 Новый альбом BEHEMOTH доступен для прослушивания

29 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома BEHEMOTH

28 янв 2014 : 		 Видео с текстом от BEHEMOTH

22 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома BEHEMOTH

15 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома BEHEMOTH

8 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома BEHEMOTH

10 дек 2013 : 		 Бокс-сет нового альбома BEHEMOTH

4 дек 2013 : 		 Новое видео BEHEMOTH

7 ноя 2013 : 		 Тизер нового видео BEHEMOTH

22 окт 2013 : 		 BEHEMOTH исполнили новую песню

13 сен 2013 : 		 Обложка нового альбома BEHEMOTH будет содержать кровь Nergal'a

11 сен 2013 : 		 "Behemoth Bike" получил European Bike Week Awards

15 авг 2013 : 		 BEHEMOTH исполнили новую песню

11 авг 2013 : 		 BEHEMOTH исполнили новую песню

7 авг 2013 : 		 Выход нового альбома BEHEMOTH отложен

2 авг 2013 : 		 Вокалист BEHEMOTH о новом альбоме

10 июн 2013 : 		 Лидер BEHEMOTH о BEHEMOTH-байке

4 июн 2013 : 		 Вокалист BEHEMOTH о новых песнях

31 май 2013 : 		 Новый альбом BEHEMOTH выйдет осенью

14 май 2013 : 		 Трейлер, рекламирующий новый мотоцикл BEHEMOTH

27 апр 2013 : 		 NERGAL тестирует BEHEMOTH-байк

17 апр 2013 : 		 BEHEMOTH сделают «серьёзное заявление» новым альбомом

11 апр 2013 : 		 Мотоцикл BEHEMOTH выйдет в мае

29 мар 2013 : 		 BEHEMOTH из студии

18 мар 2013 : 		 BEHEMOTH отправились в студию

2 фев 2013 : 		 Трейлер, рекламирующий новый мотоцикл BEHEMOTH

17 янв 2013 : 		 Лидер BEHEMOTH в польской комедии о нацистах

15 янв 2013 : 		 BEHEMOTH-мотоцикл выйдет в мае

9 янв 2013 : 		 Лидер BEHEMOTH вновь в суде

19 дек 2012 : 		 Лидер BEHEMOTH встретился с донором

18 дек 2012 : 		 Лидер BEHEMOTH о новом альбоме: "Я ... этим альбомом!"

12 дек 2012 : 		 ROSS ROBINSON «не подтверждает» работу с BEHEMOTH

3 дек 2012 : 		 BEHEMOTH будут работать с продюсером KORN/LIMP BIZKIT?

4 ноя 2012 : 		 Еврокомиссия осудила решение польского суда в отношении лидера BEHEMOTH

30 окт 2012 : 		 Лидер BEHEMOTH признан виновным

23 окт 2012 : 		 Видео полного концерта BEHEMOTH

16 окт 2012 : 		 Трейлер автобиографии лидера BEHEMOTH

9 окт 2012 : 		 Трейлер автобиографии лидера BEHEMOTH

2 окт 2012 : 		 Трейлер автобиографии лидера BEHEMOTH

26 сен 2012 : 		 Трейлер автобиографии лидера BEHEMOTH

18 сен 2012 : 		 Трейлер автобиографии лидера BEHEMOTH

11 сен 2012 : 		 Трейлер автобиографии лидера BEHEMOTH

16 авг 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH снимется в польской комедии про Гитлера

14 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления BEHEMOTH

31 июл 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH стал лицом рекламной кампании энергетического напитка “Demon”

28 июл 2012 : 		 Лидер BEHEMOTH в списках Forbes

9 июл 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый должен однажды заболеть раком и извлечь из этого урок»

8 июл 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH о новом альбоме

4 июл 2012 : 		 Обложка автобиографии лидера BEHEMOTH

19 июн 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH заканчивает работу над автобиографией

9 июн 2012 : 		 Видео с выступления BEHEMOTH

8 июн 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH стал гостем на польском кантри-альбоме

11 май 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH сказал, что новый альбом выйдет в 2013-м году

2 май 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH делится впечатлениями о туре

25 апр 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH заявил, что металл и христианство несовместимы

19 апр 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH о следующем альбоме

12 мар 2012 : 		 Видео с выступления BEHEMOTH

6 мар 2012 : 		 Видео с выступления BEHEMOTH

25 фев 2012 : 		 Видео с выступления BEHEMOTH

24 фев 2012 : 		 Фронтмен BEHEMOTH делится новостями из тура

20 фев 2012 : 		 Лидер BEHEMOTH на альбоме GRZEGORZ'a SKAWINSKI

17 янв 2012 : 		 Бывшая невеста фронтмена BEHEMOTH оштрафована за оскорбление религиозных чувств

21 дек 2011 : 		 Последний альбом BEHEMOTH получил золото на родине

8 ноя 2011 : 		 Лидер BEHEMOTH в "The Voice Of Poland": Видео

7 ноя 2011 : 		 Видео с выступления BEHEMOTH

19 окт 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH не примет участие в "The Voice Of Poland"

11 окт 2011 : 		 BEHEMOTH вернулись на сцену

7 окт 2011 : 		 "Провокационное поведение" фронтмена BEHEMOTH в польском клубе снова стало поводом для споров

4 окт 2011 : 		 Новое видео BEHEMOTH

19 сен 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH останется членом жюри конкурса “The Voice Of Poland”

13 сен 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH на обложке польского Newsweek

9 сен 2011 : 		 Польский епископ начинает крестовый поход против фронтмена BEHEMOTH

5 сен 2011 : 		 Ассоциация католических журналистов выступила против участия фронтмена BEHEMOTH в телевизионном шоу

23 авг 2011 : 		 Закулисные съемки нового видео BEHEMOTH

18 авг 2011 : 		 Лидера BEHEMOTH оправдали по делу о разрывании Библии в 2007-м году

28 июл 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH подтвердил информацию о своём появлении в польской версии телешоу “The Voice”

26 июл 2011 : 		 BEHEMOTH сняли новый клип

6 июл 2011 : 		 Видео с первых репетиций BEHEMOTH

30 июн 2011 : 		 Лидер BEHEMOTH вновь в польском суде

29 июн 2011 : 		 Первые репетиции BEHEMOTH

24 апр 2011 : 		 BEHEMOTH вернутся на сцену в октбяре

11 апр 2011 : 		 NERGAL: «Мы стали лучше, чем раньше»

5 апр 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Я мечтаю снова оказаться на сцене»

3 апр 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH рассказывает о своей борьбе с лейкемией

31 мар 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH не ожидал такой большой поддержки от металл-сообщества

18 мар 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH расстался с подругой?

15 мар 2011 : 		 Новый релиз BEHEMOTH

2 мар 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH впервые появился на публике после операции

16 фев 2011 : 		 Демо BEHEMOTH выйдут в марте

5 фев 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH останется в больнице как минимум до четверга

2 фев 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH вновь в больнице

20 янв 2011 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Я вышел из больницы победителем»

20 дек 2010 : 		 Фронтмен BEHEMOTH перенёс операцию по пересадке костного мозга

9 ноя 2010 : 		 Фронтмен BEHEMOTH сообщает из больницы

8 ноя 2010 : 		 Фронтмену BEHEMOTH нашли донора костного мозга!

14 окт 2010 : 		 Новый трейлер DVD BEHEMOTH

30 сен 2010 : 		 Детали нового DVD BEHEMOTH

29 сен 2010 : 		 Новости о здоровье фронтмена BEHEMOTH

9 сен 2010 : 		 Новости о фронтмене BEHEMOTH

2 сен 2010 : 		 Фронтмен BEHEMOTH сказал, что он «сильный сукин сын»

27 авг 2010 : 		 Фронтмен BEHEMOTH пребывает «в отличном расположении духа» после первого курса химиотерапии

25 авг 2010 : 		 У фронтмена BEHEMOTH лейкемия

13 авг 2010 : 		 Nergal: "Я принимаю свою болезнь как должное"

11 авг 2010 : 		 Новое видео BEHEMOTH

9 авг 2010 : 		 Фронтмен BEHEMOTH о своем здоровье

9 авг 2010 : 		 Фронтмен BEHEMOTH попал в больницу

4 авг 2010 : 		 Новый DVD BEHEMOTH

24 июн 2010 : 		 Видео со съёмок нового клипа BEHEMOTH

19 июн 2010 : 		 BEHEMOTH сняли новое видео

6 май 2010 : 		 BEHEMOTH получили польскую Грэмми

10 мар 2010 : 		 Фронтмен BEHEMOTH официально обвинён в уничтожении Библии

14 янв 2010 : 		 Польская политическая партия начала преследование фронтмена BEHEMOTH

7 авг 2009 : 		 Новое видео BEHEMOTH

1 авг 2009 : 		 Новый альбом BEHEMOTH доступен для прослушивания

30 июл 2009 : 		 Опубликован трейлер к новому альбому BEHEMOTH

27 июл 2009 : 		 Ещё одна песня BEHEMOTH в сети

24 июн 2009 : 		 Новая песня BEHEMOTH доступна для прослушивания

27 май 2009 : 		 Трек-лист нового альбома BEHEMOTH

25 май 2009 : 		 Фронтмен BEHEMOTH был замечен в компании польской поп-звезды

18 май 2009 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома BEHEMOTH

20 апр 2009 : 		 Название нового альбома BEHEMOTH

2 апр 2009 : 		 DVD BEHEMOTH будет переиздан с CD

20 мар 2009 : 		 BEHEMOTH о работе над новым диском

6 мар 2009 : 		 Фронтмен BEHEMOTH выставил на аукцион свою первую семиструнную гитару

3 мар 2009 : 		 BEHEMOTH: видео из студии

26 фев 2009 : 		 BEHEMOTH начали запись нового альбома

6 янв 2009 : 		 BEHEMOTH готовятся к записи нового материала

13 дек 2008 : 		 фронтмен BEHEMOTH подал иск в суд

29 окт 2008 : 		 BEHEMOTH: новый трек "Quadosh" в сети

26 сен 2008 : 		 Новый ЕР от BEHEMOTH

26 авг 2008 : 		 BEHEMOTH раскрыли детали концертного альбома

22 авг 2008 : 		 BEHEMOTH: подробности о концертном альбоме

20 май 2008 : 		 BEHEMOTH завершили турне "The Apostasy"

6 мар 2008 : 		 BEHEMOTH: трейлер нового видео в сети

8 фев 2008 : 		 BEHEMOTH: Фронтмена группы могут осудить за надругательство над Библией

5 фев 2008 : 		 BEHEMOTH снимут концерт в Париже для DVD

29 ноя 2007 : 		 Новости от фронтмэна BEHEMOTH

25 июн 2007 : 		 BEHEMOTH в числе “опасных для общества групп”

6 июн 2007 : 		 BEHEMOTH: Новое видео в сети

22 май 2007 : 		 BEHEMOTH: трек-лист и обложка нового альбома

19 мар 2007 : 		 BEHEMOTH приступили к микшированию альбома 'The Apostasy'

3 мар 2007 : 		 BEHEMOTH наносят последние штрихи на "The Apostasy"

11 янв 2007 : 		 BEHEMOTH: Новости о новом альбоме

10 июн 2006 : 		 BEHEMOTH начинают работу над новым материалом

4 сен 2005 : 		 BEHEMOTH выложили видео-клип

28 июл 2005 : 		 BEHEMOTH "прокатили" в Томске

19 сен 2002 : 		 BEHEMOTH "HISTORICA"

3 дек 2001 : 		 Behemoth - тур по СНГ

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BEHEMOTH сыграют в оригинальном составе на концерте в Варшаве

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Вместе с лидером BEHEMOTH Adam'ом "Nergal" Darski на концертах 14 и 15 декабря в Варшаве выступят его бывшие коллеги по группе - Adam "Baal Ravenlock" Muraszko (ударные) и Leszek "Les" Dziegielewski (гитара, бас).

В данный момент состав BEHEMOTH не менялся с 2004 года и в него входят: Nergal (вокал и гитара), Patryk "Seth" Sztyber (бэк-вокал и гитара) , Tomasz "Orion" Wróblewski (бас и вокал) и Zbigniew "Inferno" Promiński (ударные).

BEHEMOTH планируют отправиться в студию в конце этого года чтобы начать запись нового альбома, релиз которого планируется 2018 году. До этого фэнам будет представлен большой концертный DVD и альбом, записанный во время тура "The Satanist". Также выйдет видеоклип на один из треков "The Satanist", который будет на DVD.

BEHEMOTH To Be Rejoined By Former Members In Warsaw



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