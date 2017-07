сегодня



Бывший барабанщик JOB FOR A COWBOY поедет с BEHEMOTH BEHEMOTH объявили о том, что бывший барабанщик JOB FOR A COWBOY и SCORPION CHILD Jon Rice поедет в североамериканское турне со SLAYER и LAMB OF GOD и заменить Inferno (Zbigniew Robert Promiński).



«Я второй раз стану отцом и случится это в июле. Поэтому вынужден принести извинения моим поклонникам за то, что не смогу принять участие в североамериканском турне. Я верю, что Jon, этот замечательный барабанщик и настоящий профессионал, наш отличный друг, достойно справится со своими обязанностями и зажжОт как следует!»















