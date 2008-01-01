Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [65]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [51]
*Фрагмент новой песни RAINBOW [40]
*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [34]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [31]
*
[= ||| все новости группы



*Nightwish*



8 мар 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Общая концепция у меня уже есть»

2 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

28 фев 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы

23 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

13 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

12 фев 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH есть шесть готовых песен

12 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза NIGHTWISH

29 ноя 2017 : 		 NIGHTWISH в марте выпустят сборник лучших песен

9 июн 2017 : 		 Новый тур NIGHTWISH стартует в марте

18 апр 2017 : 		 Биография басиста NIGHTWISH доступна в предзаказе

13 апр 2017 : 		 NIGHTWISH получили золото

17 мар 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH родила дочку

7 мар 2017 : 		 В честь лидера NIGHTWISH назвали насекомое

17 янв 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о паузе в год

5 янв 2017 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

16 дек 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

10 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

8 дек 2016 : 		 Рассказ об издании нового релиза NIGHTWISH

8 дек 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о своих словах про SLAYER

2 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

1 дек 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «SLAYER — ужасная команда»

28 ноя 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Мы вернёмся на коне в 2018 году!»

26 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

14 ноя 2016 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

10 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

14 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

11 окт 2016 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

7 окт 2016 : 		 FLOOR JANSEN: «Я не ухожу из NIGHTWISH!»

5 окт 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Буду работать беременной»

18 сен 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на четвертом месяце

23 авг 2016 : 		 JUKKA NEVALAINEN выступил с NIGHTWISH

10 авг 2016 : 		 FLOOR JANSEN: «Меня тепло приняли в NIGHTWISH»

8 авг 2016 : 		 Басист NIGHTWISH о Floor

1 авг 2016 : 		 Басист NIGHTWISH: «Никакой диктатуры в группе нет!»

29 июл 2016 : 		 DVD NIGHTWISH выйдет в ноябре

15 июл 2016 : 		 Австралийские синхронистки выступят под песню NIGHTWISH

13 июл 2016 : 		 Лидер NIGHTWISH обещает DVD до конца года

15 июн 2016 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

13 июн 2016 : 		 В Англии обнаружен "самый стильный" поклонник NIGHTWISH

10 июн 2016 : 		 Лидер NIGHTWISH считает, что группе необходим небольшой перерыв

17 май 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления NIGHTWISH

15 май 2016 : 		 Басист NIGHTWISH исполнил акустическую версию "The Islander"

29 апр 2016 : 		 У NIGHTWISH расписаны планы на ближайшие четыре года

15 апр 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Мы возьмем год на отдых»

13 апр 2016 : 		 Трейлер к документальному фильму о NIGHTWISH

15 мар 2016 : 		 NIGHTWISH взяли две награды Emma

3 мар 2016 : 		 Вокалистку NIGHTWISH волнует проблема беженцев

21 фев 2016 : 		 NIGHTWISH открыли североамериканский тур

16 фев 2016 : 		 Лидер NIGHTWISH о том, когда ждать нового альбома

6 фев 2016 : 		 Колыбельные от NIGHTWISH

26 янв 2016 : 		 Лучшее из круиза NIGHTWISH

19 янв 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о туре по Австралии

8 янв 2016 : 		 NIGHTWISH открыли 2016 выступлением в Австралии

3 янв 2016 : 		 Лидер NIGHTWISH поражён тем, что RICHARD DAWKINS стал частью альбома группы

29 дек 2015 : 		 NIGHTWISH на пике

21 дек 2015 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Мы не планируем отмечать 20-летие»

21 дек 2015 : 		 NIGHTWISH стали первой...

21 ноя 2015 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

18 ноя 2015 : 		 Все билеты на концерт NIGHTWISH в Лондоне проданы

4 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

19 окт 2015 : 		 Рассказ об украшениях от NIGHTWISH

28 сен 2015 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

22 авг 2015 : 		 Туровое издание последнего альбома NIGHTWISH выйдет в октбре

22 июл 2015 : 		 NIGHTWISH на арфах

5 июн 2015 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Я не встречал наших копий»

29 май 2015 : 		 Новый эпизод от NIGHTWISH

22 май 2015 : 		 Новый эпизод от NIGHTWISH

14 май 2015 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

8 май 2015 : 		 Новое видео NIGHTWISH

1 май 2015 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

30 апр 2015 : 		 Видео с репетиции NIGHTWISH

23 апр 2015 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

23 апр 2015 : 		 FLOOR JANSEN: «Я не слишком осторожничаю в отношении своего голоса»

17 апр 2015 : 		 Новый сингл NIGHTWISH выйдет в мае

15 апр 2015 : 		 NIGHTWISH снимут концерт на DVD

15 апр 2015 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Настало время отказаться от термина "Female Fronted Metal"»

14 апр 2015 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Работать с Floor было проще простого»

12 апр 2015 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

10 апр 2015 : 		 NIGHTWISH открыли мировой тур

6 апр 2015 : 		 MARCO HIETALA (NIGHTWISH) считает, что новый альбом получился органичным

1 апр 2015 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Мы хотели вернуть музыке частичку таинства»

31 мар 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

26 мар 2015 : 		 Нынешняя вокалистка NIGHTWISH сказала, что утечка сингла была преступлением, которое почти разрушило продуманную рекламную кампанию

19 мар 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

13 мар 2015 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 мар 2015 : 		 Конкурс кавер-версий от NIGHTWISH

6 мар 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

1 мар 2015 : 		 Лидер NIGHTWISH просит фэнов слушать новый альбом полностью и на приличной аудиосистеме

28 фев 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

26 фев 2015 : 		 Басист NIGHTWISH: "FLOOR JANSEN идеально вписалась в процесс создания нового альбома"

24 фев 2015 : 		 Новая песня NIGHTWISH

20 фев 2015 : 		 Вокалистку NIGHTWISH не волнует отсутствие её идей на новом альбоме группы

20 фев 2015 : 		 Лидер NIGHTWISH о состоянии здоровья их барабанщика

20 фев 2015 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: "FLOOR JANSEN придала NIGHTWISH больше мотивированности и вдохновения"

17 фев 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

13 фев 2015 : 		 Новое видео NIGHTWISH

9 фев 2015 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: "Утечка в интернет сингла "Èlan" - это сильный удар"

6 фев 2015 : 		 Вокалистка NIGHTWISH негодует

30 янв 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

16 янв 2015 : 		 Трек-лист нового альбома NIGHTWISH

29 дек 2014 : 		 FLOOR JANSEN о новом альбоме NIGHTWISH

29 дек 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

22 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома NIGHTWISH

8 дек 2014 : 		 Новый сингл NIGHTWISH выйдет в феврале

5 дек 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

2 дек 2014 : 		 Первое фото нового состава NIGHTWISH

24 ноя 2014 : 		 FLOOR JANSEN «выложилась по полной» при записи новых песен NIGHTWISH

20 ноя 2014 : 		 Музыка NIGHTWISH в промо-ролике команды НХЛ

12 ноя 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

4 ноя 2014 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

30 окт 2014 : 		 В новый альбом NIGHTWISH войдет 12 песен

28 окт 2014 : 		 Британский профессор на новом альбоме NIGHTWISH

25 окт 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

13 окт 2014 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

10 окт 2014 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о записи с оркестром

1 окт 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

30 сен 2014 : 		 Круиз NIGHTWISH

28 сен 2014 : 		 NIGHTWISH завершили запись вокальных партий

24 сен 2014 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

11 сен 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

9 сен 2014 : 		 NIGHTWISH завершили запись гитар

3 сен 2014 : 		 NIGHTWISH завершили запись баса

29 авг 2014 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

20 авг 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

12 авг 2014 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

6 авг 2014 : 		 Барабанщик NIGHTWISH берёт паузу

30 июл 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

11 июл 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

28 май 2014 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я не высокомерная сучка»

19 май 2014 : 		 У лидера NIGHTWISH готовы 12 песен

13 мар 2014 : 		 Нынешняя вокалистка NIGHTWISH учит финский

2 янв 2014 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Я не уходила из группы, меня уволили»

27 дек 2013 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Меня уволили»

20 дек 2013 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

10 дек 2013 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

7 дек 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH рассказал о любимых вокалистках

5 дек 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH рассказал о вдохновивших его музыкантах

29 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

29 ноя 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом сольном альбоме

28 ноя 2013 : 		 FLOOR JANSEN не считает нужным пока включаться в процесс создания нового материала NIGHTWISH

23 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

16 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

14 ноя 2013 : 		 FLOOR JANSEN не волнуют проблемы, которые раньше возникали с вокалистками NIGHTWISH

5 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

29 окт 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH: 'Floor - настоящяя металлистка!'

25 окт 2013 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

21 окт 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH о сольном проекте

19 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

9 окт 2013 : 		 NIGHTWISH объявили новый состав

16 сен 2013 : 		 Детали нового концертного релиза NIGHTWISH

22 авг 2013 : 		 У лидера NIGHTWISH уже есть три песни для нового альбома

30 июл 2013 : 		 Выступление на Wacken'e NIGHTWISH выйдет на DVD/Blu-ray

29 июл 2013 : 		 FLOOR JANSEN «была бы не против остаться» в NIGHTWISH

27 июл 2013 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

22 июл 2013 : 		 Трейлер FanPOD от NIGHTWISH

7 июл 2013 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

17 июн 2013 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

6 июн 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH о 'The Life And Times Of Scrooge McDuck'

2 июн 2013 : 		 FLOOR JANSEN о японском туре NIGHTWISH

29 май 2013 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

24 май 2013 : 		 NIGHTWISH открыли японский тур

3 мар 2013 : 		 NIGHTWISH взяли две награды EMMA

16 фев 2013 : 		 У лидера NIGHTWISH готово восемь песен для сольного проекта

5 фев 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH начал работу над 'The Life And Times Of Scrooge McDuck'

1 фев 2013 : 		 Премьера фильма NIGHTWISH в Германии состоится в феврале

23 янв 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления NIGHTWISH

12 янв 2013 : 		 Басист NIGHTWISH о плохой реакции финской прессы на фильм Imaginaerum

6 янв 2013 : 		 Marco Hietala о новой вокалистке NIGHTWISH

4 янв 2013 : 		 Туровая вокалистка NIGHTWISH исполнила арию

23 дек 2012 : 		 Промо-видео нового вина NIGHTWISH

19 дек 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

14 дек 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

8 дек 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH запишет 'The Life And Times Of Scrooge McDuck' в следующем году

4 дек 2012 : 		 Вокалистка AMARANTHE проходила прослушивание в NIGHTWISH

2 дек 2012 : 		 Туровая вокалистка NIGHTWISH исполнила арию

21 ноя 2012 : 		 NIGHTWISH уже забронировали студию для репетиций к новому альбому

20 ноя 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления NIGHTWISH

14 ноя 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH: "Никакого решения о новой вокалистке до 2014 года"

13 ноя 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH о Floor Jansen

12 ноя 2012 : 		 FLOOR JANSEN: "Реакция на мое появление в NIGHTWISH превзошла все ожидания"

12 ноя 2012 : 		 NIGHTWISH выступили на премьере фильма

8 ноя 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

3 ноя 2012 : 		 Тапочки от NIGHTWISH

27 окт 2012 : 		 Промо-клип нового вина NIGHTWISH

19 окт 2012 : 		 Вино от NIGHTWISH

17 окт 2012 : 		 Трейлер нового фильма NIGHTWISH

16 окт 2012 : 		 Видео полного концерта NIGHTWISH

15 окт 2012 : 		 Floor Jansen “очень рада” присоединиться к NIGHTWISH на весь оставшийся тур

13 окт 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

11 окт 2012 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: "Так приятно, что люди тебя тепло принимают в группе"

11 окт 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH в Диснейленде

9 окт 2012 : 		 NIGHTWISH отказываются давать интервью

8 окт 2012 : 		 Вокалистка NIGHTWISH из Анахайма

6 окт 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

5 окт 2012 : 		 FLOOR JANSEN о выступлениях с NIGHTWISH: "Вы даже не представляете, как я нервничала перед первым концертом"

5 окт 2012 : 		 TROY DONOCKLEY: "Расставание с ANETTE OLZON только к лучшему"

4 окт 2012 : 		 FLOOR JANSEN сказала, что планировала присоединиться к NIGHTWISH в ноябре

3 окт 2012 : 		 FLOOR JANSEN впервые выступила с NIGHTWISH

2 окт 2012 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH закрыла свой официальный блог

2 окт 2012 : 		 NIGHTWISH расстались с Anette Olzon

1 окт 2012 : 		 Вокалистка NIGHTWISH сказала, что пригласить других вокалисток вместо неё было «неправильным решением»

30 сен 2012 : 		 NIGHTWISH в Денвере: выступление без ANETTE OLZON

29 сен 2012 : 		 Бэк-вокалистки KAMELOT подменили вокалистку NIGHTWISH на концерте в Денвере

21 сен 2012 : 		 Постер нового фильма NIGHTWISH

21 сен 2012 : 		 Вокалистка NIGHTWISH плакала после просмотра фильма "Imaginaerum"

19 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист саундтрека NIGHTWISH

17 сен 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH рассказал о критике в адрес группы

14 сен 2012 : 		 NIGHTWISH открыли североамериканское турне

24 авг 2012 : 		 Семплы саундтрека к фильму NIGHTWISH

24 авг 2012 : 		 Новые фото из фильма NIGHTWISH

12 авг 2012 : 		 Премьера фильма NIGHTWISH состоится в ноябре

16 май 2012 : 		 Участники NIGHTWISH ответили на вопросы поклонников

10 май 2012 : 		 NIGHTWISH получили три награды в Германии

9 май 2012 : 		 NIGHTWISH ответили на вопросы фэнов

25 апр 2012 : 		 Вокалистка NIGHTWISH делится впечатлениями о европейском туре

24 апр 2012 : 		 Трейлер нового фильма NIGHTWISH

24 апр 2012 : 		 Песню NIGHTWISH выбрали в качестве гимна Чемпионата мира по хоккею

20 апр 2012 : 		 NIGHTWISH определили победителя

12 апр 2012 : 		 Видео с репетиции NIGHTWISH

16 мар 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

15 мар 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH ответил на вопросы фэнов

14 мар 2012 : 		 NIGHTWISH выпустят 10"-винил 'Trials Of Imaginaerum'

11 мар 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

11 мар 2012 : 		 NIGHTWISH создали дизайн для банки энергетика

10 мар 2012 : 		 Новый сингл NIGHTWISH стал первым в Финляндии

9 мар 2012 : 		 Трейлер к фильму о создании альбома NIGHTWISH

4 мар 2012 : 		 NIGHTWISH открыли финский тур

24 фев 2012 : 		 'Imaginaerum (Tour Edition)' NIGHTWISH выйдет в апреле

22 фев 2012 : 		 Информация о фильме NIGHTWISH

26 янв 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH ответил на вопросы фэнов

23 янв 2012 : 		 NIGHTWISH открыли мировое турне

22 янв 2012 : 		 NIGHTWISH о награде EMMA

20 янв 2012 : 		 NIGHTWISH отыграли "секретный" концерт

13 янв 2012 : 		 Новый сингл NIGHTWISH выйдет в марте

12 янв 2012 : 		 Фото с репетиции NIGHTWISH

10 янв 2012 : 		 NIGHTWISH получили золото в Германии

31 дек 2011 : 		 Четвертая часть онлайн-игры NIGHTWISH

23 дек 2011 : 		 Режиссёр о фильме NIGHTWISH “Imaginaerum”

19 дек 2011 : 		 Дата российского релиза нового альбома NIGHTWISH

12 дек 2011 : 		 Суд отклонил иск мужа TARJA'и TURUNEN по делу о клевете в книге о NIGHTWISH

7 дек 2011 : 		 Интервью лидера NIGHTWISH

2 дек 2011 : 		 Менеджер NIGHTWISH: «Очень важно знать правильных людей»

2 дек 2011 : 		 Детали российского релиза нового альбома NIGHTWISH

1 дек 2011 : 		 NIGHTWISH приступили к репетициям

27 ноя 2011 : 		 Трейлер нового альбома NIGHTWISH

23 ноя 2011 : 		 Варианты изданий нового альбома NIGHTWISH

19 ноя 2011 : 		 Семплы нового альбома NIGHTWISH

17 ноя 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH сыграл на органе

16 ноя 2011 : 		 Начались судебные разбирательства по книге о NIGHTWISH

15 ноя 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH об “Imaginaerum The Movie”

14 ноя 2011 : 		 MARCO HIETALA ответил на вопросы поклонников

12 ноя 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом клипе

9 ноя 2011 : 		 Новое видео NIGHTWISH

7 ноя 2011 : 		 Новая песня NIGHTWISH

6 ноя 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме

26 окт 2011 : 		 Тизер нового видео NIGHTWISH

26 окт 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о реакции на новый альбом

26 окт 2011 : 		 Семплы нового сингла NIGHTWISH

24 окт 2011 : 		 NIGHTWISH приедут в Россию и Украину со своим новым супер-шоу "Imaginaerum"

21 окт 2011 : 		 NIGHTWISH: создание "Imaginaerum"

12 окт 2011 : 		 Детали нового альбома NIGHTWISH

11 окт 2011 : 		 Варианты изданий нового альбома NIGHTWISH

1 окт 2011 : 		 Даты европейского тура NIGHTWISH

29 сен 2011 : 		 NIGHTWISH: Новости от режиссера фильма "Imaginaerum"

26 сен 2011 : 		 Репортаж вокалистки NIGHTWISH Anette Olzon со съёмок фильма “Imaginaerum”

23 сен 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о фильме

17 сен 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о фильме

9 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTWISH

8 сен 2011 : 		 NIGHTWISH: Новости от режиссера фильма "Imaginaerum"

6 сен 2011 : 		 NIGHTWISH выпустили приложение для телефонов

5 сен 2011 : 		 Предзаказ нового сингла NIGHTWISH

2 сен 2011 : 		 Обложка нового сингла NIGHTWISH

31 авг 2011 : 		 NIGHTWISH поменяли название альбома и фильма

22 авг 2011 : 		 NIGHTWISH подписали новый контракт с Nuclear Blast Records

22 авг 2011 : 		 Новый альбом NIGHTWISH выйдет в этом году

19 авг 2011 : 		 Видео с записи нового альбома NIGHTWISH

10 авг 2011 : 		 Тизер NIGHTWISH

9 авг 2011 : 		 Новые подробности о фильме NIGHTWISH “Imaginarium”

23 июл 2011 : 		 Демо вокалистки NIGHTWISH

17 июл 2011 : 		 Фрагмент нового трека NIGHTWISH

4 июл 2011 : 		 Два демо вокалистки NIGHTWISH

25 июн 2011 : 		 NIGHTWISH подтвердили участие в круизе 70000 TONS OF METAL

15 июн 2011 : 		 NIGHTWISH получили грант на создание фильма “Imaginarium”

10 июн 2011 : 		 NIGHTWISH готовы к мастерингу альбома “Imaginarium”

30 май 2011 : 		 NIGHTWISH о новом альбоме и фильме

4 май 2011 : 		 Распевки вокалистки NIGHTWISH

30 апр 2011 : 		 Участники NIGHTWISH о работе над новым альбомом

23 апр 2011 : 		 Вести из студии от вокалистки NIGHTWISH

19 апр 2011 : 		 Муж TARJA’и TURUNEN подал в суд на создателей книги о NIGHTWISH

16 апр 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: "Никакого сольного альбома, пока группа будет в туре с "Imaginarium""

13 апр 2011 : 		 NIGHTWISH начнут сведение сегодня

12 апр 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме

10 апр 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH: "ANETTE OLZON еще никогда так хорошо не пела!"

6 апр 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH начала запись вокала

28 мар 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH почти восстановилась после травмы

25 мар 2011 : 		 Новости от NIGHTWISH

19 мар 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH делится новостями из студии

14 мар 2011 : 		 NIGHTWISH начнут тур в Америке

12 мар 2011 : 		 Запись вокала для нового альбома NIGHTWISH отложена

6 мар 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH попала в больницу

5 мар 2011 : 		 NIGHTWISH о проекте “Imaginarium”

25 фев 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH рассказал о грядущем альбоме в новом интервью

21 фев 2011 : 		 Детали нового альбома NIGHTWISH

20 фев 2011 : 		 Интервью с лидером NIGHTWISH

17 фев 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH начнет запись в марте

10 фев 2011 : 		 Концепция нового альбома NIGHTWISH

7 фев 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о Гэри Муре

2 фев 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме

14 янв 2011 : 		 Создание нового альбома NIGHTWISH: закулисное видео

7 янв 2011 : 		 ANETTE OLZON записала песню в память о Hanna'е Ekstrand

5 янв 2011 : 		 Marco Hietala (NIGHTWISH): «Этим песням нужна серьёзная взрывчатка»

30 дек 2010 : 		 Информация о записи нового альбома NIGHTWISH

22 дек 2010 : 		 NIGHTWISH раскроют планы на будущее в январе

11 ноя 2010 : 		 Сольный альбом Anette Olzon выйдет раньше NIGHTWISH?

9 ноя 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о предстоящем альбоме: «Я думаю, что это будет отличный и разнообразный диск»

4 ноя 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о новом альбоме

1 ноя 2010 : 		 Конкурс от лидера NIGHTWISH

22 окт 2010 : 		 Ударные для нового альбома NIGHTWISH записаны

16 окт 2010 : 		 NIGHTWISH начали запись нового альбома

27 сен 2010 : 		 NIGHTWISH провели день на карт-треке

14 сен 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH сказала, что новый альбом получился «чем-то совершенно особенным»

13 сен 2010 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

23 авг 2010 : 		 Часть 5 летнего дневника NIGHTWISH

8 авг 2010 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме. Продолжение

2 авг 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH родила мальчика

30 июл 2010 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме. Продолжение

22 июл 2010 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме

18 июл 2010 : 		 NIGHTWISH начнут запись альбома в октябре

22 июн 2010 : 		 NIGHTWISH предупреждают о поддельных профайлах на Facebook

3 июн 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о новом проекте

3 июн 2010 : 		 Первое демо для нового альбома NIGHTWISH готово

12 апр 2010 : 		 NIGHTWISH ответили на вопросы фэнов

5 мар 2010 : 		 Менеджер NIGHTWISH заявил, что беременность вокалистки не повлияет на планы по записи альбома

4 мар 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH беременна

23 фев 2010 : 		 Лидер NIGHTWISH работает над новым альбомом, вокалистка не планирует сольный альбом

11 дек 2009 : 		 Песня NIGHTWISH появится в немецком сериале

9 ноя 2009 : 		 Клавишник NIGHTWISH заявил, что новый альбом будет «ярче»

3 ноя 2009 : 		 Tuomas Holopainen заработал за 2008 год более 500 000$

3 ноя 2009 : 		 Anette Olzon (NIGHTWISH): "Дорогой MICHAEL..."

1 ноя 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH опровергла слухи о названии нового альбома группы

23 окт 2009 : 		 Anette Olzon о новом сольном альбоме

22 окт 2009 : 		 NIGHTWISH записали новую песню

20 окт 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH начала работу над сольным альбомом

9 окт 2009 : 		 NIGHTWISH выпустят новый бокс-сет

21 сен 2009 : 		 NIGHTWISH завершили турне

31 авг 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запишет сольный альбом

21 авг 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH выступила вместе с шведским симфоническим оркестром

9 июл 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о смерти Майкла Джексона

9 июн 2009 : 		 Marco Hietala (NIGHTWISH) забыл слова

16 май 2009 : 		 Открылся официальный сайт вокалистки NIGHTWISH

21 апр 2009 : 		 NIGHTWISH получили награду MUUVI

16 апр 2009 : 		 Видео бывшей группы вокалистки NIGHTWISH в сети

31 мар 2009 : 		 NIGHTWISH получили золото и платину в Швейцарии

19 мар 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «В данный момент у нас нет проблем»

15 мар 2009 : 		 Документальный фильм NIGHTWISH в сети

13 мар 2009 : 		 Клавишник NIGHTWISH о вокалистке и её личном менеджере

13 мар 2009 : 		 Видеотрейлер с нового CD/DVD NIGHTWISH

11 мар 2009 : 		 NIGHTWISH скооперировались с производителями минеральной воды

26 фев 2009 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Моя голова готова взорваться от идей!»

22 фев 2009 : 		 Лидер NIGHTWISH получил награду Soundi Award

17 фев 2009 : 		 Трейлер нового диска NIGHTWISH

2 фев 2009 : 		 Трек-лист нового CD/DVD NIGHTWISH

23 янв 2009 : 		 Выход нового концертного CD/DVD NIGHTWISH отложен

7 янв 2009 : 		 Обложка нового диска NIGHTWISH

23 дек 2008 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: "Я думаю, что проделала адскую работу"

13 дек 2008 : 		 Открыт предзаказ на книгу NIGHTWISH

13 дек 2008 : 		 Новый релиз NIGHTWISH в марте

10 дек 2008 : 		 NIGHTWISH выиграли награду RADIO ROCK FINLANDIA

17 ноя 2008 : 		 Фронтмен NIGHTWISH прокомментировал случай на концерте в Бразилии

12 ноя 2008 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ушла со сцены

12 окт 2008 : 		 NIGHTWISH отменили еще одно шоу

8 окт 2008 : 		 Заявление от организаторов концерта NIGHTWISH

7 окт 2008 : 		 NIGHTWISH об отмене концерта

7 окт 2008 : 		 Концерт NIGHTWISH отменен

4 сен 2008 : 		 Новости из лагеря NIGHTWISH

10 июл 2008 : 		 Билеты на концерт NIGHTWISH поступили в продажу

5 июл 2008 : 		 NIGHTWISH планируют выступить в России

17 июн 2008 : 		 DVD NIGHTWISH "End Of An Era" стал "платиновым" в Германии

13 май 2008 : 		 Фронтмен NIGHTWISH будет продюсировать новый альбом INDICA

18 апр 2008 : 		 Новое видео NIGHTWISH

24 мар 2008 : 		 NIGHTWISH выпустят сингл "The Islander"

5 мар 2008 : 		 NIGHTWISH получили "золото" в Австрии

24 фев 2008 : 		 Последний альбом NIGHTWISH стал 4-жды платиновым

22 янв 2008 : 		 NIGHTWISH номинированы на 5 наград Emma Gaala

24 дек 2007 : 		 Рождественское поздравление от NIGHTWISH

19 дек 2007 : 		 NIGHTWISH: "Крыша в огне"

23 ноя 2007 : 		 NIGHTWISH: платиновое издание альбома "Dark Passion Play" будет содержать 5 бонус-треков

21 ноя 2007 : 		 Лучшие фрагменты фильма о NIGHTWISH в сети

8 ноя 2007 : 		 NIGHTWISH удостоились награды

28 окт 2007 : 		 NIGHTWISH: видео из финской звукозаписывающей студии в сети

25 окт 2007 : 		 NIGHTWISH: новое фэн-блог видео в сети

8 окт 2007 : 		 NIGHTWISH снимают новое видео

1 окт 2007 : 		 NIGHTWISH: доступно лимитированное издание "Dark Passion Play"

28 сен 2007 : 		 NIGHTWISH получили "платиновый" статус за новый альбом

24 сен 2007 : 		 NIGHTWISH: Видео 'Bye Bye Beautiful' в сети

28 авг 2007 : 		 Промо-сайт нового альбома NIGHTWISH

26 авг 2007 : 		 Новый сингл NIGHTWISH получил золотой статус

15 авг 2007 : 		 Ранние альбомы NIGHTWISH будут переизданы

12 авг 2007 : 		 NIGHTWISH: Доступно видео на песню 'Amaranth'

31 июл 2007 : 		 NIGHTWISH собрали более 1000 фэнов на автограф-сессии в Германии

27 июл 2007 : 		 NIGHTWISH: доступно интервью для норвежского телевидения

3 июл 2007 : 		 Еще один семпл новой песни NIGHTWISH

16 июн 2007 : 		 Новое видео NIGHTWISH

14 июн 2007 : 		 Информация о новом альбоме NIGHTWISH

5 июн 2007 : 		 NIGHTWISH рассказали о новом альбоме и турне

1 июн 2007 : 		 NIGHTWISH : еще два новых видео-интервью

31 май 2007 : 		 NIGHTWISH обвиняют в плагиате

31 май 2007 : 		 Новое видео-интервью Anette Olzon (NIGHTWISH)

25 май 2007 : 		 NIGHTWISH: новые сэмплы с будущего альбома

25 май 2007 : 		 NIGHTWISH: новое видео из студии

24 май 2007 : 		 Объявлена новая вокалистка NIGHTWISH

23 май 2007 : 		 Завтра будет объявлено имя новой вокалистки NIGHTWISH

17 май 2007 : 		 Обложка нового сингла NIGHTWISH

15 май 2007 : 		 Новая вокалистка NIGHTWISH написала о новом альбоме

27 апр 2007 : 		 NIGHTWISH: для нового альбома смикшировано уже 4 трека

24 мар 2007 : 		 Бывшая вокалистка TRISTANIA опровергла слухи о своем участии в NIGHTWISH

4 мар 2007 : 		 NIGHTWISH запустили студийный видео-дневник

21 фев 2007 : 		 NIGHTWISH выпустят сингл 'Eva' в мае

21 янв 2007 : 		 Выходит англоязычная версия биографии NIGHTWISH

17 янв 2007 : 		 NIGHTWISH: поиски новой вокалистки окончены

3 янв 2007 : 		 NIGHTWISH записывают оркестровые партии в Лондоне

22 сен 2006 : 		 NIGHTWISH публикуют мобильный журнал

16 сен 2006 : 		 NIGHTWISH приступили к записи нового альбома

21 июл 2006 : 		 NIGHTWISH завершили демо-запись нового альбома

1 июл 2006 : 		 NIGHTWISH закончили написание нового материала

22 май 2006 : 		 Опубликованы материалы с CD/DVD NIGHTWISH "End Of An Era"

18 мар 2006 : 		 NIGHTWISH официально начали поиски вокалистки

16 мар 2006 : 		 NIGHTWISH опубликовали треклист "End Of An Era'"

6 мар 2006 : 		 NIGHTWISH выиграли награду Emma-Gaala в двух номинациях

4 фев 2006 : 		 NIGHTWISH: выход концертного DVD под вопросом

21 ноя 2005 : 		 NIGHTWISH выпустят CD / DVD "End Of An Era"

12 ноя 2005 : 		 Тарья (ex-NIGHTWISH) собирается оставить метал в своей музыке

8 ноя 2005 : 		 Развитие событий в NIGHTWISH

1 ноя 2005 : 		 Подробности развода в NIGHTWISH

31 окт 2005 : 		 NIGHTWISH: нам не нужен клон Тарьи

26 окт 2005 : 		 Tarja Turunen (ex-NIGHTWISH): "Я думала, что знаю своих коллег по группе, но я ошибалась"

25 окт 2005 : 		 NIGHTWISH и бизнес. Разбор полетов

25 окт 2005 : 		 Tarja Turunen (ex-NIGHTWISH): "Я потрясена!"

24 окт 2005 : 		 Ссора в NIGHTWISH

23 авг 2005 : 		 Новости из лагеря NIGHTWISH

27 июл 2005 : 		 NIGHTWISH: новое видео в сети

18 июл 2005 : 		 NIGHTWISH запишут последний концерт полуторагодового тура на DVD

17 июн 2005 : 		 NIGHTWISH: сборник лучших песен осенью

26 май 2005 : 		 NIGHTWISH: подробности нового сингла

26 ноя 2004 : 		 NIGHTWISH опубликовали кавер MEGADETH

23 авг 2004 : 		 NIGHTWISH: играли MEGADETH с клавишником STRATOVARIUS

23 сен 2002 : 		 Сайд-проекты музыкантов NIGHTWISH

29 май 2002 : 		 Nightwish - концерт в Москве, а потом перерыв.

| - |
|||| сегодня

Лидер NIGHTWISH: «Общая концепция у меня уже есть»

*
zoom
*
* *
В разговоре с FaceCulture лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen ответил на вопрос о том, на что похож новый материал коллектива:

«О, пока ещё слишком рано об этом говорить. Всё, что я могу сейчас сказать, — я очень доволен — даже так: невероятно доволен — впервые за много месяцев, да даже лет. И у меня есть шесть песен — только музыка, не текст, но я знаю, о чём будут песни. У меня уже есть представление об общей концепции, и я очень рад представить её другим участникам в подходящий момент. Я чувствую некое облегчение, что это ощущение вернулось и что в ближайшем будущем мы сможем собраться все вместе и начать работу над этими песнями».

О том, что делает нынешний состав для него идеальным:

«Я не принимаю всё как должное, это во-первых. За последние несколько лет химия стала очень хорошей. Думаю, вы и сами это можете видеть на сцене, можете слышать на последнем альбоме. Сейчас всё просто хорошо. Но, как я уже сказал, никто из нас не принимает это как должное, постоянно нужно работать. И я надеюсь, что это все помнят, и это будет и в ближайшем туре, и в будущем».



TUOMAS HOLOPAINEN On Next NIGHTWISH Record:

A new NIGHTWISH 2CD compilation titled "Decades" will be released on March 9. The release will be accompanied by a nine-month tour across the globe. After kicking off with 34 concerts in North America in March-April, the journey will continue with dozens of European festival and headline shows. On this tour, NIGHTWISH will also be presenting a special setlist, featuring rare material from the early years of the band's career.




Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Oloir
8 мар 2018, 20:41		Давай, Туо, не подведи.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 306

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Catharsis - 15 лет Имаго Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом