сегодня



Лидер NIGHTWISH : «Общая концепция у меня уже есть» В разговоре с FaceCulture лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen ответил на вопрос о том, на что похож новый материал коллектива:



«О, пока ещё слишком рано об этом говорить. Всё, что я могу сейчас сказать, — я очень доволен — даже так: невероятно доволен — впервые за много месяцев, да даже лет. И у меня есть шесть песен — только музыка, не текст, но я знаю, о чём будут песни. У меня уже есть представление об общей концепции, и я очень рад представить её другим участникам в подходящий момент. Я чувствую некое облегчение, что это ощущение вернулось и что в ближайшем будущем мы сможем собраться все вместе и начать работу над этими песнями».



О том, что делает нынешний состав для него идеальным:



«Я не принимаю всё как должное, это во-первых. За последние несколько лет химия стала очень хорошей. Думаю, вы и сами это можете видеть на сцене, можете слышать на последнем альбоме. Сейчас всё просто хорошо. Но, как я уже сказал, никто из нас не принимает это как должное, постоянно нужно работать. И я надеюсь, что это все помнят, и это будет и в ближайшем туре, и в будущем».









A new NIGHTWISH 2CD compilation titled "Decades" will be released on March 9. The release will be accompanied by a nine-month tour across the globe. After kicking off with 34 concerts in North America in March-April, the journey will continue with dozens of European festival and headline shows. On this tour, NIGHTWISH will also be presenting a special setlist, featuring rare material from the early years of the band's career.









+2 -2



( 1 )





просмотров: 306