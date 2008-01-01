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Биография басиста NIGHTWISH доступна в предзаказе NIGHTWISH объявили о том, что в скором времени увидит свет официальная биография их басиста, Marco Hietala. Книжка, получившая название "Marco Hietala - Ruostumaton", расскажет всем поклонникам историю жизни и карьеры этого выдающегося рок-музыканта. Издание на финском языке уже доступно к предзаказу по этому адресу, а о допечатке английского тиража будет сообщено дополнительно в будущем.











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