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NIGHTWISH определились с местом съемки DVD NIGHTWISH снимут выступление в Сан-Паулу 28 сентября и Буэнос-Айресе тридцатого сентября для последующего выпуска на DVD и Blu-ray.



Tuomas Holopainen так объяснил желание профессионально снять несколько выступлений из тура в поддержку сборника "Decades":



«Большую часть песен, которые мы исполняем в этом туре, мы больше никогда не будем играть, так что считаю, что это хорошая идея увековечить их на пленке!»



Ранее лидер группы сообщил, что у него уже готово 80-90% нового материала, а на альбоме будет 10-11 песен. Запись планируется на следующее лето, а выход нового материала на весну 2020.



















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