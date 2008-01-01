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Вокалистка NIGHTWISH о паузе в год Австралийское издание The Rockpit недавно провело интервью с вокалисткой NIGHTWISH Floor Jansen — небольшие выдержки доступны ниже.



Было столько обеспокоенных людей, посчитавших, что год паузы означает кончину группы. Можете разъяснить, что будет?



«Ох же, Боже мой, обсуждение паузы в год! Мы на связи, вот и всё, что нужно знать об этом. Если люди по-прежнему об этом беспокоятся, пусть найдут себе какое-то хобби. Мы пошли на это просто потому, что всё хорошо. Когда ты оставляешь дела в хорошем состоянии, то вернувшись к ним через год, ты найдешь их всё в том же состоянии. И это роскошь, такое положение вещей. Вместо того, чтобы беспокоиться на этот счёт, люди бы лучше сказали: "Рады за вас. Отдохните как надо", потому что в 2018 году их ждёт что-то с чем-то, так что передайте им, пусть не беспокоятся».



NIGHTWISH становятся всё грандиознее и грандиознее. Что будет дальше? Намекнёте?



«Неа! (смеётся) Простите! Всё, что могу сказать, — будет круто, и все поклонники группы это действительно оценят!»



Так вы проведёте этот год с семьёй и без музыки или как?



«Ну, основные планы — быть дома и наслаждаться временем с новорождённым. Но оставаться без музыки для меня неестественно. В 2008 году я написала вместе с Jørn'ом Viggo Lofstad'ом, гитаристом PAGAN'S MIND, рок-альбом, но мы его так и не выпустили, и сейчас полны решимости это сделать. Чёткого плана, конечно же, нет, но, быть может, мы сможет сделать это в этот год паузы от NIGHTWISH».







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