У лидера NIGHTWISH есть шесть готовых песен — об этом Tuomas Holopainen рассказал в интервью Radio Rock в ходе разговора о дебютном альбоме AURI:



«Я не хотел звучать так, как звучат выжатые как лимон музыканты или что-то подобное. Я не могу объяснить эти вещи, но когда мы закончили с "Endless Forms Most Beautiful", у меня не было желания заниматься музыкой, заниматься NIGHTWISH. Даже несмотря на то, что я особо не слушал музыку, что-то всё равно ушло. И я думаю, что дело в том, что мы действительно довольны этим диском, его последней темой — "The Greatest Show On Earth". Это было из серии: "О да, вот оно. Или оно ли?" И где-то года полтора я не хотел заниматься музыкой, особенно NIGHTWISH. Но когда мы закончили с альбомом AURI в сентябре, я решил дать NIGHTWISH новый шанс, и затем как прорвало (смеётся). Так что месяца четыре как я вновь впечатлён делами NIGHTWISH, я чувствую себя довольным и вновь вдохновлённым, потому как эти чувства надолго меня покидали. Так что у меня есть уже шесть готовых песен, и я планирую написать ещё. Однако этот год мы проведём в туре по "Decades", так что большую часть 2019-го будем их доводить, репетировать, а потом уже окажемся в студии. Так что в 2020-м может быть альбом, и вряд ли раньше. Но пока всё выглядит нормально и здорово, по крайней мере, в моих мыслях».















