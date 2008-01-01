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NIGHTWISH в марте выпустят сборник лучших песен В ознаменование 20-летия группы NIGHTWISH лейбл Nuclear Blast запланировал на 9 марта 2018 года выпуск 2-дискового сборника под названием "Decades". Вслед за релизом команда отправится в 9-месячный мировой тур.















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