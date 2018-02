сегодня



Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы В ходе недавнего интервью с Laura Vezer вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen ответила на вопрос о том, работает ли группа над чем-то новым:



«Да, я знаю, что Tuomas пишет. У него очень творческая натура, он постоянно что-то придумывает. Но сейчас всё сосредоточено на новом турне. Что касается текстов, я понятия не имею. Я даже не слышала этот материал. Даже если он захочет этим поделиться, я просто не уверена, что у меня будет возможность уделить этому должное внимание, потому что подготовка к туру занимает всё и вся. Но приятно, что его творчество вновь находит выход, и мы все думаем, что в следующем году что-то да будет».



О том, как ей даются песни группы:



«Думаю, что я всё больше и больше вживаюсь и пою так, как подходит для меня — с поправкой на замечания Tuomas'a в том смысле, что я хочу, чтобы он был доволен. Так что я всегда спрашиваю его мнение. Если я начинаю что-то, будь то "новостарое", или при создании "Endless Forms Most Beautiful", это было своего рода как сбор паззла, то я обязательно спрашивала и для меня это было в новинку, так как раньше я ни с кем не проводила подобную работу, это всегда было моим делом. Да, это завязано на группу, но я никогда не получала прямого отклика от коллеги по коллективу. Так как я не автор, этот процесс отличается, и это очень вдохновляет. Я думаю, что я сильно выросла по части открытости к подобному и экспериментам с новыми звуковыми палитрами, по-настоящему используя весь свой арсенал, чтобы рассказать истории песен NIGHTWISH. Я ощущаю, что полностью нашла своё место».









The "Decades" release will be accompanied by a nine-month tour across the globe. After kicking off with 34 concerts in North America in March-April, the journey will continue with dozens of European festival and headline shows. On this tour, NIGHTWISH will also be presenting a special setlist, featuring rare material from the early years of the band's career.









