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*Nightwish*



27 окт 2018 : 		 Концертный диск NIGHTWISH будет переиздан

18 сен 2018 : 		 NIGHTWISH определились с местом съемки DVD

3 июл 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH готово 70—80 процентов материала для нового альбома

16 мар 2018 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

12 мар 2018 : 		 Фэн-видео открывающего выступления NIGHTWISH "Decades World Tour"

8 мар 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Общая концепция у меня уже есть»

2 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

28 фев 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы

23 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

13 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

12 фев 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH есть шесть готовых песен

12 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза NIGHTWISH

29 ноя 2017 : 		 NIGHTWISH в марте выпустят сборник лучших песен

9 июн 2017 : 		 Новый тур NIGHTWISH стартует в марте

18 апр 2017 : 		 Биография басиста NIGHTWISH доступна в предзаказе

13 апр 2017 : 		 NIGHTWISH получили золото

17 мар 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH родила дочку

7 мар 2017 : 		 В честь лидера NIGHTWISH назвали насекомое

17 янв 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о паузе в год

5 янв 2017 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

16 дек 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

10 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

8 дек 2016 : 		 Рассказ об издании нового релиза NIGHTWISH

8 дек 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о своих словах про SLAYER

2 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

1 дек 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «SLAYER — ужасная команда»

28 ноя 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Мы вернёмся на коне в 2018 году!»

26 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

14 ноя 2016 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

10 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

14 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

11 окт 2016 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

7 окт 2016 : 		 FLOOR JANSEN: «Я не ухожу из NIGHTWISH!»

5 окт 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Буду работать беременной»

18 сен 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на четвертом месяце

23 авг 2016 : 		 JUKKA NEVALAINEN выступил с NIGHTWISH

10 авг 2016 : 		 FLOOR JANSEN: «Меня тепло приняли в NIGHTWISH»

8 авг 2016 : 		 Басист NIGHTWISH о Floor

1 авг 2016 : 		 Басист NIGHTWISH: «Никакой диктатуры в группе нет!»

29 июл 2016 : 		 DVD NIGHTWISH выйдет в ноябре

15 июл 2016 : 		 Австралийские синхронистки выступят под песню NIGHTWISH

13 июл 2016 : 		 Лидер NIGHTWISH обещает DVD до конца года

15 июн 2016 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

13 июн 2016 : 		 В Англии обнаружен "самый стильный" поклонник NIGHTWISH

10 июн 2016 : 		 Лидер NIGHTWISH считает, что группе необходим небольшой перерыв

17 май 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления NIGHTWISH

15 май 2016 : 		 Басист NIGHTWISH исполнил акустическую версию "The Islander"

29 апр 2016 : 		 У NIGHTWISH расписаны планы на ближайшие четыре года

15 апр 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Мы возьмем год на отдых»

13 апр 2016 : 		 Трейлер к документальному фильму о NIGHTWISH

15 мар 2016 : 		 NIGHTWISH взяли две награды Emma

3 мар 2016 : 		 Вокалистку NIGHTWISH волнует проблема беженцев

21 фев 2016 : 		 NIGHTWISH открыли североамериканский тур

16 фев 2016 : 		 Лидер NIGHTWISH о том, когда ждать нового альбома

6 фев 2016 : 		 Колыбельные от NIGHTWISH

26 янв 2016 : 		 Лучшее из круиза NIGHTWISH

19 янв 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о туре по Австралии

8 янв 2016 : 		 NIGHTWISH открыли 2016 выступлением в Австралии

3 янв 2016 : 		 Лидер NIGHTWISH поражён тем, что RICHARD DAWKINS стал частью альбома группы

29 дек 2015 : 		 NIGHTWISH на пике

21 дек 2015 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Мы не планируем отмечать 20-летие»

21 дек 2015 : 		 NIGHTWISH стали первой...

21 ноя 2015 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

18 ноя 2015 : 		 Все билеты на концерт NIGHTWISH в Лондоне проданы

4 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

19 окт 2015 : 		 Рассказ об украшениях от NIGHTWISH

28 сен 2015 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

22 авг 2015 : 		 Туровое издание последнего альбома NIGHTWISH выйдет в октбре

22 июл 2015 : 		 NIGHTWISH на арфах

5 июн 2015 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Я не встречал наших копий»

29 май 2015 : 		 Новый эпизод от NIGHTWISH

22 май 2015 : 		 Новый эпизод от NIGHTWISH

14 май 2015 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

8 май 2015 : 		 Новое видео NIGHTWISH

1 май 2015 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

30 апр 2015 : 		 Видео с репетиции NIGHTWISH

23 апр 2015 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

23 апр 2015 : 		 FLOOR JANSEN: «Я не слишком осторожничаю в отношении своего голоса»

17 апр 2015 : 		 Новый сингл NIGHTWISH выйдет в мае

15 апр 2015 : 		 NIGHTWISH снимут концерт на DVD

15 апр 2015 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Настало время отказаться от термина "Female Fronted Metal"»

14 апр 2015 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Работать с Floor было проще простого»

12 апр 2015 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

10 апр 2015 : 		 NIGHTWISH открыли мировой тур

6 апр 2015 : 		 MARCO HIETALA (NIGHTWISH) считает, что новый альбом получился органичным

1 апр 2015 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Мы хотели вернуть музыке частичку таинства»

31 мар 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

26 мар 2015 : 		 Нынешняя вокалистка NIGHTWISH сказала, что утечка сингла была преступлением, которое почти разрушило продуманную рекламную кампанию

19 мар 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

13 мар 2015 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 мар 2015 : 		 Конкурс кавер-версий от NIGHTWISH

6 мар 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

1 мар 2015 : 		 Лидер NIGHTWISH просит фэнов слушать новый альбом полностью и на приличной аудиосистеме

28 фев 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

26 фев 2015 : 		 Басист NIGHTWISH: "FLOOR JANSEN идеально вписалась в процесс создания нового альбома"

24 фев 2015 : 		 Новая песня NIGHTWISH

20 фев 2015 : 		 Вокалистку NIGHTWISH не волнует отсутствие её идей на новом альбоме группы

20 фев 2015 : 		 Лидер NIGHTWISH о состоянии здоровья их барабанщика

20 фев 2015 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: "FLOOR JANSEN придала NIGHTWISH больше мотивированности и вдохновения"

17 фев 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

13 фев 2015 : 		 Новое видео NIGHTWISH

9 фев 2015 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: "Утечка в интернет сингла "Èlan" - это сильный удар"

6 фев 2015 : 		 Вокалистка NIGHTWISH негодует

30 янв 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

16 янв 2015 : 		 Трек-лист нового альбома NIGHTWISH

29 дек 2014 : 		 FLOOR JANSEN о новом альбоме NIGHTWISH

29 дек 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

22 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома NIGHTWISH

8 дек 2014 : 		 Новый сингл NIGHTWISH выйдет в феврале

5 дек 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

2 дек 2014 : 		 Первое фото нового состава NIGHTWISH

24 ноя 2014 : 		 FLOOR JANSEN «выложилась по полной» при записи новых песен NIGHTWISH

20 ноя 2014 : 		 Музыка NIGHTWISH в промо-ролике команды НХЛ

12 ноя 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

4 ноя 2014 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

30 окт 2014 : 		 В новый альбом NIGHTWISH войдет 12 песен

28 окт 2014 : 		 Британский профессор на новом альбоме NIGHTWISH

25 окт 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

13 окт 2014 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

10 окт 2014 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о записи с оркестром

1 окт 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

30 сен 2014 : 		 Круиз NIGHTWISH

28 сен 2014 : 		 NIGHTWISH завершили запись вокальных партий

24 сен 2014 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

11 сен 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

9 сен 2014 : 		 NIGHTWISH завершили запись гитар

3 сен 2014 : 		 NIGHTWISH завершили запись баса

29 авг 2014 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

20 авг 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

12 авг 2014 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

6 авг 2014 : 		 Барабанщик NIGHTWISH берёт паузу

30 июл 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

11 июл 2014 : 		 Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH

28 май 2014 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я не высокомерная сучка»

19 май 2014 : 		 У лидера NIGHTWISH готовы 12 песен

13 мар 2014 : 		 Нынешняя вокалистка NIGHTWISH учит финский

2 янв 2014 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Я не уходила из группы, меня уволили»

27 дек 2013 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Меня уволили»

20 дек 2013 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

10 дек 2013 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

7 дек 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH рассказал о любимых вокалистках

5 дек 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH рассказал о вдохновивших его музыкантах

29 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

29 ноя 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом сольном альбоме

28 ноя 2013 : 		 FLOOR JANSEN не считает нужным пока включаться в процесс создания нового материала NIGHTWISH

23 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

16 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

14 ноя 2013 : 		 FLOOR JANSEN не волнуют проблемы, которые раньше возникали с вокалистками NIGHTWISH

5 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

29 окт 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH: 'Floor - настоящяя металлистка!'

25 окт 2013 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

21 окт 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH о сольном проекте

19 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

9 окт 2013 : 		 NIGHTWISH объявили новый состав

16 сен 2013 : 		 Детали нового концертного релиза NIGHTWISH

22 авг 2013 : 		 У лидера NIGHTWISH уже есть три песни для нового альбома

30 июл 2013 : 		 Выступление на Wacken'e NIGHTWISH выйдет на DVD/Blu-ray

29 июл 2013 : 		 FLOOR JANSEN «была бы не против остаться» в NIGHTWISH

27 июл 2013 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

22 июл 2013 : 		 Трейлер FanPOD от NIGHTWISH

7 июл 2013 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

17 июн 2013 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

6 июн 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH о 'The Life And Times Of Scrooge McDuck'

2 июн 2013 : 		 FLOOR JANSEN о японском туре NIGHTWISH

29 май 2013 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

24 май 2013 : 		 NIGHTWISH открыли японский тур

3 мар 2013 : 		 NIGHTWISH взяли две награды EMMA

16 фев 2013 : 		 У лидера NIGHTWISH готово восемь песен для сольного проекта

5 фев 2013 : 		 Лидер NIGHTWISH начал работу над 'The Life And Times Of Scrooge McDuck'

1 фев 2013 : 		 Премьера фильма NIGHTWISH в Германии состоится в феврале

23 янв 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления NIGHTWISH

12 янв 2013 : 		 Басист NIGHTWISH о плохой реакции финской прессы на фильм Imaginaerum

6 янв 2013 : 		 Marco Hietala о новой вокалистке NIGHTWISH

4 янв 2013 : 		 Туровая вокалистка NIGHTWISH исполнила арию

23 дек 2012 : 		 Промо-видео нового вина NIGHTWISH

19 дек 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

14 дек 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

8 дек 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH запишет 'The Life And Times Of Scrooge McDuck' в следующем году

4 дек 2012 : 		 Вокалистка AMARANTHE проходила прослушивание в NIGHTWISH

2 дек 2012 : 		 Туровая вокалистка NIGHTWISH исполнила арию

21 ноя 2012 : 		 NIGHTWISH уже забронировали студию для репетиций к новому альбому

20 ноя 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления NIGHTWISH

14 ноя 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH: "Никакого решения о новой вокалистке до 2014 года"

13 ноя 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH о Floor Jansen

12 ноя 2012 : 		 FLOOR JANSEN: "Реакция на мое появление в NIGHTWISH превзошла все ожидания"

12 ноя 2012 : 		 NIGHTWISH выступили на премьере фильма

8 ноя 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

3 ноя 2012 : 		 Тапочки от NIGHTWISH

27 окт 2012 : 		 Промо-клип нового вина NIGHTWISH

19 окт 2012 : 		 Вино от NIGHTWISH

17 окт 2012 : 		 Трейлер нового фильма NIGHTWISH

16 окт 2012 : 		 Видео полного концерта NIGHTWISH

15 окт 2012 : 		 Floor Jansen “очень рада” присоединиться к NIGHTWISH на весь оставшийся тур

13 окт 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

11 окт 2012 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: "Так приятно, что люди тебя тепло принимают в группе"

11 окт 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH в Диснейленде

9 окт 2012 : 		 NIGHTWISH отказываются давать интервью

8 окт 2012 : 		 Вокалистка NIGHTWISH из Анахайма

6 окт 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

5 окт 2012 : 		 FLOOR JANSEN о выступлениях с NIGHTWISH: "Вы даже не представляете, как я нервничала перед первым концертом"

5 окт 2012 : 		 TROY DONOCKLEY: "Расставание с ANETTE OLZON только к лучшему"

4 окт 2012 : 		 FLOOR JANSEN сказала, что планировала присоединиться к NIGHTWISH в ноябре

3 окт 2012 : 		 FLOOR JANSEN впервые выступила с NIGHTWISH

2 окт 2012 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH закрыла свой официальный блог

2 окт 2012 : 		 NIGHTWISH расстались с Anette Olzon

1 окт 2012 : 		 Вокалистка NIGHTWISH сказала, что пригласить других вокалисток вместо неё было «неправильным решением»

30 сен 2012 : 		 NIGHTWISH в Денвере: выступление без ANETTE OLZON

29 сен 2012 : 		 Бэк-вокалистки KAMELOT подменили вокалистку NIGHTWISH на концерте в Денвере

21 сен 2012 : 		 Постер нового фильма NIGHTWISH

21 сен 2012 : 		 Вокалистка NIGHTWISH плакала после просмотра фильма "Imaginaerum"

19 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист саундтрека NIGHTWISH

17 сен 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH рассказал о критике в адрес группы

14 сен 2012 : 		 NIGHTWISH открыли североамериканское турне

24 авг 2012 : 		 Семплы саундтрека к фильму NIGHTWISH

24 авг 2012 : 		 Новые фото из фильма NIGHTWISH

12 авг 2012 : 		 Премьера фильма NIGHTWISH состоится в ноябре

16 май 2012 : 		 Участники NIGHTWISH ответили на вопросы поклонников

10 май 2012 : 		 NIGHTWISH получили три награды в Германии

9 май 2012 : 		 NIGHTWISH ответили на вопросы фэнов

25 апр 2012 : 		 Вокалистка NIGHTWISH делится впечатлениями о европейском туре

24 апр 2012 : 		 Трейлер нового фильма NIGHTWISH

24 апр 2012 : 		 Песню NIGHTWISH выбрали в качестве гимна Чемпионата мира по хоккею

20 апр 2012 : 		 NIGHTWISH определили победителя

12 апр 2012 : 		 Видео с репетиции NIGHTWISH

16 мар 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

15 мар 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH ответил на вопросы фэнов

14 мар 2012 : 		 NIGHTWISH выпустят 10"-винил 'Trials Of Imaginaerum'

11 мар 2012 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

11 мар 2012 : 		 NIGHTWISH создали дизайн для банки энергетика

10 мар 2012 : 		 Новый сингл NIGHTWISH стал первым в Финляндии

9 мар 2012 : 		 Трейлер к фильму о создании альбома NIGHTWISH

4 мар 2012 : 		 NIGHTWISH открыли финский тур

24 фев 2012 : 		 'Imaginaerum (Tour Edition)' NIGHTWISH выйдет в апреле

22 фев 2012 : 		 Информация о фильме NIGHTWISH

26 янв 2012 : 		 Лидер NIGHTWISH ответил на вопросы фэнов

23 янв 2012 : 		 NIGHTWISH открыли мировое турне

22 янв 2012 : 		 NIGHTWISH о награде EMMA

20 янв 2012 : 		 NIGHTWISH отыграли "секретный" концерт

13 янв 2012 : 		 Новый сингл NIGHTWISH выйдет в марте

12 янв 2012 : 		 Фото с репетиции NIGHTWISH

10 янв 2012 : 		 NIGHTWISH получили золото в Германии

31 дек 2011 : 		 Четвертая часть онлайн-игры NIGHTWISH

23 дек 2011 : 		 Режиссёр о фильме NIGHTWISH “Imaginaerum”

19 дек 2011 : 		 Дата российского релиза нового альбома NIGHTWISH

12 дек 2011 : 		 Суд отклонил иск мужа TARJA'и TURUNEN по делу о клевете в книге о NIGHTWISH

7 дек 2011 : 		 Интервью лидера NIGHTWISH

2 дек 2011 : 		 Менеджер NIGHTWISH: «Очень важно знать правильных людей»

2 дек 2011 : 		 Детали российского релиза нового альбома NIGHTWISH

1 дек 2011 : 		 NIGHTWISH приступили к репетициям

27 ноя 2011 : 		 Трейлер нового альбома NIGHTWISH

23 ноя 2011 : 		 Варианты изданий нового альбома NIGHTWISH

19 ноя 2011 : 		 Семплы нового альбома NIGHTWISH

17 ноя 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH сыграл на органе

16 ноя 2011 : 		 Начались судебные разбирательства по книге о NIGHTWISH

15 ноя 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH об “Imaginaerum The Movie”

14 ноя 2011 : 		 MARCO HIETALA ответил на вопросы поклонников

12 ноя 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом клипе

9 ноя 2011 : 		 Новое видео NIGHTWISH

7 ноя 2011 : 		 Новая песня NIGHTWISH

6 ноя 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме

26 окт 2011 : 		 Тизер нового видео NIGHTWISH

26 окт 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о реакции на новый альбом

26 окт 2011 : 		 Семплы нового сингла NIGHTWISH

24 окт 2011 : 		 NIGHTWISH приедут в Россию и Украину со своим новым супер-шоу "Imaginaerum"

21 окт 2011 : 		 NIGHTWISH: создание "Imaginaerum"

12 окт 2011 : 		 Детали нового альбома NIGHTWISH

11 окт 2011 : 		 Варианты изданий нового альбома NIGHTWISH

1 окт 2011 : 		 Даты европейского тура NIGHTWISH

29 сен 2011 : 		 NIGHTWISH: Новости от режиссера фильма "Imaginaerum"

26 сен 2011 : 		 Репортаж вокалистки NIGHTWISH Anette Olzon со съёмок фильма “Imaginaerum”

23 сен 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о фильме

17 сен 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о фильме

9 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTWISH

8 сен 2011 : 		 NIGHTWISH: Новости от режиссера фильма "Imaginaerum"

6 сен 2011 : 		 NIGHTWISH выпустили приложение для телефонов

5 сен 2011 : 		 Предзаказ нового сингла NIGHTWISH

2 сен 2011 : 		 Обложка нового сингла NIGHTWISH

31 авг 2011 : 		 NIGHTWISH поменяли название альбома и фильма

22 авг 2011 : 		 NIGHTWISH подписали новый контракт с Nuclear Blast Records

22 авг 2011 : 		 Новый альбом NIGHTWISH выйдет в этом году

19 авг 2011 : 		 Видео с записи нового альбома NIGHTWISH

10 авг 2011 : 		 Тизер NIGHTWISH

9 авг 2011 : 		 Новые подробности о фильме NIGHTWISH “Imaginarium”

23 июл 2011 : 		 Демо вокалистки NIGHTWISH

17 июл 2011 : 		 Фрагмент нового трека NIGHTWISH

4 июл 2011 : 		 Два демо вокалистки NIGHTWISH

25 июн 2011 : 		 NIGHTWISH подтвердили участие в круизе 70000 TONS OF METAL

15 июн 2011 : 		 NIGHTWISH получили грант на создание фильма “Imaginarium”

10 июн 2011 : 		 NIGHTWISH готовы к мастерингу альбома “Imaginarium”

30 май 2011 : 		 NIGHTWISH о новом альбоме и фильме

4 май 2011 : 		 Распевки вокалистки NIGHTWISH

30 апр 2011 : 		 Участники NIGHTWISH о работе над новым альбомом

23 апр 2011 : 		 Вести из студии от вокалистки NIGHTWISH

19 апр 2011 : 		 Муж TARJA’и TURUNEN подал в суд на создателей книги о NIGHTWISH

16 апр 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: "Никакого сольного альбома, пока группа будет в туре с "Imaginarium""

13 апр 2011 : 		 NIGHTWISH начнут сведение сегодня

12 апр 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме

10 апр 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH: "ANETTE OLZON еще никогда так хорошо не пела!"

6 апр 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH начала запись вокала

28 мар 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH почти восстановилась после травмы

25 мар 2011 : 		 Новости от NIGHTWISH

19 мар 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH делится новостями из студии

14 мар 2011 : 		 NIGHTWISH начнут тур в Америке

12 мар 2011 : 		 Запись вокала для нового альбома NIGHTWISH отложена

6 мар 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH попала в больницу

5 мар 2011 : 		 NIGHTWISH о проекте “Imaginarium”

25 фев 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH рассказал о грядущем альбоме в новом интервью

21 фев 2011 : 		 Детали нового альбома NIGHTWISH

20 фев 2011 : 		 Интервью с лидером NIGHTWISH

17 фев 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH начнет запись в марте

10 фев 2011 : 		 Концепция нового альбома NIGHTWISH

7 фев 2011 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о Гэри Муре

2 фев 2011 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме

14 янв 2011 : 		 Создание нового альбома NIGHTWISH: закулисное видео

7 янв 2011 : 		 ANETTE OLZON записала песню в память о Hanna'е Ekstrand

5 янв 2011 : 		 Marco Hietala (NIGHTWISH): «Этим песням нужна серьёзная взрывчатка»

30 дек 2010 : 		 Информация о записи нового альбома NIGHTWISH

22 дек 2010 : 		 NIGHTWISH раскроют планы на будущее в январе

11 ноя 2010 : 		 Сольный альбом Anette Olzon выйдет раньше NIGHTWISH?

9 ноя 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о предстоящем альбоме: «Я думаю, что это будет отличный и разнообразный диск»

4 ноя 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о новом альбоме

1 ноя 2010 : 		 Конкурс от лидера NIGHTWISH

22 окт 2010 : 		 Ударные для нового альбома NIGHTWISH записаны

16 окт 2010 : 		 NIGHTWISH начали запись нового альбома

27 сен 2010 : 		 NIGHTWISH провели день на карт-треке

14 сен 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH сказала, что новый альбом получился «чем-то совершенно особенным»

13 сен 2010 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

23 авг 2010 : 		 Часть 5 летнего дневника NIGHTWISH

8 авг 2010 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме. Продолжение

2 авг 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH родила мальчика

30 июл 2010 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме. Продолжение

22 июл 2010 : 		 Лидер NIGHTWISH о новом альбоме

18 июл 2010 : 		 NIGHTWISH начнут запись альбома в октябре

22 июн 2010 : 		 NIGHTWISH предупреждают о поддельных профайлах на Facebook

3 июн 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о новом проекте

3 июн 2010 : 		 Первое демо для нового альбома NIGHTWISH готово

12 апр 2010 : 		 NIGHTWISH ответили на вопросы фэнов

5 мар 2010 : 		 Менеджер NIGHTWISH заявил, что беременность вокалистки не повлияет на планы по записи альбома

4 мар 2010 : 		 Вокалистка NIGHTWISH беременна

23 фев 2010 : 		 Лидер NIGHTWISH работает над новым альбомом, вокалистка не планирует сольный альбом

11 дек 2009 : 		 Песня NIGHTWISH появится в немецком сериале

9 ноя 2009 : 		 Клавишник NIGHTWISH заявил, что новый альбом будет «ярче»

3 ноя 2009 : 		 Tuomas Holopainen заработал за 2008 год более 500 000$

3 ноя 2009 : 		 Anette Olzon (NIGHTWISH): "Дорогой MICHAEL..."

1 ноя 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH опровергла слухи о названии нового альбома группы

23 окт 2009 : 		 Anette Olzon о новом сольном альбоме

22 окт 2009 : 		 NIGHTWISH записали новую песню

20 окт 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH начала работу над сольным альбомом

9 окт 2009 : 		 NIGHTWISH выпустят новый бокс-сет

21 сен 2009 : 		 NIGHTWISH завершили турне

31 авг 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запишет сольный альбом

21 авг 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH выступила вместе с шведским симфоническим оркестром

9 июл 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о смерти Майкла Джексона

9 июн 2009 : 		 Marco Hietala (NIGHTWISH) забыл слова

16 май 2009 : 		 Открылся официальный сайт вокалистки NIGHTWISH

21 апр 2009 : 		 NIGHTWISH получили награду MUUVI

16 апр 2009 : 		 Видео бывшей группы вокалистки NIGHTWISH в сети

31 мар 2009 : 		 NIGHTWISH получили золото и платину в Швейцарии

19 мар 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «В данный момент у нас нет проблем»

15 мар 2009 : 		 Документальный фильм NIGHTWISH в сети

13 мар 2009 : 		 Клавишник NIGHTWISH о вокалистке и её личном менеджере

13 мар 2009 : 		 Видеотрейлер с нового CD/DVD NIGHTWISH

11 мар 2009 : 		 NIGHTWISH скооперировались с производителями минеральной воды

26 фев 2009 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Моя голова готова взорваться от идей!»

22 фев 2009 : 		 Лидер NIGHTWISH получил награду Soundi Award

17 фев 2009 : 		 Трейлер нового диска NIGHTWISH

2 фев 2009 : 		 Трек-лист нового CD/DVD NIGHTWISH

23 янв 2009 : 		 Выход нового концертного CD/DVD NIGHTWISH отложен

7 янв 2009 : 		 Обложка нового диска NIGHTWISH

23 дек 2008 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: "Я думаю, что проделала адскую работу"

13 дек 2008 : 		 Открыт предзаказ на книгу NIGHTWISH

13 дек 2008 : 		 Новый релиз NIGHTWISH в марте

10 дек 2008 : 		 NIGHTWISH выиграли награду RADIO ROCK FINLANDIA

17 ноя 2008 : 		 Фронтмен NIGHTWISH прокомментировал случай на концерте в Бразилии

12 ноя 2008 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ушла со сцены

12 окт 2008 : 		 NIGHTWISH отменили еще одно шоу

8 окт 2008 : 		 Заявление от организаторов концерта NIGHTWISH

7 окт 2008 : 		 NIGHTWISH об отмене концерта

7 окт 2008 : 		 Концерт NIGHTWISH отменен

4 сен 2008 : 		 Новости из лагеря NIGHTWISH

10 июл 2008 : 		 Билеты на концерт NIGHTWISH поступили в продажу

5 июл 2008 : 		 NIGHTWISH планируют выступить в России

17 июн 2008 : 		 DVD NIGHTWISH "End Of An Era" стал "платиновым" в Германии

13 май 2008 : 		 Фронтмен NIGHTWISH будет продюсировать новый альбом INDICA

18 апр 2008 : 		 Новое видео NIGHTWISH

24 мар 2008 : 		 NIGHTWISH выпустят сингл "The Islander"

5 мар 2008 : 		 NIGHTWISH получили "золото" в Австрии

24 фев 2008 : 		 Последний альбом NIGHTWISH стал 4-жды платиновым

22 янв 2008 : 		 NIGHTWISH номинированы на 5 наград Emma Gaala

24 дек 2007 : 		 Рождественское поздравление от NIGHTWISH

19 дек 2007 : 		 NIGHTWISH: "Крыша в огне"

23 ноя 2007 : 		 NIGHTWISH: платиновое издание альбома "Dark Passion Play" будет содержать 5 бонус-треков

21 ноя 2007 : 		 Лучшие фрагменты фильма о NIGHTWISH в сети

8 ноя 2007 : 		 NIGHTWISH удостоились награды

28 окт 2007 : 		 NIGHTWISH: видео из финской звукозаписывающей студии в сети

25 окт 2007 : 		 NIGHTWISH: новое фэн-блог видео в сети

8 окт 2007 : 		 NIGHTWISH снимают новое видео

1 окт 2007 : 		 NIGHTWISH: доступно лимитированное издание "Dark Passion Play"

28 сен 2007 : 		 NIGHTWISH получили "платиновый" статус за новый альбом

24 сен 2007 : 		 NIGHTWISH: Видео 'Bye Bye Beautiful' в сети

28 авг 2007 : 		 Промо-сайт нового альбома NIGHTWISH

26 авг 2007 : 		 Новый сингл NIGHTWISH получил золотой статус

15 авг 2007 : 		 Ранние альбомы NIGHTWISH будут переизданы

12 авг 2007 : 		 NIGHTWISH: Доступно видео на песню 'Amaranth'

31 июл 2007 : 		 NIGHTWISH собрали более 1000 фэнов на автограф-сессии в Германии

27 июл 2007 : 		 NIGHTWISH: доступно интервью для норвежского телевидения

3 июл 2007 : 		 Еще один семпл новой песни NIGHTWISH

16 июн 2007 : 		 Новое видео NIGHTWISH

14 июн 2007 : 		 Информация о новом альбоме NIGHTWISH

5 июн 2007 : 		 NIGHTWISH рассказали о новом альбоме и турне

1 июн 2007 : 		 NIGHTWISH : еще два новых видео-интервью

31 май 2007 : 		 NIGHTWISH обвиняют в плагиате

31 май 2007 : 		 Новое видео-интервью Anette Olzon (NIGHTWISH)

25 май 2007 : 		 NIGHTWISH: новые сэмплы с будущего альбома

25 май 2007 : 		 NIGHTWISH: новое видео из студии

24 май 2007 : 		 Объявлена новая вокалистка NIGHTWISH

23 май 2007 : 		 Завтра будет объявлено имя новой вокалистки NIGHTWISH

17 май 2007 : 		 Обложка нового сингла NIGHTWISH

15 май 2007 : 		 Новая вокалистка NIGHTWISH написала о новом альбоме

27 апр 2007 : 		 NIGHTWISH: для нового альбома смикшировано уже 4 трека

24 мар 2007 : 		 Бывшая вокалистка TRISTANIA опровергла слухи о своем участии в NIGHTWISH

4 мар 2007 : 		 NIGHTWISH запустили студийный видео-дневник

21 фев 2007 : 		 NIGHTWISH выпустят сингл 'Eva' в мае

21 янв 2007 : 		 Выходит англоязычная версия биографии NIGHTWISH

17 янв 2007 : 		 NIGHTWISH: поиски новой вокалистки окончены

3 янв 2007 : 		 NIGHTWISH записывают оркестровые партии в Лондоне

22 сен 2006 : 		 NIGHTWISH публикуют мобильный журнал

16 сен 2006 : 		 NIGHTWISH приступили к записи нового альбома

21 июл 2006 : 		 NIGHTWISH завершили демо-запись нового альбома

1 июл 2006 : 		 NIGHTWISH закончили написание нового материала

22 май 2006 : 		 Опубликованы материалы с CD/DVD NIGHTWISH "End Of An Era"

18 мар 2006 : 		 NIGHTWISH официально начали поиски вокалистки

16 мар 2006 : 		 NIGHTWISH опубликовали треклист "End Of An Era'"

6 мар 2006 : 		 NIGHTWISH выиграли награду Emma-Gaala в двух номинациях

4 фев 2006 : 		 NIGHTWISH: выход концертного DVD под вопросом

21 ноя 2005 : 		 NIGHTWISH выпустят CD / DVD "End Of An Era"

12 ноя 2005 : 		 Тарья (ex-NIGHTWISH) собирается оставить метал в своей музыке

8 ноя 2005 : 		 Развитие событий в NIGHTWISH

1 ноя 2005 : 		 Подробности развода в NIGHTWISH

31 окт 2005 : 		 NIGHTWISH: нам не нужен клон Тарьи

26 окт 2005 : 		 Tarja Turunen (ex-NIGHTWISH): "Я думала, что знаю своих коллег по группе, но я ошибалась"

25 окт 2005 : 		 NIGHTWISH и бизнес. Разбор полетов

25 окт 2005 : 		 Tarja Turunen (ex-NIGHTWISH): "Я потрясена!"

24 окт 2005 : 		 Ссора в NIGHTWISH

23 авг 2005 : 		 Новости из лагеря NIGHTWISH

27 июл 2005 : 		 NIGHTWISH: новое видео в сети

18 июл 2005 : 		 NIGHTWISH запишут последний концерт полуторагодового тура на DVD

17 июн 2005 : 		 NIGHTWISH: сборник лучших песен осенью

26 май 2005 : 		 NIGHTWISH: подробности нового сингла

26 ноя 2004 : 		 NIGHTWISH опубликовали кавер MEGADETH

23 авг 2004 : 		 NIGHTWISH: играли MEGADETH с клавишником STRATOVARIUS

23 сен 2002 : 		 Сайд-проекты музыкантов NIGHTWISH

29 май 2002 : 		 Nightwish - концерт в Москве, а потом перерыв.

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|||| 27 окт 2018

Концертный диск NIGHTWISH будет переиздан

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21 октября 2005 года стал поворотным моментом для каждого поклонника NIGHTWISH — было пролито много слез и дальше началась новая глава в истории группы. То, что впоследствии появилось на DVD под названием "End of an Era", стало не только финальным шоу их невероятно успешного тура" Once", но и самым последним совместным выступлением с Tarja Turunen.

Седьмого декабря на тройном виниле, а также в варианте Erabook c Blu-ray, 2CD и тройном виниле будет выпущено переиздание "End Of An Era":

Blu-ray

01. Dark Chest Of Wonders

02. Planet Hell

03. Ever Dream

04. The Kinslayer

05. Phantom Of The Opera

06. The Siren

07. Sleeping Sun

08. High Hopes

09. Bless The Child

10. Wishmaster

11. Slaying The Dreamer

12. Kuolema Tekee Taiteilijan

13. Nemo

14. Ghost Love Score

15. Stone People

16. Creek Mary's Blood

17. Over The Hills And Far Away

18. Wish I Had An Angel

19. Documentary: "A Day Before Tomorrow

CD1

01. Dark Chest Of Wonders

02. Planet Hell

03. Ever Dream

04. The Kinslayer

05. Phantom Of The Opera

06. The Siren

07. Sleeping Sun

08. High Hopes

09. Bless The Child

10. Wishmaster

CD2

01. Slaying The Dreamer

02. Kuolema Tekee Taiteilijan

03. Nemo

04. Ghost Love Score

05. Stone People

06. Creek Mary's Blood

07. Over The Hills And Far Away

08. Wish I Had An Angel



NIGHTWISH's 'End Of An Era' To Be Re-Released In December






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ArtanisKhalai
27 окт 2018, 23:49		наконец-то в HD будет!

metlbist
28 окт 2018, 05:51		О! Для меня это был самый офигенный концерт в истории рока. Столько драйва и эмоций (местами даже на слезу пробивало) я не испытывал никогда. До сих пор иногда его пересматриваю. Но спустя множество пересмотров должен сказать, что концерт этот настолько охренителен не столько благодаря Тарье с Найтмышами, сколько потрясающе профессиональной съёмке и лично режиссёру Антти Йокинену, ибо концертов у Найтов много, но ни один из них не смотрится так зрелищно.


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