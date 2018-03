сегодня



Фэн-видео открывающего выступления NIGHTWISH "Decades World Tour" 9 марта в Атланте (штат Джорджия) NIGHTWISH открыли свой мировой тур "Decades", в котором группа исполняет свой старый материал. Фэн-видео можно увидеть ниже.



Сетлист:



"Swanheart"

"End Of All Hope" (first time live since 2004)

"Wish I Had An Angel" (first time live since 2013)

"10th Man Down" (first time live since 2003)

"Come Cover Me" (first time live since 2012)

"Gethsemane" (first time live since 2003)"

"Élan"

"Sacrament Of Wilderness" (first time live since 2008)

"Dead Boy's Poem" (first time live since 2009)

"Elvenpath" (first time live since 2004)

"I Want My Tears Back"

"The Carpenter" (first time live since 1998)

"The Kinslayer" (first time live since 2005)

"Devil & The Deep Dark Ocean" (first time live since 2002)

"Nemo"

"Slaying The Dreamer" (first time live since 2008)

"The Greatest Show On Earth"

"Ghost Love Score"

























